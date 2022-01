Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify

Нещодавно The Weeknd представив свій новий альбом "Dawn FM". І ми вже можемо привітати виконавця з черговим рекордом на Spotify. Платівку зірки на стрімінговому сервісі прослухали понад 86 мільйонів разів.

Як пише Hypebeast, Абель Тесфайє (справжнє ім'я співака The Weeknd) обігнав Джастіна Бібера, чия щомісячна кількість прослуховувань становить 81,8 мільйона. Слідом за ним за цим показником йде Ед Ширан, Дуа Ліпа й Аріана Гранде.

Реліз "Dawn FM" відбувся 7 січня. У новому релізі канадського суперстара беруть участь Lil Wayne, Tyler, The Creator та Джим Керрі.

"Музика може лікувати, і це здається важливішим за просто вихід альбому. Давай просто випустимо його і насолоджуватимемося разом з людьми", – написав The Weeknd в інстаграмі.

Пізніше платівка побила рекорд Billboard Global 200 за кількістю пісень (24) із сольного альбому артиста, які потрапили до рейтингу. Наразі у чарті – "Take My Breath", "Sacrifice", "Out of Time", "Gasoline", "Is There Someone Else?" і "How Do I Make You Love Me?".

Попередня платівка The Weeknd, "After Hours", що вийшла у березні 2020 року, принесла Абелю десять нагород Billboard Music Awards. А трек "Blinding Lights" був визнаний Billboard найкращою піснею всіх часів.

