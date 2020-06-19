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Коронавірус Карантин

Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання

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Пляж "Молодіжний" реконструювали - фото 1
Пляж "Молодіжний" реконструювали

У Києві стартував пляжний сезон, тож тепер можна відвідувати пляжі та купатися у водоймах, не забуваючи при цьому правила безпеки в умовах пандемії коронавірусу. Збережіть собі список місць для відпочинку в столиці.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, паспорти готовності отримали 12 пляжів та 20 зон відпочинку. У цих місцях лабораторні дослідження підтвердили якість води для купання. Перевірили і якість питної води в фонтанчиках на пляжах.

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За словами мера столиці, за останніх кілька років місто оновило 6 міських пляжів. Кличко зазначив, що київські пляжі стають і більш доступними для людей з інвалідністю: уже на восьми з них розміщені спеціальні крісла-амфібії, а персонал знає, як допомагати громадянам з інвалідністю.

На кожному сертифікованому пляжі працюють рятувальні пости. Крім того, у зонах відпочинку встановили попереджувальні знаки, а лавки, душові, кабінки для перевдягання тощо дезінфікують двічі на день.

Відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян. Коронавірус нікуди не подівся. І на пляжах теж треба дотримуватись елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзери, – підкреслив Кличко.

До слова, цьогоріч пляж "Троєщина" отримав відзнаку "Блакитний прапор" (екологічний сертифікат про те, що пляж відповідає стандартам 32-х критеріїв, що стосуються екологічної освіти та інформації, якості води, екологічного менеджменту, безпеки і послуг). Раніше "Блакитний прапор" підняли на ще 7 міських пляжів: "Дитячий", "Золотий", "Пуща-Водиця", "Венеція", "Молодіжний", "Веселка" та "Галерна".

Фото: КП 'Плесо' - фото 411070
Фото: КП "Плесо"

Список відкритих у Києві пляжів:

  • Венеція (50.44948, 30.5772)
  • Дитячий (50.4476, 30.57389)
  • Молодіжний (50.4516, 30.57193)
  • Передмістна-Слобідка (50.4395, 30.57168)
  • Золотий (50.43077, 30.58266)
  • Центральний (50.46022, 30.53381)
  • Вербне (50.49124, 30.51885)
  • Пуща-Водиця (50.54014, 30.34687)
  • Чорторий (50.49392, 30.53817)
  • Тельбін (50.426886, 30.607323)
  • Райдуга (50.486806, 30.582088)
  • Веселка (50.455235, 30.583576)
  • Галерна (50.368906, 30.554286)
  • Троєщина (50.505898, 30.568584)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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