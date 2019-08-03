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Варення з яблук: прості рецепти приготування
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Повидло чи варення з яблук на зиму можна приготувати різними способами. Приготуйте ароматне і красиве варення з яблук разом з нами. Як смачно та просто законсервувати яблука розповідає Радіо МАКСИМУМ.
Повидло з яблук
Інгредієнти:
- Яблука – 1 кг
- Цукор – 5-6 склянок
- Вода – 1 склянка
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Рецепт приготування повидла з яблук:
- Яблука нарізати, видалити насіння. Перекласти яблука в каструлю, налити води. Яблука зварити до розм'якшення в невеликій кількості води або запекти в духовці.
- Протерти яблука через сито. Додати цукор і уварити масу до проби на тонку нитку. Готовність повидла можна визначити і так: зачерпнути ложечкою гаряче повидло і нанести на холодну тарілку одну-дві краплі – якщо повидло не розтечеться, воно готове.
- Гаряче повидло з яблук розлити в стерильні банки і накрити марлею. Банки з повидлом поставити в не дуже прохолодне місце, щоб через різку різниці в температурі вони не потріскалися.
- Краще зберігається повидло, якщо перед закупоркою поставити його на 5-6 хвилин в духовку, щоб на поверхні утворилася суха скоринка.
- На наступний день, коли повидло охолоне і на поверхні його утворюється щільна суха плівочка, банки закупорити металевими кришками або закрити плівкою, або пергаментом і туго обв'язати папір навколо банки.
Складність приготування (5/10), витрачений час 1 година.
Варення з брусниць з яблуками
Інгредієнти:
- Брусниці – 400 г
- Яблука – 3-4 шт.
- Цукор – 600 г
- Вода – 2 склянки
Рецепт приготування варення з брусниць з яблуками:
- На 400 г брусниць беруть 4 солодких яблука, зрізають з них шкірку, нарізують скибочками і виймають серцевину. 600 г цукру розчиняють у 2 склянках води.
- І в цьому сиропі варять брусницю протягом 30 хвилин. Потім всипають туди підготовлені скибочки яблук і варять до готовності. У варення з брусниць з яблуками можна додати лимонну кірку, відварену у воді, або лимонну цедру.
- Банки миють і просушують. Готове варення з брусниці та яблук розфасовують в гарячі сухі банки і закупорюють.
Складність приготування (4/10), витрачений час 40 хвилин.
Компот із сушених яблук
Інгредієнти:
- Яблуко – 350 г
- Цукор – 200 г
- Вода – 2 л
- Лимонна кислота – 1 г
Рецепт приготування компоту із сушених яблук:
- Сушені яблука перебрати, промити. Закип'ятити чайнік. Яблука вкласти в каструлю, додати цукор.
- Яблука залити гарячою водою, каструлю поставити на вогонь, варити компот із сушених яблук на слабкому вогні 35 хвилин.
- Потім компот із сушених яблук охолодити і додати лимонної кислоти. Компот із сушених яблук готовий.
Складність приготування (3/10), витрачений час 35 хвилин.
Просте варення з яблук
Інгредієнти:
- Яблука – 2 кг
- Цукор – 2 кг
- Сода – 3 ст. ложки
- Вода – 300 г
- Ванільний цукор (за бажанням) – 1 пакетик (10 г)
Рецепт приготування простого варення з яблук:
- Яблука вимити, скласти у велику миску, залити розчином харчової соди. Залишити на 5 хвилин (це для того, щоб яблука не розварювалися). Потім промити яблука холодною водою. Яблука очистити, нарізати четвертинками або шматочками, видалити серцевину.
- Зварити сироп, для цього цукор залити 300 мл води і, помішуючи, довести до кипіння і дати покипіти кілька хвилин (цукор повинен розчинитися). Потім помістити обережно яблука в сироп, довести до кипіння. Варити яблука на середньому вогні, періодично знімаючи піну. Варити варення з яблук 10-15 хвилин.
- Гаряче варення розлити у банки і закрити прокип'яченими кришками. Особливих умов зберігання варення з яблук не вимагає.
Складність приготування (6/10), витрачений час 1 година.
