Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні

Стали відомі імена всіх фіналістів Національного відбору на Євробачення 2022. Дізнайтесь, які виконавці позмагаються за право представляти Україну в Турині

За перемогу в Національному відборі на Євробачення 2022 поборються всього конкурсантів, серед яких є і вже популярні виконавці, і початківці. Деякі імена варто додати до своїх плейлистів вже зараз, пише Радіо MAXIMUM.

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Відзначимо, що цьогорічний Нацвідбір зазнав змін, адже конкурсантів удвічі менше, аніж зазвичай. Річ у тому, що півфіналів не буде, а переможця визначатимуть одразу у фіналі, який відбудеться 12 лютого. Фінал Нацвідбору транслюватиметься на телеканалі UA:ПЕРШИЙ з 19:00 у форматі телеконцерту, тож про представника від України на Євробаченні в Італії глядачі дізнаються у прямому ефірі. Ведучими нацвідбору будуть Тімур Мірошниченко та Маша Єфросиніна.

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2022:

Alina Pash

Cloudless

KALUSH orchestra

LAUD

Michael Soul

Our Atlantic

ROXOLANA

WELLBOY

*список учасників складений згідно з алфавітним порядком

Дивіться онлайн відео з оголошенням учасників Нацвідбору на Євробачення 2022:

Євробачення 2022 пройде у Турині (Італія). Півфінали заплановані на 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня.

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