Від Кракова до Берліна: як за кілька днів відкрити для себе нові країни

Авіакомпанії-лоукостери відкривають все більше напрямків з України, чим варто скористатися. Радіо МАКСИМУМ розповідає, як за кілька днів побувати в трьох країнах і привезти додому якомога більше вражень.

Якщо вам випало кілька вихідних днів або ж є можливість відпроситися з роботи – читайте далі. Ми надихнемо вас не відлежуватися на дивані, переглядаючи усоте улюблений серіал!

(НЕ) спонтанний маршрут

Для того, щоб утнути мандрівку потрібно лише визначитися з кількістю днів, протягом яких ваш шеф не буде переживати за вашу відсутність. Тож, якщо вам випало, бодай три-чотири дні – наш маршрут однозначно можна повторити (або удосконалити).

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Якщо ви не хочете трястися в автобусі або машині – зверніть увагу на покупку квитків на літак. Найпопулярніші в Україні WizzAir та Ryanair відкрили за останній час чимало маршрутів, які дозволять вам відправитися за межі своєї області усього за кілька годин (а іноді й менше).

Для комфорту віддавайте перевагу авіаперельотам

Маршрути WizzAir:

З Києва можна полетіти у: Відень, Біллунн (Данія), Копенгаген, Таллінн, Ларнаку, Ригу, Вільнюс, Берлін, Бремен, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Меммінгем, Нюрнберг, Франкфурт-на-Майні, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Люблін, Познань, Лісабон, Братиславу, Будапешт.

З Львова можна полетіти у: Копенгаген, Вільнюс, Берлін, Дортмунд, Франкфурт, Лондон, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Братиславу.

З Харкова можна полетіти у: Відень, Дортмунд, Лондон, Вроцлав, Гданськ, Катовіце.

Маршрути Ryanair:

З Києва можна полетіти у: Берлін, Вільнюс, на Мальту, Бидгощ, Гданськ, Краків, Познань, Варшаву, Вроцлав, Братиславу, Барселону, Стокгольм, Лондон.

З Львова можна полетіти у: Дюссельдорф, Меммінгем, Краків, Варшаву та Лондон.

Регулярно заглядайте на сайти лоукостерів, підписуйтесь на пуші та обирайте квитки заздалегідь (за кілька місяців до подорожі). Усе це дозволить суттєво зекономити. Також можете брати квитки на рейси, які от-от мають відкрити. Як правило, перший політ дешевший!

Який маршрут обрали ми?

Наша подорож стартувала з культурної столиці України Львова. З нього ми вилетіли до Кракова. Наступний авіарейс був з польського міста до Берліна. Німці передали естафету чехам: Прага та Брно. А на завершення на нас чекав Перемишль та типовий польський шопінг.

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Перед вильотом не полінуйтесь поміряти рюкзак

Зазначимо, що з 1 листопада змінилися правила перевезення ручної поклажі в авіакомпанії Ryanair. Тепер бюджетні пасажири зможуть безкоштовно проносити на борт лише один невеликий рюкзак габаритами 40 х 20 х 25 см. Якщо ви хочете взяти з собою сумку-бананку – її потрібно покласти до рюкзака, щоб не переплатити за неї. У WizzAir можна проносити безкоштовно багаж габаритами 40 х 30 х 20 см, який буде розміщуватися під сидіннями.

Гостинний Краків зустрічає

Щоб добратися з аеропорту до центру міста найкраще скористатися автобусом. Подорож обійдеться в 4 злотих. Рекомендуємо зайняти сидячі місця, адже їхати доведеться майже годину, що неабияк стомлює.

