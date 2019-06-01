Як пережити спеку: прості та дієві поради

Не всі люди добре переносять спеку. Багатьом вона погіршує самопочуття, сон і навіть здоров'я. Але є способи, які здатні допомогти легше переносити спекотну погоду. Розповідаємо вам, що ж робити, аби літо приносило вам лише задоволення!

Мінімізувати в раціоні кількість солодкого і спецій. Експерти вважають, що солодка їжа і спеції посилюють виділення поту, яке і так докучає під час спеки. У результаті організм втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Солодощі рекомендують замінити ягодами й овочами, а спеції – лаймом або ж соком лимона.

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Менше вживати жирів і білків тваринного походження. Перераховані продукти вимагають багато енергії на їх перетравлення. Під час спекотної погоди організм і так працює в посиленому режимі. Не потрібно ще більше його виснажувати. Найкраще вживати якомога більше овочів, фруктів, риби, а також рис і вівсяну кашу.

Збільшити кількість зелені у раціоні. Зелень тонізує організм. Крім того, вона насичує корисними вітамінами і мікроелементами. Особливо ефективні листові салати.

Не потрібно утримуватися від солі. Сіль в спекотну погоду особливо потрібна організму для повноцінного функціонування. Але багато класти у страви її не слід. Потрібна золота середина.

Більше продуктів з в'язким присмаком. Слід більше пити морсів, їсти смородину. Також варто включити в раціон шпинат і м'яту. Перераховані продукти зменшать відчуття нудоти, яке нерідко виникає під час спеки.

Не їсти перед сном "важку" їжу. Незадовго до сну найкраще з'їсти легку вечерю. В іншому випадку може погіршитися сон, а вранці буде важко прокидатися.

Крім перерахованих рекомендацій слід менше перебувати під прямими променями сонця у розпал його активності. Ну і, звичайно ж, прийде на допомогу кліматична техніка в домі та офісі.

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