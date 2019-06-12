Експерти розповіли, які загрози ховаються в офісних кондиціонерах

Кондиціонер не лише рятує вас від спеки

Влітку уявити свій робочий день в офісі без кондиціонера просто неможливо. І воно й не дивно, адже після пекельної поїздки на роботу громадським транспортом так і хочеться потрапити у приємне прохолодне приміщення. Втім, фахівці зазначають, що кондиціонери не такі вже й безпечні.

Приємна прохолода – це добре, але не варто забувати, що кондиціонер може стати причиною виникнення застудних захворювань. Все логічно: після спеки ви намагаєтесь якомога швидше "охолонути", але такий контраст не принесе вашому здоров'ю користі. Цілком імовірно, що наступного дня у вас буде боліти горло або закладе ніс. Також робота під кондиціонером протягом цілого дня може стати причиною появи головного болю.

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А тепер пригадайте, коли ваш кондиціонер чистили востаннє? Так, у фільтрі можуть завестися патогенні організми, які не вельми позитивно вплинуть на самопочуття. Мікроби й бактерії можуть не лише погіршити ваш стан, а й викликати алергічні реакції. Особливо ситуація загострюється, якщо офіс не провітрюється!

Для того, щоб знизити ймовірність негативних наслідків, потрібно, щоб холодне повітря дуло не на вас. Для цього можна спрямувати його вгору.

Якщо ж говорити про оптимальну температуру роботи кондиціонера, то вона має коливатися у межах 18-24⁰С.

Також важливо регулярно провітрювати приміщення, щоб повітря було свіжим і приємним. І не варто забувати про чистку кондиціонера, яку слід доручити фахівцям.

Якщо ж ви будете користуватися кліматичною технікою правило, ймовірність негативних наслідків буде суттєво нижчою. Також варто не сидіти у приміщенні, яке продувається кондиціонером, протягом усього робочого дня. До прикладу, коли спаде спека, слід відчинити вікно.

Бережіть себе та своє здоров'я!

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