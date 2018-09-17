Територія А: забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати

Дев'яності ознаменувалися справжнім бумом нових імен в українській музиці. Хтось з них став яскравою зіркою, а комусь пощастило менше. Пропонуємо вам згадати ті часи, коли ми кидали всі справи, щоб подивитися Територію А. Ловіть добірку улюблених пісень з 90-х!

23 роки тому – 17 вересня 1995 року – на телеекрани вийшов перший випуск першого українського телевізійного хіт-параду кліпів Територія А. Творці програми Анжеліка Рудницька (яка заодно була й ведучою) та поет Олександр Бригинець вирішили зробити щось таке, чого досі в Україні ще не було. І їм це вдалося!

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За короткий термін Територія А, де "А" – це арт, мистецтво, стала найпопулярнішою музичною програмою кінця 1990-х років в Україні та завоювала цілу армію шанувальників. Хіт-парад стартував з ТОП-5, бо на більший список не вистачало кліпів. А потім було ТОП-10, 20 та навіть 100!

Цікаво, що рейтинги відеороликів формували не автори програми, а глядачі. Вони телефонували в студію та надсилали листи мішками. Загалом, Територія А прожила 5 років, за які вийшли понад п'ять тисяч випусків. І хоча минуло вже близько 17 років, відколи проект закрили, ми й досі з ностальгією згадуємо улюблений хіт-парад.

Територія А з Анжелікою Рудницькою

Саме Територія А зробила знаменитими багатьох нині відомих та не дуже зірок. Нумо згадувати забуті українські хіти 90-х разом!

Юрко Юрченко – Я йду

Справжній секс-символ українок Юрко Юрченко був незмінним лідером хіт-параду "Територія-А" у 90-х, даючи по кілька концертів на день. Його хіти "Я йду", "В пустелі диких снів", "Анжеліка" знав кожен з нас. Після довгих років забуття співак повернувся на сцену та потрапив у суперфінал "Х-фактора 8" разом зі своєю оновленою групою Yurcash.

Фантом 2 – Двоє

Івано-Франківський дует Романа Матіяша та Ольги Гречко стрімко увірвався у тогочасний шоу-біз. У свої найкращі роки "фантоми" давали по 30 концертів на місяць та збирали стадіони. Утім, закінчилося все доволі прозаїчно – закохані розійшлись, а дует розпався.

Аква Віта – А тепер усе інакше

Саме цей дует приніс в Україну євроденс. Пісня "А тепер усе інакше" зробила гурт "Аква Віта" надзвичайно популярним. Однак на музичному Олімпі дует з Кропивницького довго не протримався, і зараз про нього ні слуху, ні духу.

EL Кравчук – Нічий

Один з головних секс-символів української поп-музики 90-х, який активно грав у театрі і вчив нас усіх бути розкутішими. Справжнє ім'я EL Кравчука – Андрій Остапенко. Приставка "EL" означає "електронний" – так співак пояснював публіці свій нікнейм, відкриваючи дебютною платівкою нову сторінку в історії української музики. Уже перший альбом "Нічий" зробив співака зіркою.

Зараз же EL Кравчук взяв творчу паузу. За його словами, творити під час війни йому не вдається.

Сестричка Віка – То моє море

"Знахідка" фестивалю "Червона Рута" – епатажна та неординарна Віка Врадій. Вона сама писала тексти до своїх пісень і була "Сестричкою Вікою" для Братів Гадюкіних, поки не вирушила в музичне плавання самостійно. Записавши три альбоми у 1993 році, співачка поїхала з концертами до США, де живе й досі.

Андрій Миколайчук – Піду втоплюся

Веселий босоногий хуліган Андрій Миколайчук був справжнім народним улюбленцем 90-х. Його пісні "Піду втоплюся", "Підпільник Кіндрат", "Гори Карпати" чув кожен українець. Зараз Андрій Миколайчук живе в Києві, виховує онуків та іноді з'являється на публіці зі старими хітами. І хоча з моменту слави артиста пройшло понад 20 років, його досі впізнають на вулицях і просять автограф.

Левко Дурко – No Problem

Леонтій Бебешко (брат відомого Володимира Бебешка) з міста Стрия Львівської області починав свій творчий шлях, як і Андрій Кузьменко, у гурті "Сестрички Віки". Так, він не збирав стадіони прихильників, зате його веселу манеру виконання пісень неможливо забути. Ви ж пам'ятаєте "Дівчино вишли листа", "No Problem" і "Моя бабця"? Левко і досі продовжує працювати на ТБ та підтримує юні таланти.

