Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2019 і картинки зі святом

Красиві привітання з Покровою 2019 українською – у нашій добірці! Зібрали для вас оригінальні поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки та листівки, які потішать ваших близьких. Обирайте найкраще вітання зі святом Покрови!

Покрова Пресвятої Богородиці у 2019 році припала на понеділок, 14 жовтня. У цей день заведено вітати друзів та рідних з величним святом, яке здавна особливо вшановують в Україні. Ми підготували для вас найкращі привітання з Покровою!

Тут більше: Свято Покрови 2019: історія, традиції і прикмети 14 жовтня

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***

Хай Матір Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім'ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

Богородиці Покров -

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причини не буде сумувати

І легко живеться!

***

Величезним благодатним щастям

Від Богородиці самої

Прийде сьогодні водночас

День славний і святий – Покрова.

Нехай чудодійний Покров

Вас осяє і заспокоїть,

Подарує щастя і любов,

І життя без смутку влаштує!

***

В день Покрови бажаю сердечно,

Щоб ти був щасливий безмежно.

Нехай Богородиця від бід вкриє

І на краще долю твою влаштує.

На все нехай буде Божа воля,

Щасливою буде твоя доля!

Вірші на свято Покрови

Пречиста Свята Покрово –

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

Пора осіння. Шурхіт падолисту.

Покрови час... Ще у старі віки

Твою Покрову, Матінко Пречиста,

За щит собі обрали козаки.

Коли ставало військо їх до бою,

Над козаками був не тільки стяг:

Твій о́браз був у кожного з собою,

Що силу надавав їм для звитяг.

Віки минули, та не згасла віра,

Покрови храм - для Тебе, наче рай.

Та знову йде орда чужинця-звіра

На благодатний український край.

Своїм святим могутнім Омофором

Подай козацьким дітям захист знов.

Хай начувається поганий ворог,

Хай йде додому, звідкіля прийшов...

***

Покрова – козацька Мати

Вона усе на світі може –

Поправить вчинки і слова,

У ризи вдягне образ Божий,

Догляне вольності права.

Ізцілить рани і образи,

Одягне в золото ліси,

Усе покриє, всіх розважить

І сповнить – що б не попросив.

Свята Покровонько, як мати,

Ти нам дитинство зігрівай,

І українську нашу хату,

І наш веселий рідний край!

***

Богородице Маріє –

Найкраща з усіх людей!

Твоя ласка чуда діє

Від віків на Україні,

Ти ключ маєш золотий

Від сердець усіх людей.

В сіру осінь чи зимою

До осель наших прилинь!

Стань нам літом чи весною,

Обмий чистою росою,

Пригорни нас до грудей, –

І ніколи не покинь!

Благослови, Пречиста Діво,

Царице неба і землі,

Тисячолітню Україну,

Скріпи її духовну силу.

Щиро молитися Тобі –

Царице неба і землі

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Народ наш просить захисту в Тебе,

Бо Ти – Цариця Землі і Неба,

Прийми нас ще раз під свій Покров,

Вкотре благаєм Тебе ми знов.

Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам збережи.

***

Вас я з Покровою вітаю.

Щастя, здоров'я й любові бажаю.

Нехай Богородиця всіх вас рятує,

Успіх й добро повсякчас дарує!

***

В свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

***

Бажаю, щоб Богоматір

Тебе все життя оберігала,

Щоб не давала сумувати

І від проблем укривала.

***

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров’я

І благодать з любов’ю!

***

В день такий бажаю миру,

Сила віри хай росте.

І в родині щастя буде,

І достаток хай прийде.

***

Бажаємо на Покрову вам

Щастя і добра,

Благословіння Діви,

Й сердечного тепла!

***

З Покровою святою вас щиро вітаємо:

Доброботу й миру щиро бажаємо.

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!

***

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

З Днем Покрови!

***

Вітаємо зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Ваші молитви завжди будуть почуті, нехай Вас і Ваших близьких ніколи не підводить здоров'я і віра в світле майбутнє. Зі Святом!

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Нехай Покров Богородиці принесе чистоту і надію у ваш дім та вбереже від негод та нещасть. Бажаю доброти в серцях і віри в душі, благополуччя в родині і мирного неба над головою!

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З нагоди козацького святи Покрови бажаю вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України!

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Сьогодні велике свято відзначає християнський світ. Нехай на всіх віруючих у Христа зійде благодать! Нехай святим своїм покривалом, зітканим з любові і турботи, Марія захистить вас від біди та нещастя!

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Покрова Пресвятої Богородиці, як і обіцяла Святим Апостолам Богородиця, завжди перебуває з нами і буде перебувати до кінця днів! Ми вважаємо Її не тільки покровителькою українського війська, але й всієї України. Тож великим українським святом!

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Нехай Покрова духмяним жовтневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!

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У світлий день Покрови Пречистої Богородиці, яка українцями завжди вважалася заступницею і покровителькою відзначається національне свято – День козацтва. Я щиро вітаю всіх, в кому живе дух наших славних попередників – запорожців, бажаю здоров’я і нових перемог в ім’я нашої великої Батьківщини. Щастя всім, радощів та благополуччя!

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Нехай матінка Божа береже тебе від бід, нехай захистить та омофором своїм лагідно накриє. З Покровою Пресвятою!

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Зі святом Покрови! Нехай у ваших родинах панує мир і спокій, нехай ваше життя буде довгим і щасливим, а совість – чистою, як перший сніг. Міцного здоров'я всім, радості і благополуччя. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують вас!

Вітальна картинка з Покровою

Відкритка на 14 жовтня

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