Варення з яблук у мультиварці
Інгредієнти:
- Яблука – 2 кг
- Цукор – 1 кг
Рецепт приготування варення з яблук у мультиварці:
- Необхідно почистити і розрізати кожне яблуко на 4 частини, серединку прибрати. Вирізуйте потемнілі ділянки – з пошкоджених яблук варення краще не варити. Тепер кожну часточку потрібно розрізати на кілька частин.
- Підготовлені яблучка необхідно укласти в каструльку мультиварки, висипати цукровий пісок. Перемішувати не потрібно, тому що відразу варити варення з яблук в мультиварці ми не будемо, залишимо яблука в компанії з цукром на ніч або хоча б на 5-6 годин.
- Встановіть програму "Тушкування", час виставите на 1 годину. Як тільки почуєте, що варення "ворушиться", це означає, що маса скоро досягне стадії кипіння. Цей момент постарайтеся не пропустити, щоб зняти шумівкою піну.
- Спробуйте продукт на смак, якщо вважаєте, що варення досить смачне, можна приступати до фінального моменту – розкласти варення у баночки і закатати кришками. Вважається, що як тільки яблука стали прозорими, варення готове.
Складність приготування (6/10), витрачений час 2 години.
Аджика з яблуками
Інгредієнти:
- Помідори – 5 кг
- Перець солодкий – 8-10 шт.
- Перець гіркий – 5-6 шт.
- Морква – 5 шт.
- Яблука – 5 шт.
- Часник – 100 г
- Олія соняшникова – 200 мл
- Цукор – 1 стакан
- Оцет 9% – 100 мл
- Сіль – 0,25 стакана
Рецепт приготування аджики з яблуками:
- Підготувати болгарський перець: вимити, очистити, нарізати. Перекрутити на м'ясорубці або подрібнити процесором. Підготувати помідори: вимити, нарізати, перекрутити на м'ясорубці або подрібнити процесором.
- Гострий перець вимити, очистити, нарізати. Подрібнити процесором. Часник очистити. Подрібнити процесором або блендером. Яблука вимити, нарізати, очистити від насіння. Перекрутити на м'ясорубці або натерти на тертці (так вони менше окислюються).
- Помідори, перець болгарський, перець гострий, моркву і яблука змішати і варити на слабкому вогні протягом 2 годин. Через 2 години (за 15 хв. до закінчення варіння) посолити за смаком, додати олію, часник, пропущений через блендер, і оцет. Банки вимити і висушити в духовці. Розкласти аджику з яблуками в банки і закатати.
Складність приготування (5/10), витрачений час 2,5 години.
Компот із цілих яблук на зиму
Інгредієнти:
- Яблука "Білий налив"
- Цукор 220 г (1 склянка) на 3-літрову банку
Рецепт приготування компоту із цілих яблук на зиму:
- У стерилізовані 3-літрові банки укласти яблука, заповнюючи весь вільний простір банок. Залити яблука в банках окропом, щоб вони повністю були покриті водою. Накрити кришкою і залишити на 15 хвилин, щоб яблука добре пропарити.
- Потім злити всю воду в каструлю. Додати цукор (1 склянка цукру – на одну 3-літрову банку), поставити на вогонь і довести до кипіння. Залити яблука в банках киплячим цукровим сиропом.
- Накрити кришками. Герметично закатати кришки за допомогою машинки. Компот із цілих яблук на зиму готовий. Перевернути банки кришками вниз, укутати ковдрою і залишити на 5-6 годин. Потім можна ставити компот з яблук на зберігання на зиму.
Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.
Консервовані яблука в карамелі
Інгредієнти:
- Яблука – 400 г
- Цукор – 300 г
Рецепт приготування консервованих яблук в карамелі:
Видаляємо у кожного яблука насіннєву коробку і нарізаємо його невеликими шматочками. Бажано, щоб всі сегменти були однакового розміру і товщини. Насипаємо в форму частину цукру, намагаючись розподілити його по всій площі.
Викладаємо частину підготовлених яблук. Повторюємо шари, поки не закінчаться всі інгредієнти. Відправляємо яблука з цукром в духовку (200 градусів) на 30-35 хвилин. За цей час шматочки яблук стануть прозорими, а сироп закипить.
Викладаємо гарячі яблука в сиропі в чисту (стерилізовану), суху банку і герметично закупорюємо. Перевертаємо і обертаємо теплим коциком до повного охолодження. Через 10-12 годин відправляємо консервовані яблука в карамелі у місце для зберігання.
Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.
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