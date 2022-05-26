"Прийняти це непросто": Тіна Кароль зізналась, що її батько пішов захищати Україну

Тіна Кароль по всій Європі дає благодійні концерти на підтримку України. Зараз у в рідній країні у зірки залишається чимало рідних та близьких, а її тато відмовився від можливості виїхати з країни та вирішив боронити нашу незалежність

Популярна українська співачка Тіна Кароль з перших днів війни вирішила показувати правду про події в Україні на весь світ, а також займатись благодійністю, щоб підтримати рідну країну. Зараз у зірки тури європейськими містами, а у французькому місті Канни вона не тільки провела концерт, а й дала інтерв'ю відомому виданню Le Figaro. У ньому Тіна розповіла, що навіть її батько Григорій Ліберман захищає Україну, попри свій вік.

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В Україні мешкає моя родина і весь мій творчий колектив. Вони чекають на мене. Звісно, я не знаю, коли зможу з ними побачитися. Як вони почуваються? Гнів та страх. Але вони якось продовжують жити. Батько міг виїхати з країни у 64 роки (загальна мобілізація торкається осіб від 18 до 60 років – ред.), але хоче залишитися захищати Україну. Він приєднався до добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Прийняти це було непросто, – поділилась Тіна.

Архівне сімейне фото Тіни Кароль / instagram.com/_fantina

Також співачка подякувала французам за те, як вони тепло прийняли українців, які були вимушені тікати від війни.

Ми відчуваємо вдячність. Особливо за те, як французи прийняли біженців. Це сталося з членами моєї команди, які прибули у Париж. Також хочу наголосити на одному: ми мріємо про ваше життя, про вашу безпеку. Ви не усвідомлюєте, як вам пощастило, що не доводиться битися, – додала зірка.

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