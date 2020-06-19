Правила карантину в Україні оновили: що можна і не можна

У зв'язку зі зростанням кількості інфікованих на коронавірус в Україні, Кабмін оприлюднив оновлені правила адаптивного карантину. Дізнайтесь, що можна буде робити, а від чого доведеться відмовитися.

Що Уряд дозволив, а що заборонив згідно з оновленими правилами адаптивного карантину, який триватиме до 31 липня?

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У постанові, яку опублікували на сайті Кабміну йдеться про те, що робочий день на період дії карантину починатиметься:

в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування о 8:00;

в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду – о 10:00.

Згідно зі змінами, на час карантину забороняється:

перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

відвідувати заклади освіти її здобувачами в групах понад 10 осіб, крім участі в іспитах;

проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі або території, організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра;

діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

здійснення пасажирських перевезень осіб в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння.

У закладах охорони здоров'я буде заборонено проведення планових заходів з госпіталізації, крім:

планової госпіталізації в регіонах, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50%;

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я.

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19.

Стосовно іноземців, то згідно з рішенням Кабміну, іноземці матимуть можливість перетнути державний кордон лише за умови наявності у них страхового поліса, який покриває витрати на лікування COVID-19 або обсервацію.

Зазначимо, що сьогодні, 19 червня, в Україні встановили новий антирекорд з виявлення інфікованих на коронавірус: за останню добу зафіксували 921 випадок. Загалом кількість випадків COVID-19 в Україні – 34 984.

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