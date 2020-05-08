Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 8 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 8 травня: в Україні виявлено 14 195 випадів коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 504 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 8 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 148 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 37 052 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 14 195 Одужали 2706 Померли 361

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 097) та в місті Києві (1 721). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 514 Волинська область 424 Дніпропетровська область 652 Донецька область 91 Житомирська область 480 Закарпатська область 644 Запорізька область 312 Івано-Франківська область 1 078 Кіровоградська область 408 Київ 1 721 Київська область 935 Львівська область 660 Луганська область 42 Миколаївська область 179 Одеська область 583 Полтавська область 239 Рівненська область 855 Сумська область 147 Тернопільська область 959 Харківська область 478 Херсонська область 149 Хмельницька область 148 Чернівецька область 2097 Черкаська область 331 Чернігівська область 69

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-05-2020:

Захворіли 3 845 607 Одужали 1 282 930 Померли 269 564 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

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