Порада від нашого лікаря з Італії: у мережі поширюють новий фейк про коронавірус

У соцмережах поширюють фейкове відео про псевдолікаря Колосова, який радить вдихати пари горілки, аби захиститись від коронавірусу. Розповідаємо, чому така порада не лише не допоможе, а ще й суттєво зашкодить здоров'ю.

"Про всяк випадок. Порада від нашого доктора з Італії" – відео з таким заголовком набуло вірусної популярності. У ролику чоловік, який представляється лікарем Колосовим, дає абсурдні поради щодо профілактики та лікування коронавірусу.

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Проте, як з'ясували фактчекери ресурсу "По той бік новин", про цього лікаря не знає Google. Та й сам лікар не каже, де саме він працює і хто він за фахом: терапевт, кардіолог, хірург. Зрештою, у таких фейках достатньо сказати, що ти "лікар".

Автор ролика каже, що відчув класичні ознаки коронавірусу. Та річ у тому, що схожі ознаки має і грип, і ГРВІ, тому без підтвердженого тесту такі заяви з боку лікаря, як мінімум, звучать дивно.

Порада цього фейкомета "3-5 хилин дихати парами горілки" – це небезпечна маячня, яка може призвести до опіку і пошкодження слизових оболонок дихальних шляхів.

На самому відео видно, як він одягає маску й одразу починає кашляти. Бо треба бути несповна розуму, щоб дихати парами етанолу, які просто можуть спалити слизову. Вірус знаходиться всередині клітини. За логікою фейкомета, щоб розчинити вірус треба спочатку розчинити клітину.

Біофізик, фахівець з молекулярної динаміки Семен Єсилевський пояснює:

Етанол дійсно викликає денатурацію білків, але в таких концентраціях, у яких будь-який живий організм перетворюється в зовсім-зовсім мертвий .

. Весь абсурд ідеї стає відразу ж зрозумілий, якщо згадати, що хлороформ денатурує білки набагато краще за етанол, але чомусь вважається небезпечною отрутою, а не противірусними ліками.

Дози алкоголю, що переносяться людським організмом, ніякого впливу на процеси впізнавання вірусу рецепторами ACE2 не можуть чинити чисто фізично, інакше всі віруси давно лікували б горілкою.

Етанол, прийнятий всередину, впливає в першу чергу на печінку і мозок, причому зовсім не тому, що денатурує білки, а тому, що метаболізується у всяку отруйну гидоту і порушує роботу МЕМБРАНИ нейронів. Ефекти алкоголю вивчені від і до. Противірусного серед них немає .

. Навіть якщо раптом якимось містичним чином такий вплив є (чисто гіпотетично), то немає ніяких підстав вважати, що намордник з дезінфікуючим розчином, створює якусь відчутну концентрацію алкоголю в легеневому сурфактанті.

Більш того, дихати органічними розчинниками загалом не найкраща ідея. Доведено нюхачами клею і працівниками хімічних виробництв.

Навіть якщо алкоголь потрапляє в сурфактант, то його відчутна домішка викличе такий стан, що вірусна пневмонія здасться дитячою забавкою. Так що ті, хто увірував в чарівний засіб, можуть отримати якщо не премію Дарвіна, то принаймні хімічні опіки дихальних шляхів.

Жодних наукових підстав припускати, що алкоголь хоч якось допомагає від вірусів загалом і від COVID-19 зокрема НЕМАЄ. Поради цього "експерта" висмоктані навіть не з пальця, а звідти, за що Фейсбук банить.

По той бік новин

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