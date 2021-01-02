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Новий рік 2021 Різдво

Як провести свята з рідними без сварок і конфліктів: 6 корисних порад

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Як пережити різдвяні свята з рідними - фото 1
Як пережити різдвяні свята з рідними

Новорічні свята асоціюються з яскравими вогнями, запахом мандаринів і приємними зустрічами у родинному колі. На жаль, для багатьох ці зустрічі виявляються не такими вже й приємними. Як пережити відпочинок з сім'єю, розповів сімейний психотерапевт Курт Сміт.

До вашої уваги 6 простих порад від експерта, які дозволять не лише чудово провести свята з рідними та близькими, а й уникнути сварок і конфліктів. Візьміть їх на озброєння, щоб пережити цей непростий період!

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Щоб провести свята з родиною без сварок і скандалів, потрібно в першу чергу встановити особисті кордони. Це допоможе зробити спілкування з родичами не таким напруженим. Можна запропонувати компроміс: Новий рік ви зустрічали з друзями, а до сім'ї приїдете на Різдво. Так у вас не залишиться відчуття, що всі свята довелося робити не те, що хочете ви.

Експерт також радить не ставитися до слів занадто серйозно й обмежити вживання алкоголю. Дехто відчуває сильний стрес через затяжні свята, тому можуть сказати щось образливе без бажання когось скривдити. А спиртне і зовсім змушує людей обговорювати теми, які зазвичай ми намагаємося уникати. Суперечки й агресія, які випливають з таких обговорень, – не найкращий додаток до сімейного застілля.

Сміт також пропонує радіти тому, що у вас є, і постаратися цінувати близьких. Свята дозволили вирватися зі звичної буденності та відволіктися від роботи. Навіть одна ця думка дозволяє нам усміхнутися. А без родичів, хоч вони й зводять вас з розуму, свята були б зовсім іншими.

Як провести свята з рідними без сварок і конфліктів: 6 корисних порад - фото 441679
Цінуйте те, що у вас є

"Кожен з них вкладає у сім'ю щось своє, особливе. Цінуйте це і постарайтеся отримати задоволення від сімейних зустрічей. Якби ви мали змогу спостерігати, що відбувається у сім'ях ваших друзів, то, можливо, вирішили б, що у вас все ще не так погано", – зазначив психотерапевт.

Остання порада Сміта: знайдіть, з ким поговорити відверто. Якщо родичі по-справжньому нестерпні, пошукайте підтримки у друзів. Навіть від розмов телефоном вам може стати значно легше.

Дослухайтеся цих порад, щоб пережити свята з рідними. Тим паче що вас і так мав би загартувати карантин.

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Джерело: Psychologies
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