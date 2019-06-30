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Мариновані огірки: смачні рецепти консервацій на зиму

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Квашені або малосольні огірки – смакота! - фото 1
Квашені або малосольні огірки – смакота! / One Green Planet

Консервовані огірки – найпопулярніший вид зимових закруток. Хрусткі мариновані, солоні квашені або малосольні огірки – ідеальний варіант до святкового або повсякденного столу. Смачними рецептами огірків на зиму із задоволенням ділиться Радіо МАКСИМУМ.

Мариновані огірки

Інгредієнти:​​

  • Огірки – 1,6-1,8 кг
  • Лимонна кислота – 0,5 ч. л.
  • Сіль – 3 ст. ложки
  • Цукор – 1-3 ст. ложки
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Перець горошком – 10 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Часник – 3-4 зубчики
  • Перець солодкий – 1 шт.
  • Перець гіркий – 1 шматочок
  • Насіння гірчиці (за бажанням) – 0,5-1 ч. ложка
  • Кріп (парасольки)
  • Листя селери
  • Петрушка
  • Хрін
  • Вода – 1,5 л
  • Аспірин – 3 таблетки

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Мариновані огірки: смачні рецепти на зиму - фото 265915

Рецепт приготування маринованих огірків:

  1. Огірки замочити на 3-4 години в холодній воді. Добре промити. Банки також добре промити. Очистити цибулю, часник. Часник нарізати. Перець вимити, розрізати на частини, очистити від насіння. Цибулю нарізати кільцями. Промити трави. Спеції, овочі і трави викласти в банку.
  2. Закип'ятити чайник. Прокип'ятити кришки. Укласти огірки. Прямо в банку насипати лимонну кислоту, цукор, сіль, додати 3 таблетки аспірину. У банку залити окріп (лити повільно, щоб не лопнула банку).
  3. Відразу накрити кришкою і закатати. Банки перевернути догори дном, укутати ковдрою до повного охолодження. Швидкі мариновані огірки на зиму готові.

Складність приготування (6/10), витрачений час 1 година 30 хвилин.

Квашені огірки

Інгредієнти:​​

  • Огірки – 2 кг
  • Вода – 1,5 л
  • Сіль – 2 ст.л. з гіркою
  • Листя хрону – 1 шт.
  • Сушений кріп – 1 вет.
  • Зелень кропу – 2 вет.
  • Часник – 3 зуб.
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Перець горошком – 5 шт.
  • Гіркий перець – 0,25 шт.
  • Гірчиця суха – 0,5 ч.л.
Мариновані огірки: смачні рецепти на зиму - фото 265917

Рецепт приготування квашених огірків:

  1. Замочити огірки в холодній воді на 4-5 годин. Банки для огірків помити і простерилізувати. Всі спеції, зелень і овочі укласти в банку, а огірки укласти зверху.
  2. Приготувати розсіл: у холодній воді розчинити сіль. Залити розсолом банки з огірками доверху, накрити кришками і залишити на 3 дні при кімнатній температурі кваситиметься.

Складність приготування (5/10), витрачений час 1 година 15 хвилин.

Консервовані огірки з кетчупом

Інгредієнти:​​

  • Огірки – 1 кг
  • Кетчуп – 4 ст. л.
  • Часник – 6 зубків
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Вода – 900 мл
  • Оцет – 100 мл
  • Лавровий лист – 4 шт.
  • Перець горошком – 12-16 шт.
  • Гвоздика – 8 шт.
  • Кріп (суцвіття) – 4 шт.
Мариновані огірки: смачні рецепти на зиму - фото 265918

Рецепт приготування консервованих огірків з кетчупом:

  1. Огірки миємо й замочуємо в холодній воді на 3 години. Банки ретельно миємо в теплій воді з содою (ні в якому разі не використовуйте засіб для миття посуду). Зубчики часнику розрізаємо на 2-3 частини. Чисті банки наповнюємо спеціями. У кожну банку потрібно додати по 1 лавровому листу, по 3-4 горошини перцю, по 2 сухих бутона гвоздики, по 1 парасольці кропу, а також по 3-4 шматочки часнику.
  2. Потім щільно укладаємо огірки. Тепер варимо маринад: в каструльку наливаємо воду, кладемо цукор, сіль, кетчуп. Доводимо до кипіння, вливаємо оцет і вимикаємо. Поки вариться маринад, кладемо кришки в киплячу воду і проварюємо 2 хвилини.
  3. Заливаємо банки з огірками гарячим маринадом. Накриваємо банки стерилізованими кришками, але поки не закручуємо. Ставимо банки в каструлю з киплячою водою, уклавши на дно рушник. Стерилізуємо 5 хвилин.
  4. Дістаємо банки з окропу і закручуємо кришками. Перевертаємо банки вниз кришками і залишаємо до повного охолодження. Огірки, консервовані з кетчупом, готові.

Складність приготування (7/10), витрачений час 1 година.

