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Коронавірус Карантин День матері

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 8 травня

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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 8 травня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 8 травня: в Україні виявлено 14 195 випадів коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 8 травня - фото 402705

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 504 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 8 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 148 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 37 052 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 14 195
Одужали 2706
Померли 361

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 097) та в місті Києві (1 721). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 514

Волинська область

 424

Дніпропетровська область

 652

Донецька область

 91

Житомирська область

 480

Закарпатська область

 644

Запорізька область

 312

Івано-Франківська область

 1 078

Кіровоградська область

 408

Київ

 1 721

Київська область

 935

Львівська область

 660

Луганська область

 42

Миколаївська область

 179

Одеська область

 583

Полтавська область

 239

Рівненська область

 855

Сумська область

 147

Тернопільська область

 959

Харківська область

 478

Херсонська область

 149

Хмельницька область

 148

Чернівецька область

 2097

Черкаська область

 331

Чернігівська область

 69

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-05-2020:

Захворіли 3 845 607
Одужали 1 282 930
Померли 269 564

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 8 травня - фото 401981

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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