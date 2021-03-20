У яких випадках дійсно треба пити полівітаміни

Вчені Гарварду провели дослідження і з'ясували, що прийом полівітамінів ніяк не впливає на здоров'я. Виходить, вітаміни з аптеки не приносять користі?

Прийом полівітамінів у вигляді препаратів має сенс, коли у людини є доведений дефіцит вітамінів або пов'язані з ним захворювання, пише healthline.

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Наприклад, при аутоімунному гастриті не засвоюється вітамін B12, через що можуть розвинутися важкі прояви його дефіциту. В цьому випадку потрібно отримувати вітамін ззовні. Вегетаріанці, які відмовляються від м'яса, теж можуть страждати від нестачі вітаміну B12, їм варто приймати його додатково.

Для здорової людини, що не має клінічних ознак дефіциту вітамінів, підхід "попити вітаміни для профілактики" наукою не вважається корисним. Якщо харчування збалансоване, людина не на екзотичних або спеціальних дієтах, вона буде з їжею отримувати вітаміни в тій кількості, які необхідні для ЇЇ життєдіяльності.

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