Рецепт улюбленого великоднього печива Єлизавети ІІ

Королівський кондитер, який готує найсмачніші солодощі для монаршої родини, поділився рецептом пасхального печива, яке обожнює Єлизавета ІІ. Тепер відзначити Великдень по-королівськи зможе кожен.

Зберігайте собі рецепт, аби приготувати смаколики для всієї своєї родини!

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Рецепт великоднього печива для Єлизавети ІІ

Інгредієнти

для печива:

350 г звичайного борошна

5 г соди

10 г меленого імбиру

5 г кориці

125 г несолоного масла

175 г коричневого цукру

1 яйце

60 г золотого сиропу

Для глазурі:

2 яєчних білка

600 г цукрової пудри

харчовий барвник на ваш вибір

Готуємо печиво:

Розігрійте духовку до 170 С

Змішайте борошно, соду і спеції в мисці

Додайте нарізане кубиками масло і перемішайте до утворення крихти

Додайте цукор і розмішайте

Додайте яйце і золотий сироп

Замісіть тісто

Розкачайте тісто завтовшки 5 міліметрів і виріжте печиво за допомогою спеціальних формочок

Перекладіть печиво на пергамент і запікайте протягом 12-15 хвилин до золотистого кольору

Повністю остудіть перед тим, як прикрашати глазур'ю

Для глазурі:

Додайте 1 яєчний білок до 600 г цукрової пудри і збийте до однорідної маси

Прикрасьте печивко глазур'ю, зверху можна використовувати ще і різнобарвну присипку, – і почувайтесь як у Букінгемському палаці. Смачного!

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