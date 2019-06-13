Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

Поради для сов: як ефективно працювати вночі

  • 9
Як отримати максимум користі від роботи вночі - фото 1
Як отримати максимум користі від роботи вночі

Більшість людей схильна вважати, що багаті й успішні люди прокидаються з самого ранку та працюють до пізньої ночі. Але не завжди люди можуть підтримувати такий ритм життя. Наприклад, "совам" надзвичайно складно прокидатися вранці. Натомість їхній пік активності припадає на вечір і ніч.

Розповідаємо вам, як підвищити продуктивність, якщо ви плануєте працювати вночі.

І ще: Як захистити свою психіку на роботі: прості поради

Особистий ритм роботи

Якщо ви впевнені, що ефективність підвищується саме вночі, то вкрай важливо зрозуміти, у який саме час. Ніч буває різною. Комусь зручніше налаштуватися на роботу о 23:00, а інші відчувають себе ефективнішими о 3:30. На те, щоб знайти свій ритм, може знадобитися чимало часу. Але будьте впевнені: це допоможе виконувати роботу вночі ефективніше.

Визначіть час, коли ви – максимально продуктивні - фото 334089

Регулярний цикл сну

Послідовний цикл сну і неспання дозволить синхронізувати циркадний ритм, перешкоджати фізичним і розумовим спадам, які трапляються, якщо прокидатися у різний час. Як тільки ви зрозумієте, в який час працюєте ефективніше, потрібно налагодити режим сну. Зрозуміло, необхідно дотримуватися такого плану, інакше від ефективності вашої роботи не залишиться й сліду.

Спіть вдень!

Швидше за все, людина, яка працює вночі, буде спати посеред дня. Виспатися в такий час доби може бути непросто, особливо якщо ви живете не одні. До того ж можуть заважати природне денне світло, сторонні шуми з вулиці і так далі. Будьте готові до таких труднощів, які необхідно подолати, працюючи ночами.

Денний сон – обов'язкова умова - фото 334090

Плануйте свою ніч

Ефективність безпосередньо залежить від уміння планувати. Якщо хочете залишатися продуктивним, то налаштуйте свій графік, заздалегідь вирішіть, що і коли будете робити. Адже в іншому випадку ви можете просто просидіти всю ніч без діла. При довгострокових планах значно простіше буде йти до намічених цілей.

Суворий таймінг!

Особливо це важливо для фрілансерів. Основні справи по дому можуть з'їдати вкрай багато часу, так багато, що працювати ефективно не вийде. Визначте, в який час ви будете починати працювати, в який – закінчувати. Це дозволить зосередитися і робити вночі тільки те, що ви запланували. В іншому випадку ви ризикуєте абсолютно нічого не зробити.

Визначте час початку та завершення роботи - фото 334091

Утім, не варто зловживати нічною роботою, адже науковці неодноразово наголошували на тому, що такий графік не приносить користі ані організму, ані самій роботі. Бережіть себе та своє здоров'я!

Читайте також: Експерти розповіли, які загрози ховаються в офісних кондиціонерах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 965
ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
  • 11 червня, 12:00
  • 689
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1534498
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука