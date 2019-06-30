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Мариновані огірки: смачні рецепти консервацій на зиму
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Консервовані огірки – найпопулярніший вид зимових закруток. Хрусткі мариновані, солоні квашені або малосольні огірки – ідеальний варіант до святкового або повсякденного столу. Смачними рецептами огірків на зиму із задоволенням ділиться Радіо МАКСИМУМ.
Мариновані огірки
Інгредієнти:
- Огірки – 1,6-1,8 кг
- Лимонна кислота – 0,5 ч. л.
- Сіль – 3 ст. ложки
- Цукор – 1-3 ст. ложки
- Лавровий лист – 2 шт.
- Перець горошком – 10 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник – 3-4 зубчики
- Перець солодкий – 1 шт.
- Перець гіркий – 1 шматочок
- Насіння гірчиці (за бажанням) – 0,5-1 ч. ложка
- Кріп (парасольки)
- Листя селери
- Петрушка
- Хрін
- Вода – 1,5 л
- Аспірин – 3 таблетки
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Рецепт приготування маринованих огірків:
- Огірки замочити на 3-4 години в холодній воді. Добре промити. Банки також добре промити. Очистити цибулю, часник. Часник нарізати. Перець вимити, розрізати на частини, очистити від насіння. Цибулю нарізати кільцями. Промити трави. Спеції, овочі і трави викласти в банку.
- Закип'ятити чайник. Прокип'ятити кришки. Укласти огірки. Прямо в банку насипати лимонну кислоту, цукор, сіль, додати 3 таблетки аспірину. У банку залити окріп (лити повільно, щоб не лопнула банку).
- Відразу накрити кришкою і закатати. Банки перевернути догори дном, укутати ковдрою до повного охолодження. Швидкі мариновані огірки на зиму готові.
Складність приготування (6/10), витрачений час 1 година 30 хвилин.
Квашені огірки
Інгредієнти:
- Огірки – 2 кг
- Вода – 1,5 л
- Сіль – 2 ст.л. з гіркою
- Листя хрону – 1 шт.
- Сушений кріп – 1 вет.
- Зелень кропу – 2 вет.
- Часник – 3 зуб.
- Лавровий лист – 2 шт.
- Перець горошком – 5 шт.
- Гіркий перець – 0,25 шт.
- Гірчиця суха – 0,5 ч.л.
Рецепт приготування квашених огірків:
- Замочити огірки в холодній воді на 4-5 годин. Банки для огірків помити і простерилізувати. Всі спеції, зелень і овочі укласти в банку, а огірки укласти зверху.
- Приготувати розсіл: у холодній воді розчинити сіль. Залити розсолом банки з огірками доверху, накрити кришками і залишити на 3 дні при кімнатній температурі кваситиметься.
Складність приготування (5/10), витрачений час 1 година 15 хвилин.
Консервовані огірки з кетчупом
Інгредієнти:
- Огірки – 1 кг
- Кетчуп – 4 ст. л.
- Часник – 6 зубків
- Цукор – 4 ст. л.
- Сіль – 1 ст. л.
- Вода – 900 мл
- Оцет – 100 мл
- Лавровий лист – 4 шт.
- Перець горошком – 12-16 шт.
- Гвоздика – 8 шт.
- Кріп (суцвіття) – 4 шт.
Рецепт приготування консервованих огірків з кетчупом:
- Огірки миємо й замочуємо в холодній воді на 3 години. Банки ретельно миємо в теплій воді з содою (ні в якому разі не використовуйте засіб для миття посуду). Зубчики часнику розрізаємо на 2-3 частини. Чисті банки наповнюємо спеціями. У кожну банку потрібно додати по 1 лавровому листу, по 3-4 горошини перцю, по 2 сухих бутона гвоздики, по 1 парасольці кропу, а також по 3-4 шматочки часнику.
- Потім щільно укладаємо огірки. Тепер варимо маринад: в каструльку наливаємо воду, кладемо цукор, сіль, кетчуп. Доводимо до кипіння, вливаємо оцет і вимикаємо. Поки вариться маринад, кладемо кришки в киплячу воду і проварюємо 2 хвилини.
- Заливаємо банки з огірками гарячим маринадом. Накриваємо банки стерилізованими кришками, але поки не закручуємо. Ставимо банки в каструлю з киплячою водою, уклавши на дно рушник. Стерилізуємо 5 хвилин.
- Дістаємо банки з окропу і закручуємо кришками. Перевертаємо банки вниз кришками і залишаємо до повного охолодження. Огірки, консервовані з кетчупом, готові.
Складність приготування (7/10), витрачений час 1 година.
