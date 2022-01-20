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Музичні новинки тижня: плейлист найкращих пісень січня 2022

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Нова музика січня 2022 - фото 1
Нова музика січня 2022

Перший місяць року розпочався не лише з перепадами температури та снігопадами, а й крутими музичними прем'єрами, які вже встигли припасти до душі нашим слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за початок січня 2022, який точно вам сподобається!

Другий місяць зими увірвався у наше життя не тільки зі святкуваннями і відсутністю бажання повертатись до рутини, а й новенькими хітами, передає Радіо MAXIMUM. Ці треки тільки вийшли в мережі, але вже підкорюють не лише чарти, а й серця слухачів. Не підспівувати та не підтанцьовувати неможливо, адже хіти січня дарують особливий настрій. Від знаменитостей і до юних виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень за початок січня.

Слухай хіти 2021 року тут

Другий зимовий місяць подарував свіжі треки від таких зірок, як Авріл Лавін, Адель, Muse, Stromae, Кеті Перрі та інших. Вони точно зарядять позитивом! Тому вмикай гарячі хіти і насолоджуйся життям під улюблену музику:

Плейлист нових пісень січня, слухати онлайн:

Також зацінити весь плейлист можна тут

Список всіх треків:

  1. Charlie Puth - Light Switch
  2. Avril Lavigne - Love It When You Hate Me (feat. blackbear)
  3. [MV] 문별 (Moon Byul) - LUNATIC
  4. iann dior - thought it was (feat. Machine Gun Kelly & Travis Barker)
  5. TAEYEON 태연 'Can't Control Myself' MV
  6. Muse - WON'T STAND DOWN
  7. Stromae - L’enfer
  8. Adele - Oh My God
  9. Alesso, Katy Perry - When I'm Gone
  10. AURORA - Everything Matters ft. Pomme
  11. Sofia Carson - LOUD
  12. Shawn Mendes - It'll Be Okay
  13. FINNEAS - The Kids Are All Dying
  14. Rod Wave - Cold December
  15. Emeli Sandé - Brighter Days
  16. Carla's Dreams - Victima
  17. Tennyson - Feelwitchu
  18. Key Glock - Proud
  19. The Score - Enemies
  20. Sebastián Yatra - Dos Oruguitas (From "Encanto")
  21. Oliver Tree - Cowboys Don't Cry

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