Плавати можна: медики зруйнували ще один популярний міф

Занурення у воду на повний шлунок вважається потенційно небезпечним для життя. Можуть виникнути спазми та біль в животі, у результаті чого людина не зможе плисти. Але чи має ця поширена теорія наукове обґрунтування?

Наслідки цього стереотипу найчастіше випробовують на собі діти, батьки яких не дозволяють їм купатися, поки не пройде 30-60 хвилин з моменту прийому їжі. Однак доктор Майкл Бонафіс з клініки Мейо в Міннесоті (США) на офіційному сайті клініки заявив, що наукових даних, які б підтверджували правдивість цієї думки, наразі не існує.

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Відомо, що після їжі велика частина крові надходить до шлунку і кишківника для запуску процесу травлення, таким чином "відтягуючи" кров від інших частин тіла, включаючи руки і ноги. Раніше вважалося, що саме це може викликати судоми, які є поширеною причиною утоплення.

Доктор Бонафіс пояснює, що судоми, які є мимовільним скороченням скелетних м'язів під час або після фізичних навантажень, часто пов'язані з втомою.

Найчастіше причиною їх виникнення є сукупність трьох чинників: зневоднення організму, порушення балансу електролітів і нервова перевтома.

Згідно з даними досліджень доктора Бонафіса, у м'язах людини, яка щойно поїла, залишається досить крові, щоб вони функціонували повноцінним чином. Тому стару теорію про судоми у воді після їжі вчений і його колеги сьогодні підтвердити не можуть.

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