Перша домедична допомога: як діяти під час забою або вивиху

Як допомогти собі під час забою та вивиху

Кожному дуже важливо знати бодай основи першої домедичної допомоги. Розповімо, як діяти під час забою та вивиху. Збережіть ці поради та поділіться ними з друзями та рідними.

На фейсбук-сторінці Центру громадського здоров'я України розповідають, як потрібно діяти під час вивиху та забою. Ці поради однозначно допоможуть вам!

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Як допомогти собі під час забою та вивиху

Забій – травма шкірного покриву без порушення його цілісності. Її можна отримати під час падіння, ударів тупим предметом, дії ударної хвилі при вибухах снарядів, мін, авіабомб.

Травмоване місце стає набряклим і невдовзі з'являється синець або гематома.

Як діяти при забої:

забезпечити пошкодженій ділянці тіла спокій;

накласти на місце травми тугу пов’язку та підняти уражену ділянку тіла;

прикласти до травмованого місця щось холодне;

обробити місце травмування дезінфікуючим засобом місце забою, якщо на ньому є подряпини;

при забоях внутрішніх органів одразу звертайтеся до лікаря.

Вивих – це зміщення суглобових кінців кісток. Він може супроводжуватися розривом суглобової капсули. Найчастіше вивихи бувають у плечовому суглобі, у суглобах нижньої щелепи та пальців рук.

Ознаки вивиху:

біль у кінцівці;

деформація ділянки суглоба;

відсутність активних і неможливість пасивних рухів у суглобі;

кінцівка зафіксована у неприродньому положенні;

зміна довжини кінцівки.

Перша допомога при вивиху:

зменшити біль, можна використати знеболювальне; прикласти холод до ушкодженого суглоба; зафіксувати пошкоджену кінцівку у тому положенні, яке вона набула вже після травмування.

Якщо у вас постраждала нижня кінцівка, то її необхідно знерухомити за допомогою шин або підручних засобів. Що ж стосується верхньої кінцівки, то її бажано підвісити за допомогою хустинки.

Важливо! Ні в якому разі не вправляйте вивихнути кінцівку. Це може зробити лише людина з медичною освітою!

Вчасно надана перша домедична допомога надзвичайно важлива. Тож вмійте потурбуватися не лише про себе, а й про людей, які вас оточують.

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