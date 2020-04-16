Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Паска на Великдень: класичний рецепт приготування традиційної паски
-
- 94
Паска – це традиційна страва на Великдень 2020. Підготували для вас найкращі рецепти приготування класичних пасок в домашніх умовах. До вашої уваги прості інструкції з фото та відео на Радіо МАКСИМУМ.
Традиційна паска, як у бабці
Інгредієнти:
- 1 літр молока
- 2 склянки борошна на опару
- Борошно для вимішування тіста (візьміть (трохи) більше, хай краще залишиться)
- 100 г свіжих дріжджів
- 200 г вершкового масла
- 200 г маргарину
- 10 яєць
- 4 склянки цукру
- Сіль – на кінчику чайної ложки
- 1 столова ложка соняшникової олії
- Родзинки, цукати, горіхи – за бажанням
І ще: Рецепти оригінальних пасок у фото і відео
Рецепт приготування традиційної паски, як у бабці:
- Молоко доводимо до кипіння.
- Коли нагріється, додаємо 2 склянки борошна, вимішуємо. Має вийти тісто як на млинці.
- Залиште опару, дайте їй трохи охолоне. Коли стане теплою, додаємо дріжджів. Перемішуємо, накриваємо кришкою та укутуємо чимось тепленьким. Залишаємо на ніч перебродити.
- Вранці додаємо вершкове масло і маргарин (кімнатної температури) і 10 яєць.
- Солимо, додаємо 4 склянки цукру та 1 столову ложку соняшникової олії. За бажанням додаємо горіхи, родзинки або цукати.
- Замішуємо все. Ретельно місимо, поступово додаємо борошно. Борошна насипаємо по трохи до тих пір, поки тісто не буде легко відходити від руки.
- Знову накриваємо кришкою та укутуємо. Ставимо в тепле місце і чекаємо поки не підійде: тісто має розбухнути та вилазити з посудини. Перевіряти потрібно – раз на годину заглядаємо під кришку.
- Коли стане пухким, змащуємо руки рослинною олією, відриваємо від тіста шматки та складаємо їх в змащені маслом або смальцем формочки.
- Випікаємо хвилин 40 в нагрітій до 200 градусів духовці. Готовність перевіряємо зубочисткою – на ній не повинно залишатися тіста.
Паска покутська від Дарії Цвєк
Інгредієнти для тіста:
- 1 кг борошна
- 1 склянка молока
- 15 жовтків
- 100 г дріжджів
- 300 г вершкового масла (або маргарину)
- 400 г цукру
- 100 г родзинок
- 0,5 чайної ложки солі
- ванілін
Інгредієнти для помадки:
- 1 білок
- 250 г цукрової пудри
- Сік з 1 лимона
- Ванілін
Рецепт приготування покутської баби від Дарії Цвєк:
- У теплому молоці розвести дріжджі з 1 столовою ложкою цукру і 3 столовими ложками борошна і поставити, щоб почали бродити.
- Каструлю з жовтками, цукром і ваніліном поставити у більшу каструлю, в якій кипить вода, і збивати жовтки, поки не утвориться однорідна пухка маса.
- Дати їй охолонути.
- Приготовлений раніше розчин посолити та влити в посуд з борошном, додати збиті жовтки та вимісити.
- Під кінець вимішування влити розтоплений маргарин і знову місити, поки жир рівномірно розійдеться в тісті.
- Додати перебрані й помиті родзинки, знову перемісити, накрити та поставити тісто в тепле місце, щоб підійшло.
- Потім частину тіста перекласти у змащену вершковим маслом, посипану сухарями та вистелену промащеним пергаментним папером форму, заповнивши її на 2/3; накрити та поставити, щоб воно підросло.
- Тоді змастити білком і пекти в гарячій духовці (190-200 С) протягом 45 хв.
- Спечені баби можна змастити білковою помадкою: збити міксером або розтерти дерев'яною ложкою білки з цукровою пудрою до утворення однорідної пухкої маси, додати до смаку лимонний сік або лимонну кислоту, ванілін.
Класична паска від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- 750-800 г борошна
- 220 мл теплого молока
- 25 г дріжджів
- 1 яйце
- 1 яєчний жовток
- 225 г цукру (+ 1 ст. л. для опари)
- 10 г цукру ванільного
- 1 апельсин (сік і цедра)
- 100 г вершкового масла (розм'якшеного)
- 2 ст. л. рослинної олії
- 25 мл коньяку (або рому чи віскі)
- 100 г родзинок (або цукатів)
- 200 г цукрової пудри
- 2 ст. л. сметани
- Декоративна посипка (опціонально)
- 1 дрібка солі
Рецепт приготування класичної паски від Євгена Клопотенка:
- Приготуйте опару. У тепле молоко покришіть "живі" дріжджі. Добре перемішайте до розчинення дріжджів. Краще це робити руками, щоб переконатися у відсутності грудочок.
- Додайте 1 ст. л. цукру і ще раз перемішайте, щоб цукор розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати.
- Потім додайте в опару яйце і жовток.
- Додайте ванільний цукор, цукор та дрібку солі.
- Туди ж додайте розм'якшене вершкове масло та сметану. Добре перемішайте все вінчиком.
- Натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до суміші з опарою.
- Вичавіть сік половини апельсина. Другу половину апельсина відкладіть, нам знадобиться сік для апельсинової глазурі.
- Добре перемішайте вінчиком, щоб сік і цедра рівномірно розподілилися.
- Додайте борошно і перемішайте тісто лопаткою до однорідності.
- За бажанням додайте до великодньої випічки міцний алкоголь – коньяк, ром або віскі. Це додасть особливого аромату.
- Вимісіть м'яке тісто протягом 10 хвилин. Так воно буде більш однорідним, не повинно липнути до рук.
- Сформуйте з тіста кулю і викладіть в миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину для підйому. Тісто має збільшитися в об'ємі у 2-3 рази. Обімніть тісто і знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну паску.
- Потім знову обімніть тісто і додайте у нього родзинки. Родзинки слід вмішувати в тісто так, щоб їх не було на поверхні тіста, і вони не пригоріли під час приготування паски.
- Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об'єму. Якщо використовуєте металеві форми, попередньо застеліть дно форми пергаментом. Змастіть дно і стінки форми вершковим маслом.
- Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми.
- Випікайте паски в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 20-35 хвилин в залежності від розміру форм.
- Готові паски повністю остудіть і прикрашайте апельсиновою глазур'ю: в цукрову пудру додайте сік половини апельсина і добре перемішайте. Отриману цукрову масу нанесіть на паски та додайте посипку.
Це смачно: Рецепт улюбленого великоднього печива Єлизавети ІІ
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
22:00Картинки з Великоднем 2020: вітальні листівки і відкритки з Пасхою
-
21:525 правил етикету, які постійно порушують майже всі чоловіки
-
21:30Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
21:2393-річна пенсіонерка отримала 150 банок пива завдяки кумедній табличці
-
21:0017 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:44У мережі з'явились нові фото бюджетного купе-кросовера від Volkswagen
-
20:23Apple пожертвує всі гроші з продажів червоних iPhone на боротьбу з коронавірусом
-
19:58Миші не винні? Вчені оцінили небезпеку кажанів
-
19:50У кожного свій обман 11, 12 серія: дивитись онлайн фінал нового серіалу СТБ
-
19:40Сирна паска від Тіни Кароль: зірка розкрила фірмові рецепти приготування
-
19:30Як протягом століття мінялась мода у Гоґвортсі: миле відео від фанатів Гаррі Поттера
-
19:25Nintendo покаже дві нові приставки Switch: одна з них – бюджетна
-
19:14Як правильно вибудувати раціон харчування після посту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:00Страсна п'ятниця 2020: що можна робити в цей день, традиції свята
-
18:57Названі найсексуальніші зріст і вага жінки
-
18:43Тричі в одну річку: водій врізався в один і той же будинок
-
18:22Імунолог розповів, як коронавірус впливає на людей з алергією
-
18:1488-річний американець орендував підйомний кран, щоб відвідати дружину на карантині
-
18:05Страсна п'ятниця 2020: що не можна робити та їсти у цей день
-
18:00Гороскоп на 17 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Вагітна від Ілона Маска співачка показала нове фото
-
17:42Великий дзвін Нотр-Даму задзвонив через рік після страшної пожежі
-
17:35Пилова буря накрила Київ та область: фото та відео потужної стихії
-
21:525 правил етикету, які постійно порушують майже всі чоловіки
-
19:40Сирна паска від Тіни Кароль: зірка розкрила фірмові рецепти приготування
-
16:21Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+
-
13:1010 українських слів про Великдень, які подарують святковий настрій
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 16 квітня
-
07:13Погода в Україні 16 квітня: потепління та штормовий вітер
- 15 квітня
-
21:54Як зміняться ціни на авіаквитки після завершення пандемії коронавірусу
-
20:19Apple представила iPhone SE 2020: характеристики, ціни та огляд новинки
-
18:16ТОП-5 захопливих фільмів: Маша Єфросиніна порадила круте кіно
-
16:26Кредитні канікули у ПриватБанку: як відтермінувати оплату за іпотеку та авто
-
15:05Чи справді коронавірус не залишається на дверних ручках: перевірка фактів
-
12:13Притула зізнався, що найпершим зробить після закінчення карантину
-
09:30Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня
-
07:15Погода в Україні 15 квітня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 квітня
-
21:26Варто спробувати: вагомі причини зайнятися сексом перед дзеркалом
-
19:08Пік захворюваності COVID-19 ще попереду: ВООЗ пояснила, коли можна пом'якшувати карантин
-
15:47У Чорнобильській зоні погасили пожежу, але це ще не все: що там діється
-
13:18В Україні випав сніг посеред весни: добірка фото із засніжених Карпат
-
11:08Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 14 квітня
-
07:15Погода в Україні 14 квітня: нове похолодання та дощі
- 13 квітня
-
21:21Названий термін відновлення подорожей по світу
-
19:24Готуються ночами: у Міносвіти пояснили помилки в онлайн-уроках
-
17:22Меган Маркл і принц Гаррі придбали у США розкішний особняк: фото
-
15:00Всесвітній день рок-н-ролу: найкращі фільми про музикантів
Радіо Максимум › Новини › Популярне ›