Ласкаво просимо до Кракова

Автобус приїжджає до Старого міста, звідки й варто починати своє знайомство з містом. Якщо ви знаєте якусь іноземну мову – сміливо долучайтесь до гідів з FreeTour. Вони розкажуть вам більше про польське місто, а також дозволять зануритися в його атмосферу. Особливістю таких турів є те, що наприкінці екскурсії ви на власний розсуд визначаєте плату за роботу гіда. Можна й не платити зовсім, але не забувайте, що будь-яка праця повинна оплачуватися ;)

Площу Ринок неможливо не побачити

Для тих, кому подобаються підземелля рекомендуємо навідатися до Печери дракона. Ми ж нагадаємо, що Вавельський дракон – символ чарівного міста Краків. Як повідають легенди, він жив у печері, яку в народі називали Драконячою ямою біля підніжжя Вавельського пагорба. Там же й розташований Вавельський замок. Отже, щоб побачити на власні очі дракона, потрібно викласти ще три злоті. Одразу ж попереджаємо, що спуск дуже крутий і запаморочливий, але воно того варте. Ти паче, що назовні на вас буде чекати головний герой – дракон, який дихає вогнем!

Пам'ять про минуле. Якщо ви захоплювалися всесвітньою історією у школі – відвідайте концентраційні табори Аушвіц і Біркенау. Краще один раз побачити все на власні очі, аніж 100 разів – на екранах гаджетів. Тут досі можна відчути гнітючу атмосферу, яка нагадує про те, що людській жорстокості немає меж.

Аушвіц – пам'ять про людську жорстокість / Ticketbar

Як добратися: від автовокзалу кожні півгодини рушає маршрутка (12 злотих). Рекомендуємо вирішувати з самого ранку, щоб встигнути, адже для того, щоб потрапити всередину потрібно придбати екскурсію з гідом (ще 50 злотих). До слова, під час покупки паспорта у вас можуть попросити паспорт, тому його краще взяти з собою. Якщо у вас є можливість залишити свої рюкзаки в хостелі або ще десь – ви зекономите 4 злоті, які потрібно буде викласти за зберігання речей. З ними всередину не впускають.

З ночуванням нам пощастило трішки менше, ніж би того хотілося, адже на нас чекав виліт до Берліна наступного дня о 8-ій ранку. Єдине розумне рішення, яке дозволило нам не проспати літак – ночування в аеропорту. Безкоштовно та дуже сердито!

Заплутаний бетонний Берлін зустрічає

Перше враження від Берліна: "О, Господи! У них навіть злітна смуга нагадує автобан". І, дійсно, це дуже прикольно, адже тебе зустрічає не трясовисько під час прильоту.

Вибираємося до міста. Берлін величезний, тому тут не варто тішити себе надіями, що його можна обійти пішки вздовж і впоперек. Для того, щоб зекономити та не відкинути лапки варто купити добовий проїзний. Він обійдеться у 7 з лишком євро. Якщо ви плануєте їхати групкою до 5 осіб, то рекомендуємо взяти груповий проїзний (майже 17 євро на добу). Так ви зекономите не одне євро на пересуванні містом. До слова, діє такий квиточок до 03:00 наступної доби.

Щоб зайти до Рейхстагу потрібно заздалегідь зареєструватися

Рейхстаг – один із символів Берліна

У цій величній будівлі з 1894 по 1933-і роки засідав однойменний державний орган Німеччини. А от з 1999-го року тут розміщується Бундестаг. До слова, навідуючись сюди не забувайте, що тут досі іноді працюють люди. Принаймні така табличка чекатиме на вас біля входу. Купити квиточки сюди неможливо. Для того, щоб потрапити всередину потрібно за 2 тижні зареєструватися. На електронну скриньку вам прийде підтвердження, після чого ви повинні внести свої дані та не забути прихопити з собою паспорт.

По дорозі до Рейхстагу ви побачите Бранденбурзькі ворота, біля яких завжди величезне скупчення народу. Воно й не дивно, адже вони – справжнісінька візитівка міста. Якщо вас цікавлять музеї – вирушайте до Музейного острова. Обов'язково пройдіться до Чекпойнту Чарлі – одного з найвідоміших пунктів перетину кордону між Східним і Західним Берліном під час Холодної війни.

