Як вивести плями з одягу: корисні поради, чим відіпрати улюблені речі

Виведення плям – чи не найбільша морока для господинь. Радіо МАКСИМУМ розповість, як вивести плями від поту, трави та крові в домашніх умовах.

Кожна господиня в своєму арсеналі має чимало секретів, які допоможуть вивести найпоширеніші плями. Про деякі з них ми розповімо далі.

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Застарілі плями від поту або дезодоранту

Для початку зазначимо, що бажано зайнятися пранням одяг, на якому є сліди від поту, відразу ж. Чим довше одяг буде лежати без прання, тим складніше буде вивести плями.

Ні в якому разі не використовуйте відбілювачі, адже вони лише зіпсують волокна вашого одягу.

Як видалити плями від поту / Pinterest

1. З жовтими плямами на одязі боремося за допомогою ацетилсаліцилової кислоти. Розтовчіть дві таблетки та розбавте чайною ложкою води. Суміш наносимо на проблемні місця. Через 10-15 хвилин замочуємо річ на кілька годин у теплому мильному розчині. Якщо розводи лишилися – обробіть їх водним розчином з перекисом водню (на 10 столових ложок води 1 столова ложка перекису). Зачекайте 10 хвилин і починайте прання.

2. На шовку і атласі від води залишаться розводи, тому рекомендуємо замочити річ повністю, а не окремі її місця.

Замочіть одяг в теплому оцтовому розчині (на 1 літр води 1 ст. ложка оцту). Через дві години відіжміть. Втирайте в вицвілі місця содову кашку (4 ст. л. соди і 2 ст. л. води). Через годину виперіть звичайним способом.

3. У літрі гарячої води розчиніть жменю солі і замочіть сорочку або футболку на годину. Потім проперіть в мильній воді. Плями під пахвами від антиперспіранти і поту зникнуть.

4. Від плям на білому рятує перекис водню. Налийте його на забруднення і залиште на годину. Потім виперіть. Жовті цятки від поту з білих речей зникнуть без сліду.

Як вивести жирні плями

Стара жирна пляма, що в'їлася, добре розчиняється за допомогою органічних розчинників – спирту, ацетону. Щоправда, вони можуть зіпсувати синтетику та шерсть. Але є й інші способи врятувати ваш одяг від жирних плям.

Як видалити жирні плями / domowik

1. Намильте мітку від масла звичайним господарським милом і присипте цукром. Через 10-20 хвилин потріть вологою щіткою і відправляйте в пральну машину.

2. Гірчичний порошок містить ферменти, які розщеплюють жир, тому добре прибирає жирну пляму з одягу і навіть з пуховика. Розведіть порошок теплою (не гарячою!) водою до густоти сметани і покрийте ним забруднені місця. Через 30-40 хвилин виперіть річ у теплій воді.

3. Якщо ви щойно "посадили" масну пляму на сукню або сорочку, втирайте в неї дрібну сіль. Коли вона насититься жиром, зчистьте та посипте свіжою доти, поки забруднення стане ледве помітним. Заперіть тканину в теплій воді з милом або з мийним засобом для посуду.

4. Для свіжих випадків можна застосовувати піну для гоління. Нанесіть її і гарненько потріть. Зачекайте 10 хвилин. Гліцерин, луги і поверхнево активні речовини вступлять в реакцію з жиром і розчинять його. Потім виперіть річ у мильній воді.

5. Нанесіть розчин солі і нашатирю (1: 1) на забруднення і залиште на 10-15 хв. Потім замочіть на кілька годин у теплій молочній сироватці. Ретельно прополощіть в теплій воді і виперіть. Цей спосіб особливо хороший, щоб вивести жирні мітки з кухонних рушників або старі плями зі скатертини.

Як вивести плями від червоного вина

Чи не найпопулярніша пляма, з якою хоча б раз стикався кожен. Як врятувати улюблену білосніжну сорочку після гучного застілля – читайте далі.

Одразу попереджаємо: тут діяти потрібно якомога швидше, щоб пляма не встигла в'їстися в волокна.

Як видалити плями від вина / RVS

1. Туго натягніть тканину та лийте на пляму окріп, підкислений оцтом або лимонною кислотою. Пляма має збліднути, після чого заперіть річ.

2. Обробіть забруднення шматочком лимона, почекайте трохи і виперіть.

3. Винні плями з джинсів можна вивести сольовою кашкою. Нанесіть її на старі плями і ретельно потріть. Коли забруднення зникнуть, виперіть в теплій воді.

4. Спосіб "клин клином": промийте червоне вино на тканині білим, якщо не шкода продукту. Потім виперіть вбрання з милом або в порошку.

5. Тепле молоко, кисле молоко або сироватка теж годяться проти винних розводів. Ненадовго замочіть забруднені ділянки в молоці, а потім прополощіть в холодній воді. Опісля періть в пральній машині.

