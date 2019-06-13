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Лисий і босий підпільник: улюблені хіти зірки 90-х Андрія Миколайчука

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Андрій Миколайчук - фото 1
Андрій Миколайчук

У 90-х Андрій Миколайчук був одним із головних хітмейкерів в українській музиці. Геніальні пісні виконавця ми досі знаємо напам'ять. Згадуйте найкращі треки Миколайчука разом з нами!

Саме з жартівливих та водночас філософських пісень Андрія Миколайчука почала формуватися українська естрада. Цей лисий і босий підпільник випускав дуже прості, проте геніальні хіти.

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Андрій Миколайчук народився 1959 року в місті Умань Черкаської області. Його батьки викладали фізику, але хлопчик уже в три роки відчув себе музикантом. Рідні підтримали дитяче прагнення:

Дід хотів купити шифер, а бабця йому сказала: "Купи краще дитині піаніно". І я в три роки просто підійшов до нього – і почав грати все, що чув, – пригадував Миколайчук.

Андрій отримав музичну освіту, закінчивши Уманське музичне училище та музично-педагогічний інститут. Після отримання освіти він став музичним вихователем у дитячому садочку № 8 Умані. За словами самого артиста, дев'ять років роботи з дітьми зробили його добрішим та щасливішим. Як не дивно, саме в дитсадку він написав шлягер "Піду втоплюся", мовляв, у щоденному оточенні дітей серйозний текст не міг спасти на думку.

Виступ Андрія Миколайчука на Червоній руті 1989:

Ще одним покликанням Миколайчука, попри навчання дітей, було грати на весіллях. Власне, відсутність нових українських весільних пісень і змусила його складати власні. У доленосному для багатьох 1989 році Андрій Миколайчук подав заявку на участь у першому українському фестивалі "Червона рута" в Чернівцях. З піснями "Піду втоплюся" та "Підпільник Кіндрат" він став лауреатом другої премії у жанрі поп-музики та отримав приз глядацьких симпатій.

Підпільник Кіндрат у виконанні Миколайчука:

Впізнаваний тембр голосу, легкі слова, експериментальне виконання та новизна образу миттєво завоювали серця українців. Цей лисий і босий чувак з щирою усмішкою та в галіфе став знаменитим за один день. Однак слава не розслабила Миколайчука: він переїхав до Львова, де працював у театрі "Крива люфа" зі своєю програмою та двома десятками пісень. Окрім вже згаданих хітів, за два роки він написав низку хітових пісень: "Партизани", "Агент Кольцов", "Нестор Іванович", "Весілля в Малинівці", "Отаман" і… зупинився.

Весілля у Малинівці:

Отаман:

Тоді Миколайчук навчався в Дрогобицькому педагогічному інституті і єдиним новим твором за цей час став подарований в 1993-му Павлом Зібровим "Лист до Парижа".

Новий альбом співак почав записувати влітку 1996 році у Львові, хоча сам на той час вже переїхав жити до Києва. Того року на радість прихильників вийшли аж два альбоми: "Піду втоплюся" та "Бензобаки".

У 2004-му з'явилася платівка "The Best of". Тоді артист вирішив зійти з музичного Олімпу.

Зараз Андрій Миколайчук тільки час від часу виходить на публіку. Він насолоджується сімейним життям, має доньку і двох онуків. Пише, співає, жартує, іноді виступає та бере участь у різних програмах. Але робить це, скажімо, без фанатизму. Це – результат переоцінки життєвих цінностей, розуміння того, що слава та розкручений бренд – це ще не все життя. Як сам про себе каже:

Я залишаюся великою лисою, босою і наївною дитиною.

Інтерв'ю з Миколайчуком:

Скільки б часу не минуло, а народна любов до Андрія Миколайчука досі жива! Люди на вулиці й зараз впізнають його та просять автографи улюбленого підпільника.

А яка пісня Андрія Миколайчука була вашою улюбленою?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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