Перелік, які аналізи та обстеження потрібно проходити жінкам щорічно

Щорічно або двічі на рік жінкам важливо здавати певні аналізи та проходити обстеження у лікарів, щоб запобігати хворобам та тримати на контролі жіноче здоров'я. Далі розповідаємо, які ж саме обстеження та аналізи є обов'язковими.

Якщо жінка відчуває якийсь дискомфорт, болі чи зміни менструального циклу, то потрібна негайна консультація гінеколога в Оксфорд Медікал, до прикладу. Якщо жінка відчуває себе здоровою і немає жодних скарг, то їй все одно потрібно пройти профілактичний огляд один раз чи двічі у рік.

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На сайті oxford-med.com.ua є перелік усіх гінекологічних послуг (понад 20 різновидів), проте не всі вони потрібні кожній жінці. Розбираємося, який мінімум аналізів та обстежень потрібен для жіночого здоров'я.

Нагадуємо, що самолікування шкідливе для вашого здоров'я!

Аналізи та обстеження для жінок

Огляд у гінеколога

Найперше, що потрібно зробити жінці, – записатися на обстеження до лікаря гінеколога. Спеціаліст поговорить з пацієнткою про менструальний цикл, сексуальне життя, попередні хвороби, а також дізнається, що турбує, збере весь анамнез. Це допоможе визначити можливі проблеми та причини. Проте це лише попередньо зібрана інформація і робити висновки ще зарано.

Далі жінка сідає у гінекологічне крісло і лікар проводить повний огляд: обстежує зовнішні статеві органи, проводить пальпацію та внутрішнє обстеження. До слова, гінекологу важливо побачити особливості вашого оволосіння. Тип волосяного покриву допомагає поставити правильний діагноз.

Не забувайте про обстеження молочних залоз. Це теж зробить гінеколог – проведе пальпацію грудей. Якщо лікаря щось збентежить, то тоді він скерує вас до іншого спеціаліста – мамолога.

Цитологічний мазок зі слизистої шийки матки

Важливо, щоб на огляді у гінеколога, лікар взяв у вас мазок з шийки матки, який у лабораторії дослідять фахівці. З цього мазка роблять Пап-тест – досліджують його на патологічні клітини. Тобто, за допомогою цього аналізу, можна виявити рак шийки матки на 0 стадії. Проведення Пап-тесту раз на рік знижує можливість захворіти на рак шийки матки на 92%. Також беруть мазок на флору – це мікроскопія урогенітальних виділень. Цей аналіз досліджує захворювання, які передаються статевим шляхом. З цитологічного мазка можна зробити ще третій аналіз та виявити, чи є жінка носієм папілома вірусу.

УЗД органів малого таза

Таке обстеження проводиться двома методами – трансвагінальним і трансабдомінальним. Важливо, щоб сечовий міхур не був переповненим, адже це заважатиме візуалізації органів. Не ігноруйте УЗД, оскільки гінеколог не зможе побачити того, що можна діагностувати за допомогою ультразвуку. Такий метод виявить серйозні захворювання на перших стадіях. А це, своєю чергою, дасть можливість вчасно розпочати правильне лікування.

На УЗД видно стан внутрішніх органів жінки, помітно пухлинні утворення, вільну рідину та патологічні процеси ендометрію та яєчників.

УЗД молочних залоз

Такий метод обстеження дозволяє побачити структуру молочної залози, виявити ущільнення, новоутворення, захворювання тканин молочних залоз. Профілактично ультразвукову діагностику молочних залоз потрібно проводити раз в 1-2 роки. Зауважте, що після 40 років жінкам потрібно проводити обстеження грудей частіше (1-2 рази на рік) та відвідувати мамолога.

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