Смерть з косою: зірка "Скаженого весілля" зняла кумедне відео в образі Тимошенко

Відома акторка Інна Приходько потішила прихильників новим роликом, у якому приміряла образ відомої політикині Юлії Тимошенко. Звісно ж, з традиційною косою та оригінальною вимовою.

34-річна українська акторка та комікеса Інна Приходько тішить своїх прихильників не лише з екранів телевізора, а й в інстаграмі. Тут за зіркою "Скаженого весілля" стежать понад 7 тисяч осіб, які сповна розділяють її гумор. Нещодавно дівчина вирішила потролити Юлію Тимошенко, яка знову повернулась до своєї класичної зачіски та регулярно демонструє свою активну діяльність під час війни.

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Кожен з нас робить заради перемоги все що може! Навіть ця жіночка. Принаймні намагається, – відзначила Приходько, яка постала в кадрі у халаті, з косою на голові, а також з маскою для обличчя.

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