Покрова Пресвятої Богородиці 2019: що не можна робити на Покрову

14 жовтня ми відзначаємо велике свято – Покрова Пресвятої Богородиці. Як і у будь-який празник, на Покрови існують певні заборони, які необхідно враховувати. Дізнайтеся, що не можна робити в цей день!

Підготували для перелік справ, які заборонені на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Також пригадаємо традиції святкування цього празника, які плекали наші предки.

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Що не можна робити на Покрову

На Покрови, як і у будь-який релігійний празник, не варто виконувати хатню роботу : прибирати, прати, шити та вишивати. Також не можна займатися ремонтними роботами, проте збирати врожай та готувати смаколики – будь ласка. До слова, це свято не передбачає обмежень у їжі, тому готувати та куштувати можна абсолютно все, однак від вживання алкоголю краще утриматися.

: прибирати, прати, шити та вишивати. Також не можна займатися ремонтними роботами, проте збирати врожай та готувати смаколики – будь ласка. До слова, це свято не передбачає обмежень у їжі, тому готувати та куштувати можна абсолютно все, однак від вживання алкоголю краще утриматися. Заборонено у цей день лихословити . Будь-які думки – матеріальні, а погані слова можна промовити у зловісну пору – пам'ятайте і про це.

. Будь-які думки – матеріальні, а погані слова можна промовити у зловісну пору – пам'ятайте і про це. 14 жовтня категорично не можна відмовляти сватам . За прикметою, дівчина, яка відмовила сватам на Покров, приречена дівувати ще три роки.

. За прикметою, дівчина, яка відмовила сватам на Покров, приречена дівувати ще три роки. Позичати кошти в цей день також не варто, адже з ним можна віддати своє щастя.

Покрова - козацьке свято

Що можна робити на свято Покрови

У цей світлий день усі християни звертаються з молитвою до Пресвятої Богородиці, просячи в неї спасіння та заступництва. Здавна існує повір'я: протягом всього року Пресвята Богородиця буде оберігати від зла та напастей саме ту людину, яка щиро помолилася у цей день до неї.

Важливою традицією цього дня було і відвідування церкви. Йшли в церкву сім’ями, святково вбравшись. Незаміжні дівчата, які прагнули вийти заміж, приходили до церкви раніше, щоб поставити свічку біля ікони Пресвятої Богородиці, і у молитві попросити здійснити щире бажання.

Опісля служби сім'ї поверталися додому і пекли млинці. З тацею рум’яних млинців господині обходили кути оселі, щоб задобрити домовика. У цей день важливо також виявити милосердя до людей, які потребують допомоги. Добрі справи у цей світлий празник дуже важливі!

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