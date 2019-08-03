Варення з яблук: прості рецепти приготування

Як смачно та просто законсервувати яблука / maximum.fm

Повидло чи варення з яблук на зиму можна приготувати різними способами. Приготуйте ароматне і красиве варення з яблук разом з нами. Як смачно та просто законсервувати яблука розповідає Радіо МАКСИМУМ.

Повидло з яблук

Інгредієнти:​​

Яблука – 1 кг

Цукор – 5-6 склянок

Вода – 1 склянка

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Рецепт приготування повидла з яблук:

Яблука нарізати, видалити насіння. Перекласти яблука в каструлю, налити води. Яблука зварити до розм'якшення в невеликій кількості води або запекти в духовці. Протерти яблука через сито. Додати цукор і уварити масу до проби на тонку нитку. Готовність повидла можна визначити і так: зачерпнути ложечкою гаряче повидло і нанести на холодну тарілку одну-дві краплі – якщо повидло не розтечеться, воно готове. Гаряче повидло з яблук розлити в стерильні банки і накрити марлею. Банки з повидлом поставити в не дуже прохолодне місце, щоб через різку різниці в температурі вони не потріскалися. Краще зберігається повидло, якщо перед закупоркою поставити його на 5-6 хвилин в духовку, щоб на поверхні утворилася суха скоринка. На наступний день, коли повидло охолоне і на поверхні його утворюється щільна суха плівочка, банки закупорити металевими кришками або закрити плівкою, або пергаментом і туго обв'язати папір навколо банки.

Складність приготування (5/10), витрачений час 1 година.

Варення з брусниць з яблуками

Інгредієнти:​​

Брусниці – 400 г

Яблука – 3-4 шт.

Цукор – 600 г

Вода – 2 склянки

Рецепт приготування варення з брусниць з яблуками:

На 400 г брусниць беруть 4 солодких яблука, зрізають з них шкірку, нарізують скибочками і виймають серцевину. 600 г цукру розчиняють у 2 склянках води. І в цьому сиропі варять брусницю протягом 30 хвилин. Потім всипають туди підготовлені скибочки яблук і варять до готовності. У варення з брусниць з яблуками можна додати лимонну кірку, відварену у воді, або лимонну цедру. Банки миють і просушують. Готове варення з брусниці та яблук розфасовують в гарячі сухі банки і закупорюють.

Складність приготування (4/10), витрачений час 40 хвилин.

Компот із сушених яблук

Інгредієнти:​​

Яблуко – 350 г

Цукор – 200 г

Вода – 2 л

Лимонна кислота – 1 г

Рецепт приготування компоту із сушених яблук:

Сушені яблука перебрати, промити. Закип'ятити чайнік. Яблука вкласти в каструлю, додати цукор. Яблука залити гарячою водою, каструлю поставити на вогонь, варити компот із сушених яблук на слабкому вогні 35 хвилин. Потім компот із сушених яблук охолодити і додати лимонної кислоти. Компот із сушених яблук готовий.

Складність приготування (3/10), витрачений час 35 хвилин.

Просте варення з яблук

Інгредієнти:​​

Яблука – 2 кг

Цукор – 2 кг

Сода – 3 ст. ложки

Вода – 300 г

Ванільний цукор (за бажанням) – 1 пакетик (10 г)

Рецепт приготування простого варення з яблук:

Яблука вимити, скласти у велику миску, залити розчином харчової соди. Залишити на 5 хвилин (це для того, щоб яблука не розварювалися). Потім промити яблука холодною водою. Яблука очистити, нарізати четвертинками або шматочками, видалити серцевину. Зварити сироп, для цього цукор залити 300 мл води і, помішуючи, довести до кипіння і дати покипіти кілька хвилин (цукор повинен розчинитися). Потім помістити обережно яблука в сироп, довести до кипіння. Варити яблука на середньому вогні, періодично знімаючи піну. Варити варення з яблук 10-15 хвилин. Гаряче варення розлити у банки і закрити прокип'яченими кришками. Особливих умов зберігання варення з яблук не вимагає.

Складність приготування (6/10), витрачений час 1 година.