Огірки малосольні швидкого приготування

Інгредієнти:​​

  • Огірки – 300 г
  • Кріп – 30 г
  • Оливкова олія – 3-4 ст. ложки
  • Часник – 3 зубчики
  • Оцет 9% – 2 ч. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Насіння – 1 ч. л.
  • Кунжут білий – 1 ч. л.
  • Зерна льону – 1 ч. л.
  • Насіння гарбузове – 1 ч. л.
  • Кунжут чорний – 0,5 ч. л.
  • Перець чорний мелений – 0,5 ч. л.
  • Цукор – 0,5 ч. л.
  • Коріандр – 5-6 шт.
  • Гірчиця
  • Перець гострий за бажанням
Мариновані огірки: смачні рецепти на зиму - фото 265919

Рецепт приготування огірків малосольних швидкого приготуваня:

  1. Розрізаємо огірки навпіл і кожну половину розрізаємо на 3-4 частини. Складаємо огірки в судочок з кришкою: не просто кидаємо всі огірки в ємність, а саме складаємо в одному напрямку, відокремлюючи їх один від одного, щоб маринад добре проходив.
  2. Дрібно дробимо зелень до тих пір, поки вона пустить сік. Часник нарізаємо маленькими шматочками. У рослинну олію додаємо сіль і цукор. Перемішуємо. Туди ж оцет, часник і зелень. За бажанням додаємо нарізаний гострий перець.
  3. У соус додаємо всі спеції і насіння. Змішуємо огірки з соусом. Накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на ніч. Салат з малосольних огірків готовий. Смачного!

Складність приготування (4/10), витрачений час 20 хвилин.

Огірки солодкі консервовані

Інгредієнти:​​

  • Огірки – 600-650 г
  • Оцет – 9% 60 г
  • Вода – 1 л
  • Цукор – 300 г
  • Кориця на кінчику ножа
  • Гвоздика – 3-5 шт.
  • Перець запашний – 3-5 шт.
Мариновані огірки: смачні рецепти на зиму - фото 265920

Рецепт приготування огірків солодких консервованих:

  1. Огірки ретельно миють гумовою губкою або м'якою щіткою, за бажанням зрізають плодоніжки. Огірки бланшують в киплячій воді 3-4 хв. Після чого огірки негайно охолоджують у холодній воді.
  2. Банки ретельно миють. Огірки закладають в банки. У банку вливають порцію оцту за рецептурою. Роблять заливку. Для цього змішують інгредієнти, при слабкому кипінні заливку варять 10 хв з корицею, гвоздикою і запашним перцем.
  3. Огірки заливають гарячою заливкою. Накривають банки кришками і стерилізують: півлітрові 8-10 хв, літрові 10-12 хв. Банки закочують. Огірки солодкі консервовані готові.

Складність приготування (5/10), витрачений час 40 хвилин.

Огірки консервовані хрусткі

Інгредієнти:​​

  • Огірки – 1,8 кг
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Хрін – 1 листочок
  • Перець чорний горошком – 5 шт.
  • Листя чорної смородини – 1 гілочка
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Вода – 1 л
  • Сіль – 2,5 ст. ложки
Мариновані огірки: смачні рецепти на зиму - фото 265938

Рецепт приготування огірків консервованих хрустких:

  1. Огірки добре миють. Також готують і миють прянощі. Ретельно миють банки. Роблять холодний розсіл (з розрахунку 2,5 ст. ложки солі на 1 л води).
  2. Часник чистять, ріжуть шматочками. У банки кладуть часник, хрін, перець горошком, листя смородини, лаврові листочки. Потім укладають огірки щільно. Огірки в банках заливають холодним розсолом.
  3. Огірки соляться протягом 4-5 діб. Потім розсіл виливають з банок, огірки промивають 2-3 рази водою, але так, щоб прянощі не випадали з банок.
  4. Промиті огірки заливають доверху чистою (кип'яченою) холодною водою. Банки закочують. Огірки хрусткі готові. Зберігати хрусткі огірки можна в будь-якому місці, але бажано в прохолодному.

Складність приготування (7/10), витрачений час 50 хвилин.

Огірки по-польськи

Інгредієнти:​​

  • Огірки – 4 кг
  • Олія ​​– 1 склянка
  • Оцет 9% – 1 стакан
  • Цукор – 1 стакан
  • Сіль – 3 ст. ложки
  • Часник – 2 ст. ложки
  • Перець чорний мелений – 2 ст. ложки
Мариновані огірки: смачні рецепти на зиму - фото 265940

Рецепт приготування огірків по-польськи:

  1. Огірки вимити (можна замочити на кілька годин в холодній воді). Очистити часник. Огірки нарізати шматочками. Огірки скласти в каструлю.
  2. Часник пропустити через прес. Всі інгредієнти з'єднати в каструлі. Перемішати. Салат залишити на 3 години, регулярно помішуючи. Банки ретельно промити. Розкласти огірочки по-польськи в 0,5-л банки.
  3. Салат з огірків по-польськи стерилізувати 10 хвилин. Салат закатати. Консервовані огірки по-польськи з часником готові.

Складність приготування (6/10), витрачений час 1 година.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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