Огірки малосольні швидкого приготування
Інгредієнти:
- Огірки – 300 г
- Кріп – 30 г
- Оливкова олія – 3-4 ст. ложки
- Часник – 3 зубчики
- Оцет 9% – 2 ч. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Насіння – 1 ч. л.
- Кунжут білий – 1 ч. л.
- Зерна льону – 1 ч. л.
- Насіння гарбузове – 1 ч. л.
- Кунжут чорний – 0,5 ч. л.
- Перець чорний мелений – 0,5 ч. л.
- Цукор – 0,5 ч. л.
- Коріандр – 5-6 шт.
- Гірчиця
- Перець гострий за бажанням
Рецепт приготування огірків малосольних швидкого приготуваня:
- Розрізаємо огірки навпіл і кожну половину розрізаємо на 3-4 частини. Складаємо огірки в судочок з кришкою: не просто кидаємо всі огірки в ємність, а саме складаємо в одному напрямку, відокремлюючи їх один від одного, щоб маринад добре проходив.
- Дрібно дробимо зелень до тих пір, поки вона пустить сік. Часник нарізаємо маленькими шматочками. У рослинну олію додаємо сіль і цукор. Перемішуємо. Туди ж оцет, часник і зелень. За бажанням додаємо нарізаний гострий перець.
- У соус додаємо всі спеції і насіння. Змішуємо огірки з соусом. Накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на ніч. Салат з малосольних огірків готовий. Смачного!
Складність приготування (4/10), витрачений час 20 хвилин.
Огірки солодкі консервовані
Інгредієнти:
- Огірки – 600-650 г
- Оцет – 9% 60 г
- Вода – 1 л
- Цукор – 300 г
- Кориця на кінчику ножа
- Гвоздика – 3-5 шт.
- Перець запашний – 3-5 шт.
Рецепт приготування огірків солодких консервованих:
- Огірки ретельно миють гумовою губкою або м'якою щіткою, за бажанням зрізають плодоніжки. Огірки бланшують в киплячій воді 3-4 хв. Після чого огірки негайно охолоджують у холодній воді.
- Банки ретельно миють. Огірки закладають в банки. У банку вливають порцію оцту за рецептурою. Роблять заливку. Для цього змішують інгредієнти, при слабкому кипінні заливку варять 10 хв з корицею, гвоздикою і запашним перцем.
- Огірки заливають гарячою заливкою. Накривають банки кришками і стерилізують: півлітрові 8-10 хв, літрові 10-12 хв. Банки закочують. Огірки солодкі консервовані готові.
Складність приготування (5/10), витрачений час 40 хвилин.
Огірки консервовані хрусткі
Інгредієнти:
- Огірки – 1,8 кг
- Часник – 2-3 зубчики
- Хрін – 1 листочок
- Перець чорний горошком – 5 шт.
- Листя чорної смородини – 1 гілочка
- Лавровий лист – 2 шт.
- Вода – 1 л
- Сіль – 2,5 ст. ложки
Рецепт приготування огірків консервованих хрустких:
- Огірки добре миють. Також готують і миють прянощі. Ретельно миють банки. Роблять холодний розсіл (з розрахунку 2,5 ст. ложки солі на 1 л води).
- Часник чистять, ріжуть шматочками. У банки кладуть часник, хрін, перець горошком, листя смородини, лаврові листочки. Потім укладають огірки щільно. Огірки в банках заливають холодним розсолом.
- Огірки соляться протягом 4-5 діб. Потім розсіл виливають з банок, огірки промивають 2-3 рази водою, але так, щоб прянощі не випадали з банок.
- Промиті огірки заливають доверху чистою (кип'яченою) холодною водою. Банки закочують. Огірки хрусткі готові. Зберігати хрусткі огірки можна в будь-якому місці, але бажано в прохолодному.
Складність приготування (7/10), витрачений час 50 хвилин.
Огірки по-польськи
Інгредієнти:
- Огірки – 4 кг
- Олія – 1 склянка
- Оцет 9% – 1 стакан
- Цукор – 1 стакан
- Сіль – 3 ст. ложки
- Часник – 2 ст. ложки
- Перець чорний мелений – 2 ст. ложки
Рецепт приготування огірків по-польськи:
- Огірки вимити (можна замочити на кілька годин в холодній воді). Очистити часник. Огірки нарізати шматочками. Огірки скласти в каструлю.
- Часник пропустити через прес. Всі інгредієнти з'єднати в каструлі. Перемішати. Салат залишити на 3 години, регулярно помішуючи. Банки ретельно промити. Розкласти огірочки по-польськи в 0,5-л банки.
- Салат з огірків по-польськи стерилізувати 10 хвилин. Салат закатати. Консервовані огірки по-польськи з часником готові.
Складність приготування (6/10), витрачений час 1 година.
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