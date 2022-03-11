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Перша домедична допомога: як діяти під час забою або вивиху

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Як допомогти собі під час забою та вивиху - фото 1
Як допомогти собі під час забою та вивиху

Кожному дуже важливо знати бодай основи першої домедичної допомоги. Розповімо, як діяти під час забою та вивиху. Збережіть ці поради та поділіться ними з друзями та рідними.

На фейсбук-сторінці Центру громадського здоров'я України розповідають, як потрібно діяти під час вивиху та забою. Ці поради однозначно допоможуть вам!

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Як допомогти собі під час забою та вивиху

Забій – травма шкірного покриву без порушення його цілісності. Її можна отримати під час падіння, ударів тупим предметом, дії ударної хвилі при вибухах снарядів, мін, авіабомб.

Травмоване місце стає набряклим і невдовзі з'являється синець або гематома.

Як діяти при забої:

  • забезпечити пошкодженій ділянці тіла спокій;
  • накласти на місце травми тугу пов’язку та підняти уражену ділянку тіла;
  • прикласти до травмованого місця щось холодне;
  • обробити місце травмування дезінфікуючим засобом місце забою, якщо на ньому є подряпини;
  • при забоях внутрішніх органів одразу звертайтеся до лікаря.

Перша домедична допомога: як діяти під час забою або вивиху - фото 500587

Вивих – це зміщення суглобових кінців кісток. Він може супроводжуватися розривом суглобової капсули. Найчастіше вивихи бувають у плечовому суглобі, у суглобах нижньої щелепи та пальців рук.

Ознаки вивиху:

  • біль у кінцівці;
  • деформація ділянки суглоба;
  • відсутність активних і неможливість пасивних рухів у суглобі;
  • кінцівка зафіксована у неприродньому положенні;
  • зміна довжини кінцівки.

Перша допомога при вивиху:

  1. зменшити біль, можна використати знеболювальне;
  2. прикласти холод до ушкодженого суглоба;
  3. зафіксувати пошкоджену кінцівку у тому положенні, яке вона набула вже після травмування.

Якщо у вас постраждала нижня кінцівка, то її необхідно знерухомити за допомогою шин або підручних засобів. Що ж стосується верхньої кінцівки, то її бажано підвісити за допомогою хустинки.

Важливо! Ні в якому разі не вправляйте вивихнути кінцівку. Це може зробити лише людина з медичною освітою!

Вчасно надана перша домедична допомога надзвичайно важлива. Тож вмійте потурбуватися не лише про себе, а й про людей, які вас оточують.

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