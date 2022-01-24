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Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні

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Фіналісти Нацвідбору на Євробачення - фото 1
Фіналісти Нацвідбору на Євробачення

Стали відомі імена всіх фіналістів Національного відбору на Євробачення 2022. Дізнайтесь, які виконавці позмагаються за право представляти Україну в Турині

За перемогу в Національному відборі на Євробачення 2022 поборються всього конкурсантів, серед яких є і вже популярні виконавці, і початківці. Деякі імена варто додати до своїх плейлистів вже зараз, пише Радіо MAXIMUM.

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Відзначимо, що цьогорічний Нацвідбір зазнав змін, адже конкурсантів удвічі менше, аніж зазвичай. Річ у тому, що півфіналів не буде, а переможця визначатимуть одразу у фіналі, який відбудеться 12 лютого. Фінал Нацвідбору транслюватиметься на телеканалі UA:ПЕРШИЙ з 19:00 у форматі телеконцерту, тож про представника від України на Євробаченні в Італії глядачі дізнаються у прямому ефірі. Ведучими нацвідбору будуть Тімур Мірошниченко та Маша Єфросиніна.

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2022:

Alina Pash

Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні - фото 493599

Cloudless

Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні - фото 493600

KALUSH orchestra

Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні - фото 493601

LAUD

Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні - фото 493602

Michael Soul

Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні - фото 493603

Our Atlantic

Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні - фото 493604

ROXOLANA

Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні - фото 493605

WELLBOY

Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні - фото 493606

*список учасників складений згідно з алфавітним порядком

Дивіться онлайн відео з оголошенням учасників Нацвідбору на Євробачення 2022:

Євробачення 2022 пройде у Турині (Італія). Півфінали заплановані на 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня.

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