Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання

У Києві стартував пляжний сезон, тож тепер можна відвідувати пляжі та купатися у водоймах, не забуваючи при цьому правила безпеки в умовах пандемії коронавірусу. Збережіть собі список місць для відпочинку в столиці.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, паспорти готовності отримали 12 пляжів та 20 зон відпочинку. У цих місцях лабораторні дослідження підтвердили якість води для купання. Перевірили і якість питної води в фонтанчиках на пляжах.

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За словами мера столиці, за останніх кілька років місто оновило 6 міських пляжів. Кличко зазначив, що київські пляжі стають і більш доступними для людей з інвалідністю: уже на восьми з них розміщені спеціальні крісла-амфібії, а персонал знає, як допомагати громадянам з інвалідністю.

На кожному сертифікованому пляжі працюють рятувальні пости. Крім того, у зонах відпочинку встановили попереджувальні знаки, а лавки, душові, кабінки для перевдягання тощо дезінфікують двічі на день.

Відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян. Коронавірус нікуди не подівся. І на пляжах теж треба дотримуватись елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзери, – підкреслив Кличко.

До слова, цьогоріч пляж "Троєщина" отримав відзнаку "Блакитний прапор" (екологічний сертифікат про те, що пляж відповідає стандартам 32-х критеріїв, що стосуються екологічної освіти та інформації, якості води, екологічного менеджменту, безпеки і послуг). Раніше "Блакитний прапор" підняли на ще 7 міських пляжів: "Дитячий", "Золотий", "Пуща-Водиця", "Венеція", "Молодіжний", "Веселка" та "Галерна".

Фото: КП "Плесо"

Список відкритих у Києві пляжів:

Венеція (50.44948, 30.5772)

(50.44948, 30.5772) Дитячий (50.4476, 30.57389)

(50.4476, 30.57389) Молодіжний (50.4516, 30.57193)

(50.4516, 30.57193) Передмістна-Слобідка (50.4395, 30.57168)

(50.4395, 30.57168) Золотий (50.43077, 30.58266)

(50.43077, 30.58266) Центральний (50.46022, 30.53381)

(50.46022, 30.53381) Вербне (50.49124, 30.51885)

(50.49124, 30.51885) Пуща-Водиця (50.54014, 30.34687)

(50.54014, 30.34687) Чорторий (50.49392, 30.53817)

(50.49392, 30.53817) Тельбін (50.426886, 30.607323)

(50.426886, 30.607323) Райдуга (50.486806, 30.582088)

(50.486806, 30.582088) Веселка (50.455235, 30.583576)

(50.455235, 30.583576) Галерна (50.368906, 30.554286)

(50.368906, 30.554286) Троєщина (50.505898, 30.568584)

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