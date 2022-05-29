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"Поки ви п'єте каву, там гинуть люди": відомий актор закликав заборонити цю фразу
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Український актор Євген Янович емоційно закликав забути про порівняння звичайного життя та життя на фронті. Він наголосив, що фраза "поки ви в мирних містах п'єте каву, там гинуть люди" насправді лише погіршує стан речей.
Актор, сценарист та співзасновник студії "Мамахохотала" Євген Янович з перших днів війни активно займається волонтерством та висвітлює ситуацію в країні на своєму профілі в інстаграмі, де має понад 88 тисяч підписників. Нещодавно хлопець написав особливий допис щодо всім відомої фрази, яку хоча б раз з початку вторгнення російських окупантів могли почути більшість українців.
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Я вас прошу, забороніть фразу "Поки ви в мирних містах п'єте каву, там гинуть люди", – розпочав актор.
Він пояснив, що саме формулювання "поки ви" викликає далеко не ту реакцію. Воно викликає в українця, "який, на щастя, зараз не чує вибухи та не бачить власними очима смертей", відчуття сорому, що він в безпеці".
Ця фраза, яку я зустрічав в різних формулюваннях: "поки ви п‘єте каву/поки ви гортаєте мирно інстаграм/поки ви спокійно ходите на роботу" банально виглядає, як претензія: "Ти чого дозволяєш собі почуватись захищено?!". Це змусить українця просто боятися абсолютно природних для себе речей. А купа лайків під дописом та репости від "інфлюенсерів" ще більше розхитають психіку, якій за 94 дні війни і так вистачає потрясінь, – наголосив Янович.
До того ж така фраза ще й призводить до розколу між українцями, адже люди починають сваритись та витрачати енергію, щоб відстояти власну позицію.
Я вважаю дописи, де нас інформують про стан речей у містах на передовій (або ж на тимчасово окупованих територіях), дуже потрібними. Проте, доносити цю інформацію можна без застосування маніпулятивних формулювань, які, можливо, принесуть зайву сотню репостів, але викличуть безпідставне відчуття сорому у тисяч українців, яким пощастило не зустріти цю війну "наживо", – підкреслив сценарист.
Тому він закликав пити каву без сорому, адже це допомагає малому бізнесу, а також сміятись без сорому, оскільки це допомагає набратись сил та відволіктись, а ще жити без сорому, щоб зберегти конструктивне мислення.
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