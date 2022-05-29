Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

"Поки ви п'єте каву, там гинуть люди": відомий актор закликав заборонити цю фразу

  • 506
Янович закликав українців не сваритись між собою - фото 1
Янович закликав українців не сваритись між собою / instagram.com/yanovychzhenya

Український актор Євген Янович емоційно закликав забути про порівняння звичайного життя та життя на фронті. Він наголосив, що фраза "поки ви в мирних містах п'єте каву, там гинуть люди" насправді лише погіршує стан речей.

Актор, сценарист та співзасновник студії "Мамахохотала" Євген Янович з перших днів війни активно займається волонтерством та висвітлює ситуацію в країні на своєму профілі в інстаграмі, де має понад 88 тисяч підписників. Нещодавно хлопець написав особливий допис щодо всім відомої фрази, яку хоча б раз з початку вторгнення російських окупантів могли почути більшість українців.

І ще: Смерть з косою: зірка "Скаженого весілля" зняла кумедне відео в образі Тимошенко

Я вас прошу, забороніть фразу "Поки ви в мирних містах п'єте каву, там гинуть люди", – розпочав актор.

Він пояснив, що саме формулювання "поки ви" викликає далеко не ту реакцію. Воно викликає в українця, "який, на щастя, зараз не чує вибухи та не бачить власними очима смертей", відчуття сорому, що він в безпеці".

Ця фраза, яку я зустрічав в різних формулюваннях: "поки ви п‘єте каву/поки ви гортаєте мирно інстаграм/поки ви спокійно ходите на роботу" банально виглядає, як претензія: "Ти чого дозволяєш собі почуватись захищено?!". Це змусить українця просто боятися абсолютно природних для себе речей. А купа лайків під дописом та репости від "інфлюенсерів" ще більше розхитають психіку, якій за 94 дні війни і так вистачає потрясінь, – наголосив Янович.

До того ж така фраза ще й призводить до розколу між українцями, адже люди починають сваритись та витрачати енергію, щоб відстояти власну позицію.

Я вважаю дописи, де нас інформують про стан речей у містах на передовій (або ж на тимчасово окупованих територіях), дуже потрібними. Проте, доносити цю інформацію можна без застосування маніпулятивних формулювань, які, можливо, принесуть зайву сотню репостів, але викличуть безпідставне відчуття сорому у тисяч українців, яким пощастило не зустріти цю війну "наживо", – підкреслив сценарист.

Тому він закликав пити каву без сорому, адже це допомагає малому бізнесу, а також сміятись без сорому, оскільки це допомагає набратись сил та відволіктись, а ще жити без сорому, щоб зберегти конструктивне мислення.

Читайте також: "Прийняти це непросто": Тіна Кароль зізналась, що її батько пішов захищати Україну

пропозиції партнерів
Новини