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Поради для сов: як ефективно працювати вночі
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Більшість людей схильна вважати, що багаті й успішні люди прокидаються з самого ранку та працюють до пізньої ночі. Але не завжди люди можуть підтримувати такий ритм життя. Наприклад, "совам" надзвичайно складно прокидатися вранці. Натомість їхній пік активності припадає на вечір і ніч.
Розповідаємо вам, як підвищити продуктивність, якщо ви плануєте працювати вночі.
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Особистий ритм роботи
Якщо ви впевнені, що ефективність підвищується саме вночі, то вкрай важливо зрозуміти, у який саме час. Ніч буває різною. Комусь зручніше налаштуватися на роботу о 23:00, а інші відчувають себе ефективнішими о 3:30. На те, щоб знайти свій ритм, може знадобитися чимало часу. Але будьте впевнені: це допоможе виконувати роботу вночі ефективніше.
Регулярний цикл сну
Послідовний цикл сну і неспання дозволить синхронізувати циркадний ритм, перешкоджати фізичним і розумовим спадам, які трапляються, якщо прокидатися у різний час. Як тільки ви зрозумієте, в який час працюєте ефективніше, потрібно налагодити режим сну. Зрозуміло, необхідно дотримуватися такого плану, інакше від ефективності вашої роботи не залишиться й сліду.
Спіть вдень!
Швидше за все, людина, яка працює вночі, буде спати посеред дня. Виспатися в такий час доби може бути непросто, особливо якщо ви живете не одні. До того ж можуть заважати природне денне світло, сторонні шуми з вулиці і так далі. Будьте готові до таких труднощів, які необхідно подолати, працюючи ночами.
Плануйте свою ніч
Ефективність безпосередньо залежить від уміння планувати. Якщо хочете залишатися продуктивним, то налаштуйте свій графік, заздалегідь вирішіть, що і коли будете робити. Адже в іншому випадку ви можете просто просидіти всю ніч без діла. При довгострокових планах значно простіше буде йти до намічених цілей.
Суворий таймінг!
Особливо це важливо для фрілансерів. Основні справи по дому можуть з'їдати вкрай багато часу, так багато, що працювати ефективно не вийде. Визначте, в який час ви будете починати працювати, в який – закінчувати. Це дозволить зосередитися і робити вночі тільки те, що ви запланували. В іншому випадку ви ризикуєте абсолютно нічого не зробити.
Утім, не варто зловживати нічною роботою, адже науковці неодноразово наголошували на тому, що такий графік не приносить користі ані організму, ані самій роботі. Бережіть себе та своє здоров'я!
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