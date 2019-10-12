Свято Покрови 2019: історія, традиції і прикмети 14 жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці у 2019 році припадає на понеділок, 14 жовтня. Це – одне з найшанованіших християнських свят. До вашої уваги історія Покрови, а також українські традиції та прикмети, які ми повинні плекати.

Повна назва величного свята – Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Пріснодіви Марії, однак у народі цей день відомий як Свято Покрова або Третя Пречиста.

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Історія свята Покрова Пресвятої Богородиці

Свято Покрови Богородиці виникло в результаті дива, яка сталося в 910 році в Константинополі під час царювання імператора Льва Vl Філософа.

Столицю оточили вороги, які в будь-який момент могли увірватися в місто, зруйнувати та спалити його. Єдиним притулком мешканців Константинополя став храм, де люди в молитві просили у Бога порятунку від варварів. У той час в церкві був і святий Андрій зі своїм учнем Єпіфаній. Саме він побачив, як сама Божа Матір уклінно молилася перед Господом про порятунок народу.

Після чого Вона підійшла до Престолу і, ще раз помолившись, зняла зі Своєї голови омофор і простягла його над людьми, що молилися в храмі, захищаючи їх від ворогів видимих і невидимих. Покров в руках Пречистої Матері, оточеної ангелами і сонмом святих, сяяв "яскравіше за сонячні промені", а поруч стояли святий Іоанн Хреститель та апостол Іоанн Богослов.

Богородиця врятувала Константинополь

Святий Покров відвів біду: несподівана буря розкидала ворожі кораблі, тож вороги зняли облогу. Так Богородиця врятувала Константинополь від розорення і загибелі людей. Ікона на честь свята зображає його історію: в центрі зображено Богородицю, що тримає омофор над головами людей; по Її праву руку ми бачимо блаженного Андрія, Єпіфанія і мучеників, по ліву руку – Іоанна Хрестителя та Іоанна Богослова. Внизу в центрі зі сувоєм в руках стоїть Роман Солодкоспівець, пам'ять якого Церква вшановує в цей же день.

Традиції та обряди на свято Покрови 2019

У давнину на Покрову сваталися та одружувалися. Дівчата молилися, щоб швидше вийти заміж. Вони ставили свічки в церквах перед іконою Богородиці, а ввечері читали перед образами особливу молитву: "Свята мати, Покровонько, накрий мою головоньку. Не стежкою, не квіткою, а чесною наміткою ... хоч ганчіркою, аби не зосталася дівкою". За народними переказами, земля-мати теж просить Покрову накрити її "білою наміткою". І якщо в середині жовтня випаде сніг, – це на щастя молодятам.

Ще в цей день можна було дізнатися, хто народиться у пари. Для цього на ниточку підвішувалися персні, опускали їх у воду, а потім їх тримали над долонею того, кому ворожили. Якщо перстень робив кругові рухи – то чекати дочку, а якщо рухався, як маятник, – то народиться хлопчик. Тому якщо хочете дізнатися свою найближчу долю можете провести ці обряди, і нехай вони вам принесуть добробут.

День Покрови збігався із закінченням польових робіт і підготовкою до зими. З цього часу починали утеплювати хати. До свята селяни берегли засохлі гілки яблуні. Вважалося якщо спалити їх саме в цей день, то всю зиму в будинку буде тепло.

14 жовтня знаменує підготовку до зими

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У цей день, за повір'ями, домовик вкладається спати, і з цим пов'язували ритуал "Запікання кутів". Домовика просили зберігати тепло будинку взимку, пекли спеціальні млинці невеликого розміру, а перший млинець ділили на чотири частини й розносили по кутах хати як задобрення, щоб дух будинку був ситий і спокійний.

Відзначаючи перехід на зимові корми, селяни прибирали колоди з бджолами й "загодовували" худобу на зиму, вже не виганяючи її на пасовища. Для цього ще з жнив приберігали в хаті останній сніп вівса, а на Покрову його ділили за кількістю голів худоби й годували ним.

Ще одна традиція цього свята радить не братися за роботу, а сходити в гості. Покрова – веселий празник, тож його було заведено святкувати кілька днів: із застіллям, великою кількістю їжі та напоїв.

Народні прикмети на Покрову 14 жовтня

Більшість прикмет на Покрову пояснюють, якою буде зима, коли вона почнеться, скільки випаде снігу тощо. Візьміть до уваги ці повір'я, адже вони перевірені народом!

Прикмети про погоду:

Якщо на Покрову відлітають журавлів – то зима настане рано і буде холодною.

До Покрови – осінь, після – настає зима.

Звідки на Покров вітер дме – з того боку і прийдуть перші морози.

Якщо дуб і береза ​​до Покрови втратять все листя – то рік буде легкий.

Якщо на Покрову падає сніг, то на Дмитрія (8 листопада) буде сніжно, а ось якщо снігу не буде – то і в день святої Катерини (7 грудня) сніг не випаде.

Яка погода на Покрову – такою і зима буде.

На Покрову сильний вітер дме – багато буде наречених. А чим більше снігу на Покрову, тим більше весіль буде зіграно в наступному році.

Прикмети на Покрови Пресвятої Богородиці

Цікаво, що Покров, яким Богоматір покрила людей в Константинополі, належить до весільної фати, яка у свою чергу схожа на білосніжний сніговий покрив. Тому цей день в народі вважають дівочим або весільним днем, з яким пов'язано безліч прикмет та обрядів для того, щоб вийти заміж. Вважається, що в це свято не можна відмовляти сватам – за прикметою, та дівчина, яка відмовила сватам 14 жовтня, ще років зо три не буде засватана.

Прикмети для дівчат:

Якщо хлопець залицяється до дівчини на Покрову – то бути йому її нареченим.

Якщо Покров весело проведеш – то жениха хорошого знайдеш.

Та дівчина, яка в цей день раніше за всіх поставить свічку перед іконою Пресвятої Богородиці Покровської, та й першою заміж вийде.

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