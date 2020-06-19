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Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання
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У Києві стартував пляжний сезон, тож тепер можна відвідувати пляжі та купатися у водоймах, не забуваючи при цьому правила безпеки в умовах пандемії коронавірусу. Збережіть собі список місць для відпочинку в столиці.
Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, паспорти готовності отримали 12 пляжів та 20 зон відпочинку. У цих місцях лабораторні дослідження підтвердили якість води для купання. Перевірили і якість питної води в фонтанчиках на пляжах.
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За словами мера столиці, за останніх кілька років місто оновило 6 міських пляжів. Кличко зазначив, що київські пляжі стають і більш доступними для людей з інвалідністю: уже на восьми з них розміщені спеціальні крісла-амфібії, а персонал знає, як допомагати громадянам з інвалідністю.
На кожному сертифікованому пляжі працюють рятувальні пости. Крім того, у зонах відпочинку встановили попереджувальні знаки, а лавки, душові, кабінки для перевдягання тощо дезінфікують двічі на день.
Відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян. Коронавірус нікуди не подівся. І на пляжах теж треба дотримуватись елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзери, – підкреслив Кличко.
До слова, цьогоріч пляж "Троєщина" отримав відзнаку "Блакитний прапор" (екологічний сертифікат про те, що пляж відповідає стандартам 32-х критеріїв, що стосуються екологічної освіти та інформації, якості води, екологічного менеджменту, безпеки і послуг). Раніше "Блакитний прапор" підняли на ще 7 міських пляжів: "Дитячий", "Золотий", "Пуща-Водиця", "Венеція", "Молодіжний", "Веселка" та "Галерна".
Список відкритих у Києві пляжів:
- Венеція (50.44948, 30.5772)
- Дитячий (50.4476, 30.57389)
- Молодіжний (50.4516, 30.57193)
- Передмістна-Слобідка (50.4395, 30.57168)
- Золотий (50.43077, 30.58266)
- Центральний (50.46022, 30.53381)
- Вербне (50.49124, 30.51885)
- Пуща-Водиця (50.54014, 30.34687)
- Чорторий (50.49392, 30.53817)
- Тельбін (50.426886, 30.607323)
- Райдуга (50.486806, 30.582088)
- Веселка (50.455235, 30.583576)
- Галерна (50.368906, 30.554286)
- Троєщина (50.505898, 30.568584)
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