Варення з яблук у мультиварці

Інгредієнти:​​

Яблука – 2 кг

Цукор – 1 кг

Рецепт приготування варення з яблук у мультиварці:

Необхідно почистити і розрізати кожне яблуко на 4 частини, серединку прибрати. Вирізуйте потемнілі ділянки – з пошкоджених яблук варення краще не варити. Тепер кожну часточку потрібно розрізати на кілька частин. Підготовлені яблучка необхідно укласти в каструльку мультиварки, висипати цукровий пісок. Перемішувати не потрібно, тому що відразу варити варення з яблук в мультиварці ми не будемо, залишимо яблука в компанії з цукром на ніч або хоча б на 5-6 годин. Встановіть програму "Тушкування", час виставите на 1 годину. Як тільки почуєте, що варення "ворушиться", це означає, що маса скоро досягне стадії кипіння. Цей момент постарайтеся не пропустити, щоб зняти шумівкою піну. Спробуйте продукт на смак, якщо вважаєте, що варення досить смачне, можна приступати до фінального моменту – розкласти варення у баночки і закатати кришками. Вважається, що як тільки яблука стали прозорими, варення готове.

Складність приготування (6/10), витрачений час 2 години.

Аджика з яблуками

Інгредієнти:​​

Помідори – 5 кг

Перець солодкий – 8-10 шт.

Перець гіркий – 5-6 шт.

Морква – 5 шт.

Яблука – 5 шт.

Часник – 100 г

Олія соняшникова – 200 мл

Цукор – 1 стакан

Оцет 9% – 100 мл

Сіль – 0,25 стакана

Рецепт приготування аджики з яблуками:

Підготувати болгарський перець: вимити, очистити, нарізати. Перекрутити на м'ясорубці або подрібнити процесором. Підготувати помідори: вимити, нарізати, перекрутити на м'ясорубці або подрібнити процесором. Гострий перець вимити, очистити, нарізати. Подрібнити процесором. Часник очистити. Подрібнити процесором або блендером. Яблука вимити, нарізати, очистити від насіння. Перекрутити на м'ясорубці або натерти на тертці (так вони менше окислюються). Помідори, перець болгарський, перець гострий, моркву і яблука змішати і варити на слабкому вогні протягом 2 годин. Через 2 години (за 15 хв. до закінчення варіння) посолити за смаком, додати олію, часник, пропущений через блендер, і оцет. Банки вимити і висушити в духовці. Розкласти аджику з яблуками в банки і закатати.

Складність приготування (5/10), витрачений час 2,5 години.

Компот із цілих яблук на зиму

Інгредієнти:​​

Яблука "Білий налив"

Цукор 220 г (1 склянка) на 3-літрову банку

Рецепт приготування компоту із цілих яблук на зиму:

У стерилізовані 3-літрові банки укласти яблука, заповнюючи весь вільний простір банок. Залити яблука в банках окропом, щоб вони повністю були покриті водою. Накрити кришкою і залишити на 15 хвилин, щоб яблука добре пропарити. Потім злити всю воду в каструлю. Додати цукор (1 склянка цукру – на одну 3-літрову банку), поставити на вогонь і довести до кипіння. Залити яблука в банках киплячим цукровим сиропом. Накрити кришками. Герметично закатати кришки за допомогою машинки. Компот із цілих яблук на зиму готовий. Перевернути банки кришками вниз, укутати ковдрою і залишити на 5-6 годин. Потім можна ставити компот з яблук на зберігання на зиму.

Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.

Консервовані яблука в карамелі

Інгредієнти:​​

Яблука – 400 г

Цукор – 300 г

Рецепт приготування консервованих яблук в карамелі:

Видаляємо у кожного яблука насіннєву коробку і нарізаємо його невеликими шматочками. Бажано, щоб всі сегменти були однакового розміру і товщини. Насипаємо в форму частину цукру, намагаючись розподілити його по всій площі.

Викладаємо частину підготовлених яблук. Повторюємо шари, поки не закінчаться всі інгредієнти. Відправляємо яблука з цукром в духовку (200 градусів) на 30-35 хвилин. За цей час шматочки яблук стануть прозорими, а сироп закипить.

Викладаємо гарячі яблука в сиропі в чисту (стерилізовану), суху банку і герметично закупорюємо. Перевертаємо і обертаємо теплим коциком до повного охолодження. Через 10-12 годин відправляємо консервовані яблука в карамелі у місце для зберігання.

Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.

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