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Поза 68: як виглядає зухвала позиція для орального сексу та в чому її особливість (18+)

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Поза 68: як виглядає зухвала позиція для орального сексу та в чому її особливість (18+) - фото 1

Поза 68 – відмінна можливість перейти на новий рівень відносин, якщо парі вже набридли прості варіанти. Її особливість – максимальний контакт тіл і неймовірні відчуття від орального сексу.

Так, техніка 68 дещо відрізняється від популярної пози 69. Спочатку партнер лягає на спину і згинає ноги в колінах. Потім другий дуже акуратно й повільно лягає спиною на його живіт таким чином, щоб геніталії були поруч з ротом, а плечі зручно спиралися на ноги.

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Поза 68: як виглядає зухвала позиція для орального сексу та в чому її особливість (18+) - фото 431240

Щоб займатися таким сексом, партнери повинні бути приблизно одного зросту і ваги, інакше можуть виникнути незручності.

Травмуватися під час процесу дуже легко. Тому початківцям парам рекомендують підкласти подушки під поперек, коліна і голову партнера знизу і під лікті та шию партнера зверху. Також цей лайфхак підійде, якщо хтось у парі важчий.

Важливо не забувати при оральному сексі в такій позі використовувати лубриканти. Партнеру знизу може не вистачити слини через фізичне навантаження. Також так можна швидше довести кохану людину до оргазму.

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Джерело: cosmo
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