Паска на Великдень: класичний рецепт приготування традиційної паски

Паска – це традиційна страва на Великдень 2020. Підготували для вас найкращі рецепти приготування класичних пасок в домашніх умовах. До вашої уваги прості інструкції з фото та відео на Радіо МАКСИМУМ.

Традиційна паска, як у бабці

Інгредієнти:​​

1 літр молока

2 склянки борошна на опару

Борошно для вимішування тіста (візьміть (трохи) більше, хай краще залишиться)

100 г свіжих дріжджів

200 г вершкового масла

200 г маргарину

10 яєць

4 склянки цукру

Сіль – на кінчику чайної ложки

1 столова ложка соняшникової олії

Родзинки, цукати, горіхи – за бажанням

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Рецепт приготування традиційної паски, як у бабці:

Молоко доводимо до кипіння. Коли нагріється, додаємо 2 склянки борошна, вимішуємо. Має вийти тісто як на млинці. Залиште опару, дайте їй трохи охолоне. Коли стане теплою, додаємо дріжджів. Перемішуємо, накриваємо кришкою та укутуємо чимось тепленьким. Залишаємо на ніч перебродити. Вранці додаємо вершкове масло і маргарин (кімнатної температури) і 10 яєць. Солимо, додаємо 4 склянки цукру та 1 столову ложку соняшникової олії. За бажанням додаємо горіхи, родзинки або цукати. Замішуємо все. Ретельно місимо, поступово додаємо борошно. Борошна насипаємо по трохи до тих пір, поки тісто не буде легко відходити від руки. Знову накриваємо кришкою та укутуємо. Ставимо в тепле місце і чекаємо поки не підійде: тісто має розбухнути та вилазити з посудини. Перевіряти потрібно – раз на годину заглядаємо під кришку. Коли стане пухким, змащуємо руки рослинною олією, відриваємо від тіста шматки та складаємо їх в змащені маслом або смальцем формочки. Випікаємо хвилин 40 в нагрітій до 200 градусів духовці. Готовність перевіряємо зубочисткою – на ній не повинно залишатися тіста.

Паска покутська від Дарії Цвєк

Інгредієнти для тіста:​​

1 кг борошна

1 склянка молока

15 жовтків

100 г дріжджів

300 г вершкового масла (або маргарину)

400 г цукру

100 г родзинок

0,5 чайної ложки солі

ванілін

Інгредієнти для помадки:

1 білок

250 г цукрової пудри

Сік з 1 лимона

Ванілін

Рецепт приготування покутської баби від Дарії Цвєк:

У теплому молоці розвести дріжджі з 1 столовою ложкою цукру і 3 столовими ложками борошна і поставити, щоб почали бродити. Каструлю з жовтками, цукром і ваніліном поставити у більшу каструлю, в якій кипить вода, і збивати жовтки, поки не утвориться однорідна пухка маса. Дати їй охолонути. Приготовлений раніше розчин посолити та влити в посуд з борошном, додати збиті жовтки та вимісити. Під кінець вимішування влити розтоплений маргарин і знову місити, поки жир рівномірно розійдеться в тісті. Додати перебрані й помиті родзинки, знову перемісити, накрити та поставити тісто в тепле місце, щоб підійшло. Потім частину тіста перекласти у змащену вершковим маслом, посипану сухарями та вистелену промащеним пергаментним папером форму, заповнивши її на 2/3; накрити та поставити, щоб воно підросло. Тоді змастити білком і пекти в гарячій духовці (190-200 С) протягом 45 хв. Спечені баби можна змастити білковою помадкою: збити міксером або розтерти дерев'яною ложкою білки з цукровою пудрою до утворення однорідної пухкої маси, додати до смаку лимонний сік або лимонну кислоту, ванілін.

Класична паска від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:​​

750-800 г борошна

220 мл теплого молока

25 г дріжджів

1 яйце

1 яєчний жовток

225 г цукру (+ 1 ст. л. для опари)

10 г цукру ванільного

1 апельсин (сік і цедра)

100 г вершкового масла (розм'якшеного)

2 ст. л. рослинної олії

25 мл коньяку (або рому чи віскі)

100 г родзинок (або цукатів)

200 г цукрової пудри

2 ст. л. сметани

Декоративна посипка (опціонально)

1 дрібка солі

Рецепт приготування класичної паски від Євгена Клопотенка:

Приготуйте опару. У тепле молоко покришіть "живі" дріжджі. Добре перемішайте до розчинення дріжджів. Краще це робити руками, щоб переконатися у відсутності грудочок. Додайте 1 ст. л. цукру і ще раз перемішайте, щоб цукор розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Потім додайте в опару яйце і жовток. Додайте ванільний цукор, цукор та дрібку солі. Туди ж додайте розм'якшене вершкове масло та сметану. Добре перемішайте все вінчиком. Натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до суміші з опарою. Вичавіть сік половини апельсина. Другу половину апельсина відкладіть, нам знадобиться сік для апельсинової глазурі. Добре перемішайте вінчиком, щоб сік і цедра рівномірно розподілилися. Додайте борошно і перемішайте тісто лопаткою до однорідності. За бажанням додайте до великодньої випічки міцний алкоголь – коньяк, ром або віскі. Це додасть особливого аромату. Вимісіть м'яке тісто протягом 10 хвилин. Так воно буде більш однорідним, не повинно липнути до рук. Сформуйте з тіста кулю і викладіть в миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину для підйому. Тісто має збільшитися в об'ємі у 2-3 рази. Обімніть тісто і знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну паску. Потім знову обімніть тісто і додайте у нього родзинки. Родзинки слід вмішувати в тісто так, щоб їх не було на поверхні тіста, і вони не пригоріли під час приготування паски. Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об'єму. Якщо використовуєте металеві форми, попередньо застеліть дно форми пергаментом. Змастіть дно і стінки форми вершковим маслом. Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми. Випікайте паски в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 20-35 хвилин в залежності від розміру форм. Готові паски повністю остудіть і прикрашайте апельсиновою глазур'ю: в цукрову пудру додайте сік половини апельсина і добре перемішайте. Отриману цукрову масу нанесіть на паски та додайте посипку.

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