Ван Гог – Не відлітай

Цей гурт, заснований хлопцями з Самбора, часто змінював склад, але його незмінним лідером колективу залишався Ігор Добрянський. Їхні хіти "Не відлітай", "Зроби так" ставали лідерами хіт-парадів, а самі музиканти кумирами тогочасної молоді. На жаль, з часом гурт почав втрачати популярність. Хлопці змінювали репертуар, пробували співати російською, та шоу-біз виявився безжальним. Відновити минулу славу "Ван Гог" не зумів.

Шао? Бао! – Купила мама коника

Поп-гурт із Дніпропетровська, заснований в 1990 році трьома музикантами – Павлом Шиловим, Олександром Белашом та Олегом Воропаєвим. Вони записали хіти, популярні наприкінці 1990-их: "Купила мама коника", "Мертві бджоли", "Ой, на горі два дубки". При цьому "Шао? Бао!" любили не лише в Україні, а й на території всього пострадянського простору. Утім, через внутрішні непорозуміння гурт згодом розпався, а новий колектив, окрім старих хітів, більше нічого не зміг представити своїм фанам.

Степ – Смажений кабанчик

Хлопці з Херсону Сергій Василенко та Володимир Єфімов були шалено популярними в 90-х. У 1998 році група випустила альбом "Смажений кабанчик", і його тираж продажів побив усі рекорди, що існували до цього в Україні. "Бум, бум – все в нас є", "Дівчина Африка", "Ти не пожалкуєш" надовго запам'яталися любителям музики, хоча втриматися на музичному Олімпі "Степу" не вдалося.

Ольга Юнакова – Тель-Авів

Ще одна забута зірка 90-х. Ольга Юнакова родом зі Львова, і в ті часи вона була однією із найяскравіших співачок української естради. Щоправда, втриматися на музичному Олімпі їй так і не вдалося. Потім були не надто вдалі спроби заспівати російською та видати себе за юний талант. Урешті-решт – Юнакова загубилася серед інших попсових виконавиць.

Андрій Заліско – Так буває

Львів'янин Андрій Заліско почав займатися музикою ще змалку. Після перемог у кількох фестивалях перспективного музиканта помітив сам Василь Зінкевич. Уже в 1995 році Заліско випустив першу касету з хітом під назвою "Так буває" у стилі поп-рок. Опісля артист почав співпрацювати з "Територією А", знімати кліпи, гастролювати Україною. До 2008 року ім'я Андрія Заліска ще було на слуху, але зараз про нього згадуємо хіба що ми ;)

Вхід у змінному взуті – Сірко

Виконавці у стилі реп та хіп-хоп. Хіти ВУЗВ "Сірко", "Час минає" та "Бо вже той день, коли…" збирали багато прихильників та завойовували високі місця в хіт-парадах. З початку нового тисячоліття часто змінювався склад гурту, і хлопці засновували свої проекти. Зокрема, Олексій Потапенко (Потап) 1997 році пішов із ВУЗВ і створив дует з Настею Каменських.

Турбо-Техно-Саунд – Судний день

Івано-франківський "Турбо-Техно-Саунд" починався в 1992 році з денс-гурту "Турбо". У 1996-му вже в оновленому складі їхній старий хіт "Судний день" добирається до другого місця в хіт-параді "12 мінус 2". Це вперше денсова композиція здобула таке високе місце! Утім, надалі ТТС перестав прогресувати – і якщо на концертах він ще вдало викручувався, то неякісні записи не дозволяли завоювати популярність у радіослухачів. До 2000-х гурт не "дожив", але деякі його хіти ми пам'ятаємо досі.

Марина Одольська – Твій літак

Співачка народилася в сім'ї акторів, успадкувавши від них талант до музики. У 1995 році на фестивалі "Червона Рута" Марина стала володарем Першої Премії. Опісля вона здобула ще низку перемог на пісенних конкурсах різних країн. З агенцією "Територія А" зірка 90-х записала свою знамениту композицію "Твій Літак". Далі були пісні "Божевільна", "Сумно мені"... Зараз на першому плані для Марини – сім'я.

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