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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gazeta

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 19 червня: в Україні виявлено 34 984 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 921 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 19 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 192 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 76 946 такі повідомлення.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня - фото 411010

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 34 984
Одужали 15 447
Померли 966

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4 211) та в місті Києві (4 176). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 596

Волинська область

 1 673

Дніпропетровська область

 1 021

Донецька область

 350

Житомирська область

 1 201

Закарпатська область

 1 960

Запорізька область

 547

Івано-Франківська область

 1 940

Кіровоградська область

 604

Київ

 4 176

Київська область

 2 142

Львівська область

 3 540

Луганська область

 71

Миколаївська область

 338

Одеська область

 1 200

Полтавська область

 289

Рівненська область

 2 693

Сумська область

 246

Тернопільська область

 1 605

Харківська область

 1 744

Херсонська область

 185

Хмельницька область

 608

Чернівецька область

 4 211

Черкаська область

 585

Чернігівська область

 459

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-06-2020:

Захворіли 8 489 826
Одужали 4 417 386
Померли 453 995

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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