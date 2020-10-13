Секс-тренди 2020 року: як змінився інтим через пандемію коронавірусу (18+)

Пандемія змінила життя людей доволі серйозно, змінивши правила гри не лише у плані роботи, а й особистого життя. Від інтимного самообслуговування до еротичних аудіо – читайте про секс-тенденції 2020 року.

Пандемія коронавірусу додала напруження стосункам, тож н6е дивно, що сексуальні потреби людей дещо змінились. Чимало хто мусив докласти зусиль, щоб отримувати задоволення навіть в умовах самоізоляції далеко від другої половинки.

І ще: Що повинен уміти чоловік у сексі: жіночі побажання

Тож секс-експерт Домініка Карецос розповіла в інтерв'ю Daily Star, як змінилось особисте життя людей у цьому непростому році. І йдеться не лише про зв'язок тілесний, а духовний та розумовий.

"Якщо 2019 був роком самообслуговування, то у 2020 це стало справжньою тенденцією. Ми віддаємось ритуалам прийняття ванни, щоб розслабитись, відновити зв'язок з нашим інтимним оголеним "Я". Цього року ми навчились бачити, як все більше чоловічих сексуально-оздоровчих брендів випускають та розширюють ринок продукції, яка позитивно впливає на "мужність". Чимало компаній підтримують чоловіків та покращують їхнє життя", – зазначила вона.

Також експерт вважає, що невдовзі на ринку з'явиться ще більше "чутливих" стимуляторів та адаптованих вібраторів. А аудіоеротика вийде на новий рівень у найближчі кілька років.

"Ми стаємо більш відкритим суспільством, і люди починають розуміти, що наш сексуальне здоров'я пов'язане з психічним", – наголошує Домініка.

Читайте також: Секс-експерт пояснила, чому люди у стосунках сплять з іншими