У НІмецькому технічному музеї можна провести не одну годину

Хочете залипнути на кілька годин – вирушайте до Німецького технічного музею. Вхід обійдеться вам у 8 євро, але всередині на вас чекатиме кілька поверхів експонатів. Там надзвичайно красиво та цікаво, адже експонатів безліч: від воєнних літаків до локомотивів, від суден до космічних ракет. Воно того варте. Особливо припаде до душі цей музей малечі!

Частинка Італії в Берліні

Якщо ви хочете смачно та порівняно недорого (за мірками Берліна) пообідати – вирушайте у кафе Journale. За 10 євро на вас чекатиме величезна порція смачної та ситної пасти, яка дозволить перенестися до затишної та сонячної Італії.

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Крім смачної кухні, варто відзначити обслуговування. В цьому маленькому закладі вас можуть просто пригостити кавою, що не притаманне більшості харчівень такого типу. Іноді складалося таке враження, що ми прийшли не в кафе, а в гості до хорошого знайомого.

Галопом по Чехії

Далі нам не спало нічого кращого, ніж вирушити до Праги. Ми чудово розуміли, що проведемо в цьому затишному місті лише кілька годин, але спокуса відкрити для себе нові місця перемогла. Близько п'яти годин комфортним автобусом, і ми вже у Празі. Прогуляйтесь центральними вуличками, забіжіть на Карлів міст, якщо у вас обмаль часу, а також не забудьте скуштувати трдельник. Це традиційна чеська здоба, яку можна купити на вулиці. Її особливістю є те, що можна вибрати не лише солодку страву, а й з яєчнею та беконом, до прикладу. Ситно та дуже смачно. Рекомендуємо!

Насолодіться прогулянкою по Празі

Наступним було чеське Брно. У це місто ми приїхали по 10-ій вечора, але це не означало, що тут не було на що дивитися. Перше враження: Брно надзвичайно затишне та компактне, а ще тут миють вулиці та тротуари шампунем. У Львові б не завадило робити так само ;)

Компактне та дуже затишне Брно

Просто прогуляйтесь цим містом. Це можна зробити навіть із заплющеними очима, адже загубитися тут практично неможливо. А якщо ви зголоднієте – навідайтесь у Turecký Kebab – тут надзвичайно смачно. Мабуть, найсмачніша вулична їжа, яку ми коли-небудь куштували. А ще його перевагою є те, що працює він з 10:00 до 04:00. Голодними ви точно не залишитесь!

Повернення додому

Якщо ви плануєте шопінг у Польщі, наприклад, забудьте про повернення літаком, адже за багаж ви заплатите значно більше, ніж за квитки. Ідеальний варіант – автобус або потяг. Ми вирішили, уже традиційно, закупитися їжею та одягом у Перемишлі та повернутися до Львова на Інтерсіті. Чому потяг, а не автобус? А тому, що є впевненість у тому, що ти не будеш стовбичити на кордоні. Також не варто забути про комфорт подорожі та наявність вбиралень. Іноді останнє дуже-дуже важливе ;)

Якщо плануєте їхати на шопінг – повертайтесь поїздом або автобусом / informator

Транспортні витрати подорожі

Цей пункт ми залишили наостанок, щоб ви могли собі прикинути, у скільки обійдеться ваша мандрівка. Зауважимо, що не всі квитки вдалося купити за екстремально низькою ціною. Переліт зі Львова до Кракова: 600 гривень. Виліт з Польщі до Берліна: приблизно 300 гривень. Автобусна поїздка до Праги: 250 гривень. Потяг на Брно: 140 гривень. Автобус до Кракова: 650 гривень. Автобус до Перемишля: 200. Потяг до Львова: від 225 гривень. Загалом: 2365 гривень за катання/літання між містами.

Мандруйте та насолоджуйтесь подорожами, адже це – найкраща інвестиція!

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