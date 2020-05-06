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Чіпізація населення в Україні: спростовуємо новий вірусний фейк
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У мережі поширюють конспірологічне повідомлення про те, що в Україні нібито почалася чіпізація населення — вживлення під шкіру мікрочіпу з персональними даними. Це — брехня! Розповідаємо, звідки взялась така інформація та чому це фейк.
Як з'ясували фактчекери проєктів "БезБрехні" та "По той бік новин", фейкові публікації посилаються на допис львівського стоматолога Юрія Дмитришина. "Вперше в Україні! Плануємо встановлення в нашій клініці сертифікованих біочіпів банківських карт. Скрізь, де є paypass, ви зможете розраховуватися проведенням руки", – написав він, але ЖАРТОМА.
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Пізніше він сам це визнав і оновив текст: "Цікаво і весело було спостерігати за реакцією людей. Це був гарний жарт! Всім приємного закінчення карантину і поменше реагуйте на теорії змови".
На тлі конспірологічних і панічних тем, які активно циркулюють в інтернеті під час пандемії, цей фейк став вірусним – сотні поширень і коментарів. Багато людей обурювалися навіть після спростування, мовляв, у кожному жарті частка правди тощо.
А от у новинах, які сайти-сміттярки зробили на основі жартівливого допису, Юрія Дмитришина називають "засновником і власником поліклініки "Стоматологія майбутнього" в місті Львів". Правильна ж назва медзакладу – "Медичний центр Юрія Дмитришина "Стоматологія майбутнього". Не забувайте, що неточні або перекручені назви – поширений маркер неправдивих повідомлень.
На додачу, у фейках штучно вибудовується псевдологічна лінія: Дмитришин – президент Rotary клубу (всесвітня благодійна нерелігійна організація). А це ж американці, псевдоблагодійники, масони, а Дмитришин, мовляв, втілює їхній задум в Україні. Головний сайт організації містить перелік всіх останніх президентів, починаючи з 1986 року. Та львівського стоматолога серед них немає. Хоча до організації він таки причетний – з 2017 по 2018 роки обіймав посаду президента Ротарі клубу "Львів Замок".
Ось які ще ознаки викривають фейк:
- Якби програма чіпізації справді запроваджувалася в Україні, про це точно не повідомляв би засновник приватної стоматології на своїй Facebook-сторінці.
- Узагальнення фейкоробів: "Для більшості це мало про що говорить. Тому я б дав кілька інформаційних штрихів", "…в англомовному середовищі до Ротарі виникає низка на предмет ставлення цієї організації".
- Маніпуляція "авторитетами". У фейкових дописах згадують Івана Гевка – сенатора Львівського Католицького Університету, а також генерального секретаря і виконавчого директора Rotary International та Фундації Rotary у Чикаго США.
Розмови і дискусії про чіпізацію точаться вже з десяток років. Технічний прогрес дав змогу перейти від балачок до реальних дій.
Чіпізація – це вживлення під шкіру (як правило, на руці) мікрочіпу з персональними й банківськими даними, що є своєрідним ІD-пристроєм. За допомогою нього можна розраховуватися у крамницях, ідентифікувати себе у медичних чи адміністративних закладах.
Проте, це лише експериментальні програми та вживлення чіпів з персональними даними є добровільним лише в кількох країнах.
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