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Перший фестиваль "Червона рута": як 30 років тому відгриміло свято української музики
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17-24 вересня 1989 року відбувся перший фестиваль "Червона рута". Пісенне свято у Чернівцях не лише відкрило нові імена, а ще об'єднало українців. Неформальна музика, дебют майбутніх зірок та виконання Гімну – ось раритетні відео 30-річної давності!
Фестиваль "Червона рута" став знаковим у нашій історії. Його започаткували через 10 років після смерті Володимира Івасюка, і на прохання батька митця місцем проведення пісенного свята обрали Чернівці. Оскільки наприкінці 80-х по всій Україні наростали бунтівні настрої проти радянської влади, зібрання прихильників української пісні намагались контролювати і КДБ, і міліція, і компартія. Та це не завадило відвідувачам та артистам розгортати синьо-жовті стяги та співати Гімн.
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У фестивалі "Червона рута 89" взяли участь близько 50 вокально-інструментальних ансамблів, 40 поп-музикантів, 30 рок-гуртів та 50 бардів. Загалом у Чернівцях зібралось понад 500 виконавців із України та з-за кордону, зокрема, Канади, США, Аргентини, Польщі тощо.
Фільм-концерт "Chervona Ruta – 1989", режисер Кирило Стеценко:
Вперше українські виконавці показали, що наша музика може бути неформальною. Гурти "Брати Гадюкіни", "ВВ", "Кому вниз", "Тризубий Стас", "Гуцули", виконавці Віка Врадій, Марічка Бурмака, Андрій Миколайчук, Едуард Драч, Віктор Морозов, Василь Жданкін, Андрій Панчишин, Тарас Курчик і багато-багато інших стали справжнім відкриттям фестивалю та отримали шалену популярність. Саме після "Червоної Рути 89" до них прийшло визнання, інша справа – не всім зіркам вдалось надовго затриматись на музичному Олімпі.
Повне відео першого фестивалю сучасної пісні та популярної музики "Червона рута 1989"
Чимало молодих артистів згодом стали активними учасниками Революції на граніті. Вони не лише творили українську культуру початку 90-х, а ще й формували протестний рух в Україні.
Прикметно, що Гран-прі першої "Червоної Рути" отримав бард Василь Жданкін. У список лауреатів також потрапили Віка Врадій (більше відома як Сестричка Віка), "Кому вниз", "Брати Гадюкіни", Едуард Драч, Віктор Морозов, Тарас Курчик, Андрій Миколайчук і ще низка виконавців.
Одним із найбільш пам'ятних моментів стало оголошення переможця фестивалю Василя Жданкіна, який під час нагородження несподівано для всіх почав співати заборонений тоді Гімн "Ще не вмерла Україна", покликавши на підмогу Едуарда Драча та Віктора Морозова. При цьому відвідувачам таки вдалось пронести на стадіон синьо-жовті стяги, тож фестиваль справді "запалив іскру незалежності", як наголошував потім поет і видавець Іван Малкович.
"Акторка Лідія Данильчук розгорнула на стадіоні синьо-жовтий прапор і до неї кинулась міліція. Але львів'яни їх відтягнули. Розбиті голови мали Тарас Чубай і Георгій Гонгадзе, це сталося під час потасовки з міліцією. Фестиваль "Червона рута" – це було потужно у плані атмосфери і нашого співжиття. Ми мали цікаві знайомства і спілкування. Це була мандрівна і музична атмосфера. Це була велика радість, ми відчули певну свободу, яка залежить тільки від нас", – розповів львів'янин, член товариства "Кіш" Юрко Волощак в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Червона рута" і досі проходить у Чернівцях. Ювілейний фестиваль відбудеться цьогоріч з 17 по 22 вересня. У ньому візьмуть участь солісти і гурти з кожної області України, переможці відбіркових конкурсів 2019 року та зірки української музики. Як повідомляють організатори, загалом у фінал потрапили майже 950 учасників. Сподіваємось, вони продовжать традицію якісної української музики.
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