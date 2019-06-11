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Як захистити свою психіку на роботі: прості поради

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Стреси на роботі – звичне явище - фото 1
Стреси на роботі – звичне явище

Так званий робочий стрес – це хронічний розлад, який може не вельми позитивно вплинути на ваше здоров'я. Якщо вам не вдається подолати стресові ситуації, то саме постійна напруга збільшує ризик депресій, пухлин і серцево-судинних захворювань. Розповідаємо вам, як захистити свою психіку!

Перерви. Остаточно позбутися джерел стресу на робочому місці неможливо. Але бодай раз на годину-півтора робіть перерви, під час яких робіть піші прогулянки, слухайте спокійну музику та намагайтеся відволікатися. Якщо на роботі є порожні приміщення, можна практикувати короткі сеанси медитації або йоги.

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Професійна підтримка. Багато жителів України просто соромляться звертатися до психотерапевтів, оскільки це суперечить нашому менталітету. Вважається, що люди самі повинні справлятися з психічними проблемами. Але ця точка зору є хибною – не соромтеся звертатися за професійною підтримкою.

Допомога колег. Звертайтеся за порадами та допомогою до колег, які не є джерелами стресу. Чим більше у вас друзів або просто хороших приятелів на робочому місці, тим нижчий рівень негативу.

Оточіть себе людьми, які вас підтримають - фото 333414

Дні розвантаження. Один або два рази на тиждень заплануйте якісь приємні події на вечір. Наприклад, похід у кафе з друзями, відвідування басейну, кінотеатру чи торгових центрів. Це повинні бути події, яких ви очікуєте протягом тривалого робочого тижня.

Звільнення. Якщо жоден з названих вище способів не допомагає побороти джерело стійкого та хронічного стресу, починайте шукати нову роботу. Не дозволяйте собі вважати, що гроші важливіші за ваше здоров'я або життя.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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