Як вивести плями від ягід, овочів і фруктів

Найелементарніший спосіб, який допоможе позбавитися плями від соку – вимивання її окропом. Для цього потрібно натягнути тканину, щоб вона не провисала, і лити воду доти, доки сік зблідне. Після цього відправте одяг до пральної машини.

Як видалити плями від ягід / domashnii

1. Застарілий бруд від томатів, гранатів або яблук не можна видалити за допомогою господарського мила. Луги лише закріплюють сік на вбрання!

2. Кольорові речі не втратять свого кольору, якщо ви обробите ягідні сліди яєчним жовтком і гліцерином (30 г). Змішайте ці інгредієнти, нанесіть на забруднення і залиште на 2-3 години. Потім виперіть одяг у теплій воді.

3. Вишневий сік і інші ягоди виводить тепле кисле молоко або молочна сироватка. Замочіть в ній одяг на кілька годин. Коли сліди зійдуть, виперіть, як звичайно.

4. Якщо томатні або вишневі сліди не виводяться, додайте в розчин трохи лимонної кислоти.

Як вивести плями від крові

Плями крові з одягу найкраще відпираються в холодній воді. Якщо ж прати в гарячій – білки крові згортаються та закріплюються в волокнах.

Як видалити плями крові / cleanadvice

Як вивести свіжу пляму крові:

1. Ретельно промийте забруднену ділянку струменем холодної води. Намильте його господарським милом і залиште на 20-30 хв. Потім виперіть в теплій воді з пральним порошком.

2. З шовкового одягу добре виводить кров крохмаль, замішаний на холодній воді до густої консистенції. Нанесіть його і дочекайтеся, поки висохне. Потім струсіть крохмальну кірку і виперіть річ у делікатному режимі.

3. Ацетилсаліцилова кислота допоможе впоратися з кривавими слідами на вовняній тканині. Розведіть 2-3 таблетки в склянці теплої води, змочіть в ній зубну щітку і потріть тканину.

Як вивести старі плями від крові:

1. Вивести сліди крові на кольоровій тканині легко, якщо перед пранням замочити одяг у теплому сольовому розчині на декілька годин. На півлітра води візьміть столову ложку солі. Або використовуйте розчин нашатирного спирту в пропорції 20 г на 1 л води.

2. Застарілу кров з матраца або з простирадла прибирають теплим гліцерином. Змочіть ним ватний тампон і протріть тканину. Коли забруднення "відійде", виперіть з порошком.

Плями від трави

Оце, мабуть, найактуальніше для матусь школярів. Вони знають, як це: щодня відпирати дитячий одяг від слідів трави.

Як видалити плями від трави / nisorinki

Як вивести плями від трави:

1. У склянку з теплою водою влийте 0,5 столової ложки нашатирного спирту і перемішайте розчин. Якщо ви забруднили невелику річ, то можна забруднену її частину занурити в сам стакан. У разі, коли річ великих розмірів рекомендується в розчині змочувати складену в кілька разів марлю і нею протирати пляму. Після цієї процедури необхідно пляму намилити звичайним господарським милом і залишити лежати одяг приблизно на годину. Після закінчення цього часу випрати її будь-яким зручним способом.

2. Також виводити плями від трави можна за допомогою винного оцту. Для цього необхідно невелику його кількість налити в окрему посудину та змочуючи ним щітку протирати пляму. В цьому випадку забруднений одяг також необхідно залишити на годину, щоб оцет подіяв, а потім випрати в машинці або руками.

3. Не менш ефективний розчин звичайної кухонної солі. Він готується таким чином: столова ложка солі заливається 100 мл теплої води і постійно помішується до розчинення солі. Отриманий розчин називається денатурат. Його наносять на пляму і відразу ж перуть одяг.

4. Крім усього іншого, ділянку з плямою можна натягнути і зверху на пляму (якщо дозволяє тканина) налити окріп і відправити одяг пратися. Якщо видалити пляму від трави таким чином з першого разу не вийшло, то процедуру можна повторити.

Як вивести плями від трави на джинсах:

1. Сода. Невелику кількість харчової соди потрібно розвести з невеликою кількістю теплої води і за допомогою щітки нанести на пляму. Також можна насипати щіпку сухої соди на пляму і зверху налити оцет. Після процедури одяг випрати.

2. Спирт. Трохи чистого спирту нанести на пляму від трави і залишити на півгодини. Після цього випрати одяг з милом або порошком.

3. Перекис. На джинсах плями від трави успішно видаляють перекисом водню. Для цього перекис наносять безпосередньо на пляму, потім змивають водою і перуть річ звичним способом.

Огляд пральних машин

А для того, щоб процес прання приніс вам задоволення та був максимально легким – оберіть для себе хорошу та надійну пральну машину.

Як обрати пральну машину / Samsung

На що звертаємо увагу при виборі?

Тип завантаження

Їх два: вертикальний або горизонтальний. Якщо говорити про надійність, то вже немає ніякої суттєвої різниці між обома типами. Щоправда, одразу ж попереджаємо, що пральна машина з вертикальним типом завантаження може більше гудіти та відбувати через свою вузькість.

Габарити

Натомість габарити вертикальної пральної машини дозволяють вмістити її навіть у найменшу ванну кімнату, адже дверцята відкриваються доверху. Насправді ж, над питанням габаритів потрібно добряче замислитись, адже не варто забувати, що за пральною машиною має бути 10-15 сантиметрів простору для шлангів підведення та виведення води.

Максимальне завантаження

Кожна пральна машина має свій максимум завантаження. Щоправда, це зовсім не означає, що машинку на 7 кілограмів потрібно завантажувати до країв одягом. Кілограматура вказана, як правило, на бавовняний одяг. Якщо ж ви перете шерсть – діліть цифру на 4, а для синтетики – на 2!

Клас прання та швидкість віджиму

Класи прання:

A і B – ефективне прання;

C, D і E – менш результативне прання;

F і G – найнижчий рівень прання.

Класи віджиму (показник вологості вбрання після віджиму):

A – <45%,

B – 45-54%,

C – 54-63%,

D – 63-72%,

E – 72-81%,

F – 81-90%,

G – >90%;

Клас споживання електроенергії:

А – близько 1 кВт/год,

А + – 0,7-0,9 кВт/год,

А ++ – 0,5-0,6 кВт/год.

Керування пральною машиною

Це може бути механічне або сенсорне. Який тип вам до вподоби, то й і обирайте.

Пральні машини з вертикальним завантаженням

Zanussi ZWY60823WI

Zanussi ZWY60823WI / comfy

Базовий варіант вертикальної пральної машини. Вона може похизуватися високим класом енергоспоживання, а також класом прання. Щоправда, низькі обороти при віджимі змусять ваш одяг сохнути довше.

Коротко про технічні характеристики:

максимальне навантаження: 6 кг;

швидкість віджиму: 800 об/хв;

тип двигуна: колекторний;

Клас енергоспоживання: А++;

Клас прання: А;

Клас віджиму: Е;

Швидке прання: 20 хвилин.

Рекомендована ціна: 7355 гривень.

Whirlpool AWE 5080

Whirlpool AWE 5080 / Whirlpool

Добротний європеєць, який жахливо боїться українську воду. Тому одразу ж попереджаємо, що чистити пральну машину потрібно регулярно, щоб не виникало проблем з роботою.

Коротко про технічні характеристики:

максимальне навантаження: 5 кг;

швидкість віджиму: 800 об/хв;

тип двигуна: колекторний;

Клас енергоспоживання: А++;

Клас прання: А;

Клас віджиму: D;

Швидке прання: 15 хвилин.

Рекомендована ціна: 7999 гривень.

Whirlpool TDLR 65230

Whirlpool TDLR 65230 / Bigl

Топова модель з інверторним двигуном. Щоправда, будьте готові до того, що пральна машина, якщо її погано виставити, може гуляти ванною при віджимі одягу, адже 1200 оборотів для "вертикалки" – неабиякий показник.

Коротко про технічні характеристики:

максимальне навантаження: 6,5 кг;

швидкість віджиму: 1200 об/хв;

тип двигуна: інверторний;

Клас енергоспоживання: А+++;

Клас прання: А;

Клас віджиму: B;

Швидке прання: 30 хвилин.

Рекомендована ціна: 12799 гривень.

Пральні машини з горизонтальним завантаженням

Zanussi ZWSO 7100 VS

Zanussi ZWSO 7100 VS / rozetka

Пральна машина, яку збирають в Україні. Хороший і добротний базовий варіант для щоденного використання.

Коротко про технічні характеристики:

максимальне навантаження: 4 кг;

швидкість віджиму: 1000 об/хв;

тип двигуна: колекторний;

Клас енергоспоживання: А+;

Клас прання: А;

Клас віджиму: C;

Швидке прання: 30 хвилин.

Рекомендована ціна: 6399 гривень.

LG FH0B8ND

LG FH0B8ND / technoreal

Надійна модель з інверторним двигуном, яка чудово підійде для великої сім'ї.

Коротко про технічні характеристики:

максимальне навантаження: 6 кг;

швидкість віджиму: 1000 об/хв;

тип двигуна: інверторний;

Клас енергоспоживання: А+++;

Клас прання: А;

Клас віджиму: B;

Швидке прання: 30 хвилин.

Рекомендована ціна: 10799 гривень.

І нехай прання приносить вам лише задоволення!

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