Погода у листопаді 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у листопаді, у третій місяць осені. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у листопаді 2022.

Вже відомий прогноз погоди на листопад в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що листопад буде досить теплим у порівнянні з тим, що ми зазвичай очікуємо. Кліматична характеристика листопада буде мати досить високі температурні показники, тож цьогорічний третій місяць осені не принесе неочікуваних негативних сюрпризів.

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Начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру Владислав Білик каже, що листопад буде на 1,5-2 градуси тепліше, ніж у минулі роки. Опади також будуть у межах норми.

З 27 жовтня по 7 листопада буде малохмарна та сонячна погода. У цей період температура повітря триматиметься на рівні +10...+15 градусів вдень та +3...+8 вночі. Лише у Карпатах може очікуватися мінусова температура. За словами синоптика, із заходу зараз йде поле підвищеного тиску, який принесе припинення дощів. 26 жовтня на лівобережній частині України дощі ще можуть бути, а з 27 числа в Україні, окрім північного сходу, встановиться переважно суха та малохмарна погода. "Чергове бабине літо", – зазначає синоптик.

Також синоптики прогнозують, що погода у листопаді 2022 року очікуваною без відчутних похолодань. Водночас у цей місяць може бути перший сніг, проте він буде нетривалим та нестійким.

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