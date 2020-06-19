Чи справді дексаметазон лікує від коронавірусу: перевірка інформації

Не поспішайте бігти в аптеку і купувати дексаметазон – "новий препарат" від коронавірусу. Ні, ліків проти COVID-19 досі немає, а дексаметазон може тільки в окремих випадках. Розповідаємо, що й до чого.

Дексаметазон – це аж ніяк не універсальна панацея, як пишуть деякі журналісти. До того ж він геть не новий, адже був вперше синтезований ще в 1957 році.

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Фактчекери ресурсу "По той бік" наголошують, що однозначні висновки про ефективність препарату можна буде робити після подальшого вивчення.

Чому всі говорять про дексаметазон

Британські науковці заявили, що вживання дексаметазону в невеликих дозах на третину зменшило кількість смертей серед тих, хто був підключений до апаратів штучної вентиляції легенів, і вп'ятеро зменшило кількість померлих серед пацієнтів, які використовували кисневі маски. Водночас не було жодної користі серед пацієнтів, які не потребували дихальної підтримки.

Тобто дексаметазон використовують тільки для хворих із тяжким перебігом коронавірусної інфекції.

З огляду на авторитетність науковців і розмах досліджень ці попередні дані й справді викликають довіру. Проте хірург Владислав Демко наголошує, що "чітке розуміння ситуації нам дадуть лише якісні рандомізовані та плацебо-контрольовані клінічні дослідження".

Ба більше – за словами науковця Семена Єлисевського, дексаметазон має багато важких побічних ефектів: від гіпертонії, безсоння та ожиріння до катаракти, психозів і втрати пам'яті.

У березні цього року були проведені клінічні випробування низки можливих методів лікування COVID-19. Серед іншого й низькими дозами дексаметазону (тип стероїду, який зазвичай використовується для зменшення запалення). Протягом десяти днів понад 2104 пацієнтам давали по 6 мг препарату один раз на день.

8 червня роботу припинили, оскільки даних було достатньо, щоб встановити, чи має цей препарат значну користь. Отримані результати дослідники назвали "великим проривом", який "врятує життя". Наразі вони працюють над тим, щоб якомога швидше опублікувати повну інформацію.

Дексаметазон – перший препарат, який показав, що покращує виживання хворих на COVID-19. Користь велика для тих пацієнтів, які хворі настільки, що потребують штучної вентиляції легень. Дексаметазон недорогий, його можна негайно використовувати, щоб врятувати життя по всьому світові, – розповів професор Оксфордського університету Пітер Хорбі.

Його колега професор Мартін Лендрей каже, що хоч результати випробувань поки що попередні, вони достатньо чіткі, аби робити впевнені висновки. По-суті, це перше лікування, яке продемонструвало зниження смертності. При чому воно є дешевим і доступним.

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