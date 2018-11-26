Миття без докладання зусиль: вагомі причини купити посудомийну машину

Як свідчить статистика, на миття посуду ми щорічно витрачаємо по 220 годин або ж по 36 хвилин на день. Цей час можна приділити рідним або просто поніжитися у ванній. Радіо МАКСИМУМ розповість, чому варто задуматися над покупкою посудомийної машини та що потрібно знати про цей пристрій.

У цьому матеріалі ми не лише будемо розповідати про переваги посудомийних машин, а й руйнуватимемо поширені міфи, які міцно в'їлися в наші голови.

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Передовсім зазначимо, що посудомийка – пристрій, який не лише економить наш час і сили, але й – воду. Також не варто забувати про те, що така річ ідеально підійде для сім'ї, в якій є маленькі діти, і батьки хочуть бути впевненими в тому, що посуд буде позбавлений усіляких мікроорганізмів.

Посудомийкою може спокійно користуватися чоловік / Glotech Repairs

Економія: за один цикл роботи посудомийної машини ви використаєте в 4-5 разів менше води, ніж при звичному митті посуду. Стосовно електроенергії, то цей пристрій використовує від 0,8 до 1,5 кВТ за одне миття!

На що звернути увагу при виборі посудомийки?

Передовсім, потрібно визначитися з місцем встановлення. Це дозволить відсіяти варіанти, які вам не підійдуть. Якщо говорити про типи, то посудомийки діляться на вбудовані, стаціонарні та настільні. Самі по собі назви свідчать про тип пристрою. Якщо у вас невеличка кухня – зверніть увагу на настільну посудомийну машину, яка за габаритами нагадує високу мікрохвильову піч. У кухні вся техніка схована – оберіть вбудовану посудомийку. Не хочете заморочуватися – зверніть увагу на звичайну стаціонарну посудомийну машину.

Вибирайте з огляду на кількість членів сім'ї / Beko

Місткість – важливий пункт

Надзвичайно важливим критерієм вибору посудомийної машини є її місткість. Цей параметр вказує на максимальну кількість комплектів посуду, яку може вимити пристрій за один цикл.

До одного комплекту посуду входять: дві тарілки (глибока та плоска), чашка з блюдцем, а також вилка та ложка. Відповідно, пристрій може вмістити від 4 до 17 комплектів.

Якщо говорити про настільні посудомийки, то вони вміщають 4-6 комплектів посуду, що підійде для невеликої сім'ї або затятого холостяка, який планує вмикати пристрій не щодня. Вузькі моделі шириною 45 см можуть вмістити 10-11 комплектів. А от 60-ки вміщають до 17 комплектів посуду, у залежності від наявності додаткових полиць.

Якщо ваша сім'я складається з трьох осіб – зверніть увагу на пристрій, що вміщає щонайменше 9 комплектів посуду. Це дозволить вмикати посудомийку не частіше одного разу на добу, – рекомендують експерти.

Режими миття – економія коштів

Посудомийна машина, як і пральна, має перелік режимів, які дозволять вам зекономити, якщо ви не плануєте робити "максимальне" завантаження. Втім, ми не рекомендуємо гнатися за шаленою кількістю програм, адже для щоденного використання достатньо базових 5-6 програм!

Режими миття допоможуть зекономити гроші / BestProducts.com

Які режими мають бути?

Нормальний

Інтенсивний

Швидкий

З попереднім замочуванням

Економічний режим

Режим миття крихкого посуду

Корисні додаткові режими, які можуть знадобитися:

Половинне завантаження. Ця програма підійде для миття невеликої кількості посуду.

Функція стерилізації. Така програма буде ідеальною для тих, хто обожнює робити консервації, а також має маленьку дитину.

Таймер. Тут багато пояснювати не потрібно. Ви просто можете відтермінувати початок роботи, що вельми зручно.

Підводні камені посудомийної машини

Вміє мити не все. Якщо ви лінуєтесь читати інструкцію, то це дуже й дуже дарма. Всі виробники наголошують на тому, що перед завантаженням посуду у машинку потрібно його сполоснути та прибрати залишки їжі. О, так! Цей пункт починає дратувати, якщо ви згадуєте про той факт, що пристрій купується для того, щоб ви перестали брати участь у митті посуду.

Посудомийка – не гарантія чистого посуду / Whirlpool

Засоби для миття обійдуться в копієчку. Якщо бути відвертими, то собівартість миття посуду не така уже й низька. Окей, ви зекономите на воді та світлі, але якщо плануєте мити посуд по кілька разів на день – будьте готові, що така "економія" часу може вдарити по гаманцю. У середньому одна таблетка для миття обійдеться у 5 гривень. Множимо на 30 днів, і отримуємо 150 гривень, що еквівалентно чотирьом літрам доброго засобу для миття посуду.

Перевірено на собі! Для миття посуду можна використовувати звичайний гель для миття посуду, але тут варто розуміти, що давати його потрібно небагато. Спробуйте дати одну чайну ложку на один цикл. Якщо дати забагато – є ймовірність, що у вас на кухні буде пінна вечірка!

Посудомийка – дороге задоволення. Не варто забувати й про те, що сама по собі посудомийна машина коштує чимало. Тому, якщо для вас вона не є пріоритетною – потратьте ці гроші для відпочинку за кордоном.

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Якщо ви визначилися з основними параметрами посудомийної машини та упевнені в тому, що такий пристрій підійде для вас – до вашої уваги огляд найкращих моделей на ринку.

Огляд посудомийних машин

Candy CDCP 6/E

Компактна модель від Candy / Palladium

Технічні характеристики:

Тип: настільна

Кількість комплектів посуду: 6

Клас енергоспоживання: A+

Споживання води: 7 літрів на цикл

Кількість програм: 6

Додаткові функції: таймер, захист від протікання, звуковий сигнал

Вартість: 6399 гривень.

Beko DIN14210

Технічні характеристики:

Тип: вбудована

Кількість комплектів посуду: 12

Клас енергоспоживання: A+

Споживання води: 12 літрів на цикл

Кількість програм: 4

Додаткові функції: захист від протікання, звуковий сигнал

Вартість: 7999 гривень.

Bosch SMS24AW00E

Повнорозмірна посудомийка Bosch / GALMARKET

Технічні характеристики:

Тип: повнорозмірна стаціонарна

Кількість комплектів посуду: 12

Клас енергоспоживання: A+

Споживання води: 12 літрів на цикл

Кількість програм: 4

Додаткові функції: захист від протікання, звуковий сигнал

Вартість: 9999 гривень.

Купувати чи не купувати посудомийну машину – вибирати вам. Ми лише назвали переваги та недоліки цього побутового пристрою, який покликаний суттєво полегшити наше життя!

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