Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні

У жовтні 2019 в Україні традиційно відбудеться перехід на зимовий час. Розповідаємо, звідки взялася така традиція, а також коли та куди слід переводити годинник.

Ще у 1996 році в Україні почали переводити годинники. Це рішення затвердила постанова Кабінету Міністрів, тож перехід на зимовий чи літній час для українців триває 23 роки. Попри це виникають дискусії щодо доцільності таких змін часу.

Коли переводять годинники 2019

Стрілки годинників традиційно переводять в останню неділю жовтня. У 2019 році цей перехід буде в ніч з суботи на неділю, 27 жовтня, о 4 годині ранку.

Ось якого числа в Україні треба перевести годинник Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Куди перевести годинник

Щоб не плутати з переходом на літній час і правильно перевести стрілки годинника, запам'ятайте: 27 числа потрібно повернути стрілки на годину назад. Ця перевага взимку, адже ви зможете довше поспати зранку. Звісно, кількість годин у добі незмінна, однак прокидатися треба буде, коли вже на вулиці світло.

Перевод годинника

Чи є перехід на зимовий час у світі

Переводять годинники не лише в Україні, у світі також є така практика, проте в більшості країн вже відмовилися від такої зміни часу. Зараз перехід на зимовий та літній час практикують у понад 100 державах. Але щороку з'являються пропозицію скасувати таке правило. Поки нічого не змінилося, готуйте свій організм до нового режиму!

161 країна, до прикладу, Китай, Росія, Афганістан, В'єтнам та інші, скасувала цей звичай.

Звідки взялася така традиція

Ще у 1908 році літній та зимовий час запровадили у Великобританії. Британці вирішили змінювати час осінню та весною, щоб економити енергоресурси. Через 10 років до цієї традиції долучилися США, а у країнах СРСР почали переводити годинники з 1981 року.

Переведення годинника

Поради, як легко перейти на зимовий час

Медики та науковці довели, що переведення годинника погано впливає для здоров'я людини. Різка зміна режиму призводить до стресу, який викликає ряд негативних симптомів: погане самопочуття, ослаблена імунна система, загострення хронічних захворювань. Якщо ви хочете мінімізувати наслідки для свого організму, то медики радять підготуватися заздалегідь. Для того, щоб адаптувати біоритми, вам потрібно в перші кілька діб після зміни часу: більше свіжого повітря, якісний сон, мінімальне навантаження, корисний раціон.

Як підготувати організм до переходу на літній час:

За тиждень до зміни часу зменште фізичне навантаження. Це потрібно, щоб уникнути перевтоми. Не затримуйтеся на роботі та не беріться за важку роботу.

Слідкуйте за раціоном. Не вживайте жирну їжу та алкоголь. Пийте більше води та трав'яного чаю. За годину до сну вимикайте усі гаджети.

В ніч переходу на зимовий час лягайте спати о 22 годині, адже це ідеальний час для якісного сну.

Усі вранішні ритуали зробіть звечора, приготуйте сніданок, оберіть одяг, складіть сумку.

Чому можуть скасувати переведення годинників

Вже після квітня 2019 влада у кожній країні ЄС сама вирішує, чи переводити годинник. Зазвичай країни, які відмовляються від зміни час, обґрунтовують це "економічною недоцільністю". Економічно обґрунтована зміна часу лише в проміжку географічних широт від 30 до 60 градусів. До речі, Україна перебуває у цій зоні. Проте успішність та результативність переведення годинників сумнівні, адже енергія заощаджується лише на 1-3%.

А ви "за" чи "проти" переведення стрілок? Пишіть у коментарях