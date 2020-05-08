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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 8 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 8 травня: в Україні виявлено 14 195 випадів коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 504 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 8 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 148 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 37 052 таких повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|14 195
|Одужали
|2706
|Померли
|361
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 097) та в місті Києві (1 721). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|514
|
Волинська область
|424
|
Дніпропетровська область
|652
|
Донецька область
|91
|
Житомирська область
|480
|
Закарпатська область
|644
|
Запорізька область
|312
|
Івано-Франківська область
|1 078
|
Кіровоградська область
|408
|
Київ
|1 721
|
Київська область
|935
|
Львівська область
|660
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|179
|
Одеська область
|583
|
Полтавська область
|239
|
Рівненська область
|855
|
Сумська область
|147
|
Тернопільська область
|959
|
Харківська область
|478
|
Херсонська область
|149
|
Хмельницька область
|148
|
Чернівецька область
|2097
|
Черкаська область
|331
|
Чернігівська область
|69
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-05-2020:
|Захворіли
|3 845 607
|Одужали
|1 282 930
|Померли
|269 564
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.
До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
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