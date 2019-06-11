Як боротися з судомами під час купання: поради фахівця

Іноді, під час купання, можна відчути різкий спазм у нозі – так звану судому. Розповідаємо вам, як боротися з судомами та що потрібно робити, якщо ви відчули неприємний спазм.

Літо набирає обертів, а разом із ним – сезон купання. Лікарі не лише нагадують про те, що категорично не можна заходити до водойми у стані алкогольного сп'яніння, а й нагадують про судоми, від яких не застрахований ніхто.

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Рятувальник розповів, що потрібно робити під час перебування у водоймі, а також поділився порадами, які допоможуть побороти судоми.

Попри значне нагрівання повітря, вода в річках, в ставках і озерах прогрілася ще недостатньо і становить близько 19 градусів. Значна різниця температур повітря та води може викликати у людини спазм м'язів і судин, – застеріг фахівець.

Що потрібно робити, аби побороти судому:

зробити глибокий вдих;

зануритися у воду з головою;

обхопити великий палець ноги;

з силою потягнути на себе ступню.

Рекомендується протримати максимального довго ногу в такому стані. Судома, якщо не пройде остаточно, то суттєво ослабне. Після цього потрібно зробити ще один глибокий вдих і старанно помасажувати литковий м'яз.

Також фахівці відзначають, що судоми часто виникають через зневоднення організму, а також дефіцит кальцію та магнію. Саме тому потрібно підтримувати водний баланс і включати до раціону продукти, які містять важливі мікроелементи (до прикладу, банани).

Серед інших можливих причин появи судоми – перевтома, незручне взуття, переохолодження та варикоз.

Бережіть себе та своє здоров'я!

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