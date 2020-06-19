Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Правила карантину в Україні оновили: що можна і не можна

  • 331
Нові правила карантину в Україні - фото 1
Нові правила карантину в Україні

У зв'язку зі зростанням кількості інфікованих на коронавірус в Україні, Кабмін оприлюднив оновлені правила адаптивного карантину. Дізнайтесь, що можна буде робити, а від чого доведеться відмовитися.

Що Уряд дозволив, а що заборонив згідно з оновленими правилами адаптивного карантину, який триватиме до 31 липня?

Актуально: Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання

У постанові, яку опублікували на сайті Кабміну йдеться про те, що робочий день на період дії карантину починатиметься:

  • в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування о 8:00;
  • в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду – о 10:00.

Згідно зі змінами, на час карантину забороняється:

  • перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
  • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
  • відвідувати заклади освіти її здобувачами в групах понад 10 осіб, крім участі в іспитах;
  • проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі або території, організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра;
  • діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  • здійснення пасажирських перевезень осіб в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння.
Правила карантину в Україні оновили: що можна і не можна - фото 411194

У закладах охорони здоров'я буде заборонено проведення планових заходів з госпіталізації, крім:

  • планової госпіталізації в регіонах, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50%;
  • надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
  • надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
  • надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
  • надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я.

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19.

Стосовно іноземців, то згідно з рішенням Кабміну, іноземці матимуть можливість перетнути державний кордон лише за умови наявності у них страхового поліса, який покриває витрати на лікування COVID-19 або обсервацію.

Зазначимо, що сьогодні, 19 червня, в Україні встановили новий антирекорд з виявлення інфікованих на коронавірус: за останню добу зафіксували 921 випадок. Загалом кількість випадків COVID-19 в Україні – 34 984.

Читайте також: Чи справді дексаметазон лікує від коронавірусу: перевірка інформації

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8188
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 346
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2386524
Загрузка...
Новини