Що повинен уміти чоловік у сексі: жіночі побажання

Що чоловік повинен уміти робити в ліжку

Аби задовольнити жінку потрібно добряче постаратися. І мовиться тут не лише про вивчення секс-поз, харчування афродизіаками та навідування спортзалу. Панянки розповіли, що ж повинен уміти кожен чоловік у сексі, аби подарувати їм максимум задоволення.

Візьміть на озброєння побажання представниць прекрасної половини людства, аби секс був відмінним!

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1. Секс – це не змагальний вид спорту. Ви удвох повинні отримувати задоволення від процесу.

2. Час соромитися свого тіла давно минув. Недоречні коментарі про зовнішність партнера – це табу як для жінок, так і для чоловіків, і їм не місце під час сексу.

3. Чоловік повинен діяти з необхідною чуйністю та розумінням. Так він зможе подарувати більше задоволення жінці.



Будьте чуйними та відчувайте потреби коханої

4. Різноманітність – ось що робить секс по-справжньому цікавим. Це пояснює те, чому так важлива гра між романтикою й експериментуванням.

5. Для жінок дуже важливо, щоб чоловік приділяв час прелюдії.

6. У нього має бути акробатичний язик. Не тільки для поцілунків!



Володійте язиком не лише для поцілунків

7. Якщо він знає, чого хоче, це вже автоматично робить його сексуальним. Демонстрація певного домінування не буде зайвою.

8. Він відсуває своє бажання на другий план і робить пріоритетом потреби жінки.

9. Ніщо не робить чоловіка більш непривабливим, ніж його вихваляння своїми якостями в ліжку.

10. Абсолютно непристойно: чоловік ніколи не повинен кінчати раніше за жінку.

Дотримуйтеся цих побажань жінок у сексі, аби дарувати своїй коханій задоволення.

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