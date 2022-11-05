Пінгвіни ходять по даху: станцію "Академік Вернадський" рекордно замело снігом – фото

Українська станція "Академік Вернадський" в Антарктиді зафіксувала новий сніговий рекорд. Базу науковців замело так, що рівень снігу сягнув 345 сантиметрів.

Полярники зі станції "Академік Вернадський" поділились ефектними фото, на який можна побачити рекордні снігові замети. Виявилось, що рівень снігу досяг позначки у 345 см, що побило торішній рекорд майже на 50 сантиметрів. Про це розповіли дослідники на офіційній сторінці станції у фейсбуці.

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Біля "Вернадського знову рекорд: висота снігу майже 3,5 м, пінгвіни ходять дахом станції. Зазвичай же максимальна річна висота снігового покриву біля станції була не більш як 2 метри. Тепер же насипало майже 3,5 м, водночас деякі замети біля "Вернадського" сягають 6 метрів, а на нашому острові є й до 10! – йдеться у повідомленні.

Фото: Володимир Хомко, Василь Матковський, Анжеліка Ганчук

Через вітряну погоду снігові замети розподіляються нерівномірно, але офісну частину "Вернадського" все ж замело з двох боків. Так виник сніговий перехід, по якому можна не обходити будівлю, а просто пройти дахом, як вже роблять пінгвіни.

Фото: Володимир Хомко, Василь Матковський, Анжеліка Ганчук

Науковці прогнозують, що це далеко не останній рекорд найближчим часом. Причиною є аномально тепла зима в цьому районі, оскільки середня температура трималась на рівні -2.

Внаслідок теплої зими в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів. Це є однією з причин, чому на нашому острові спостерігається снігонакопичення. По суті, так утворюється і зростає льодовиковий щит, – розповіла метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.

Фото: Володимир Хомко, Василь Матковський, Анжеліка Ганчук

Фото: Володимир Хомко, Василь Матковський, Анжеліка Ганчук

Фото: Володимир Хомко, Василь Матковський, Анжеліка Ганчук

Фото: Володимир Хомко, Василь Матковський, Анжеліка Ганчук

Фото: Володимир Хомко, Василь Матковський, Анжеліка Ганчук

Фото: Володимир Хомко, Василь Матковський, Анжеліка Ганчук

Фото: Володимир Хомко, Василь Матковський, Анжеліка Ганчук

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