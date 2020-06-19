Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня

Новини про коронавірус в Україні / gazeta

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 19 червня: в Україні виявлено 34 984 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 921 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 19 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 192 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 76 946 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 34 984 Одужали 15 447 Померли 966

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4 211) та в місті Києві (4 176). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 596 Волинська область 1 673 Дніпропетровська область 1 021 Донецька область 350 Житомирська область 1 201 Закарпатська область 1 960 Запорізька область 547 Івано-Франківська область 1 940 Кіровоградська область 604 Київ 4 176 Київська область 2 142 Львівська область 3 540 Луганська область 71 Миколаївська область 338 Одеська область 1 200 Полтавська область 289 Рівненська область 2 693 Сумська область 246 Тернопільська область 1 605 Харківська область 1 744 Херсонська область 185 Хмельницька область 608 Чернівецька область 4 211 Черкаська область 585 Чернігівська область 459

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-06-2020:

Захворіли 8 489 826 Одужали 4 417 386 Померли 453 995 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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