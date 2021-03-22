4 найшкідливіші звички людини: це не куріння і алкоголь

У сучасному світі практично неможливо знайти людину, у якої не було б якихось шкідливих звичок. Пропонуємо вам розглянути найбільш шкідливі з них.

Кавоманія. Кава – дуже популярний напій, але часте його вживання можна теж назвати шкідливою звичкою. Кава здатна загострити гіпертонічну хворобу, деякі шлунково-кишкові захворювання, абсолютно неприйнятна при більшості серцево-судинних хвороб і при ураженнях сітківки очей, повідомляє

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Нездоровий сон. Сон – це життєва необхідність. Його відсутність призводить до проблем зі здоров'ям. Симптомами недосипу можуть бути: темні кола під очима, невеликий набряк обличчя і втрата тонусу шкіри на всьому тілі, виникнення необґрунтованої дратівливості, низька зосередженість і неуважність.

Безрозбірний прийом таблеток. Щорічно від різних резистентних захворювань вмирає понад 30 тисяч осіб. Необґрунтоване застосування антибіотиків призводить до зростання смертності, бо збільшується кількість важких форм і ускладнень інфекційних захворювань через вироблювану стійкість мікроорганізмів до антимікробних препаратів. По суті, антибіотики просто втрачають ефективність.

Інтернет-залежність. Комп'ютерна залежність – широкий термін, що позначає велику кількість проблем поведінки і контролю над собою. Основні типи, які були виділені в процесі дослідження, характеризуються так: непереборний потяг до відвідування порносайтів і заняття кіберсексом, пристрасть до віртуальних знайомств і надмірність знайомих і друзів в мережі, гра в онлайнові азартні ігри та постійні покупки або участі в аукціонах тощо.

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