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Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2019 і картинки зі святом

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Вітання з святом Покрови - фото 1
Вітання з святом Покрови

Красиві привітання з Покровою 2019 українською – у нашій добірці! Зібрали для вас оригінальні поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки та листівки, які потішать ваших близьких. Обирайте найкраще вітання зі святом Покрови!

Покрова Пресвятої Богородиці у 2019 році припала на понеділок, 14 жовтня. У цей день заведено вітати друзів та рідних з величним святом, яке здавна особливо вшановують в Україні. Ми підготували для вас найкращі привітання з Покровою!

Тут більше: Свято Покрови 2019: історія, традиції і прикмети 14 жовтня

Красиві вірші, оригінальні смс, небанальні поздоровлення своїми словами та вітальні картинки – клікайте на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ!

Привітання з Покровою 2019 у віршах

***

Хай Матір Божа вас оберігає,
Від неприємностей застерігає.
Нехай дарує силу й процвітання,
І хай здійсняться всі бажання.
Нехай царює мир й любов в сім'ї,
Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

Богородиці Покров -
Найбільше свято,
Принесе він Вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Причини не буде сумувати
І легко живеться!

***

Величезним благодатним щастям
Від Богородиці самої
Прийде сьогодні водночас
День славний і святий – Покрова.
Нехай чудодійний Покров
Вас осяє і заспокоїть,
Подарує щастя і любов,
І життя без смутку влаштує!

***

В день Покрови бажаю сердечно,
Щоб ти був щасливий безмежно.
Нехай Богородиця від бід вкриє
І на краще долю твою влаштує.
На все нехай буде Божа воля,
Щасливою буде твоя доля!

Вірші на свято Покрови

Пречиста Свята Покрово –
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

Пора осіння. Шурхіт падолисту.
Покрови час... Ще у старі віки
Твою Покрову, Матінко Пречиста,
За щит собі обрали козаки.
Коли ставало військо їх до бою,
Над козаками був не тільки стяг:
Твій о́браз був у кожного з собою,
Що силу надавав їм для звитяг.
Віки минули, та не згасла віра,
Покрови храм - для Тебе, наче рай.
Та знову йде орда чужинця-звіра
На благодатний український край.
Своїм святим могутнім Омофором
Подай козацьким дітям захист знов.
Хай начувається поганий ворог,
Хай йде додому, звідкіля прийшов...

***

Покрова – козацька Мати
Вона усе на світі може –
Поправить вчинки і слова,
У ризи вдягне образ Божий,
Догляне вольності права.
Ізцілить рани і образи,
Одягне в золото ліси,
Усе покриє, всіх розважить
І сповнить – що б не попросив.
Свята Покровонько, як мати,
Ти нам дитинство зігрівай,
І українську нашу хату,
І наш веселий рідний край!

***

Богородице Маріє –
Найкраща з усіх людей!
Твоя ласка чуда діє
Від віків на Україні,
Ти ключ маєш золотий
Від сердець усіх людей.
В сіру осінь чи зимою
До осель наших прилинь!
Стань нам літом чи весною,
Обмий чистою росою,
Пригорни нас до грудей, –
І ніколи не покинь!
Благослови, Пречиста Діво,
Царице неба і землі,
Тисячолітню Україну,
Скріпи її духовну силу.
Щиро молитися Тобі –
Царице неба і землі

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти – Цариця Землі і Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаєм Тебе ми знов.
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам збережи.

СМС вітання зі святом Покрови

***

Вас я з Покровою вітаю.
Щастя, здоров'я й любові бажаю.
Нехай Богородиця всіх вас рятує,
Успіх й добро повсякчас дарує!

***

В свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.

***

Бажаю, щоб Богоматір
Тебе все життя оберігала,
Щоб не давала сумувати
І від проблем укривала.

***

У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров’я
І благодать з любов’ю!

***

В день такий бажаю миру,
Сила віри хай росте.
І в родині щастя буде,
І достаток хай прийде.

***

Бажаємо на Покрову вам
Щастя і добра,
Благословіння Діви,
Й сердечного тепла!

***

З Покровою святою вас щиро вітаємо:
Доброботу й миру щиро бажаємо.
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!

***

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
З Днем Покрови!

Поздоровлення з днем Покрови у прозі

***

Вітаємо зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Ваші молитви завжди будуть почуті, нехай Вас і Ваших близьких ніколи не підводить здоров'я і віра в світле майбутнє. Зі Святом!

***

Нехай Покров Богородиці принесе чистоту і надію у ваш дім та вбереже від негод та нещасть. Бажаю доброти в серцях і віри в душі, благополуччя в родині і мирного неба над головою!

***

З нагоди козацького святи Покрови бажаю вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України!

***

Сьогодні велике свято відзначає християнський світ. Нехай на всіх віруючих у Христа зійде благодать! Нехай святим своїм покривалом, зітканим з любові і турботи, Марія захистить вас від біди та нещастя!

***

Покрова Пресвятої Богородиці, як і обіцяла Святим Апостолам Богородиця, завжди перебуває з нами і буде перебувати до кінця днів! Ми вважаємо Її не тільки покровителькою українського війська, але й всієї України. Тож великим українським святом!

***

Нехай Покрова духмяним жовтневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!

***

У світлий день Покрови Пречистої Богородиці, яка українцями завжди вважалася заступницею і покровителькою відзначається національне свято – День козацтва. Я щиро вітаю всіх, в кому живе дух наших славних попередників – запорожців, бажаю здоров’я і нових перемог в ім’я нашої великої Батьківщини. Щастя всім, радощів та благополуччя!

***

Нехай матінка Божа береже тебе від бід, нехай захистить та омофором своїм лагідно накриє. З Покровою Пресвятою!

***

Зі святом Покрови! Нехай у ваших родинах панує мир і спокій, нехай ваше життя буде довгим і щасливим, а совість – чистою, як перший сніг. Міцного здоров'я всім, радості і благополуччя. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують вас!

Картинки і листівки з Покровою Пресвятої Богородиці

Вітальна картинка з Покровою - фото 282265
Вітальна картинка з Покровою
Відкритка на 14 жовтня - фото 282264
Відкритка на 14 жовтня

Актуально! Привітання з Днем захисника України 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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