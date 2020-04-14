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Рецепт улюбленого великоднього печива Єлизавети ІІ

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Це печиво обожнює Єлизавета ІІ - фото 1
Це печиво обожнює Єлизавета ІІ

Королівський кондитер, який готує найсмачніші солодощі для монаршої родини, поділився рецептом пасхального печива, яке обожнює Єлизавета ІІ. Тепер відзначити Великдень по-королівськи зможе кожен.

Зберігайте собі рецепт, аби приготувати смаколики для всієї своєї родини!

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Рецепт великоднього печива для Єлизавети ІІ

Інгредієнти

для печива:

  • 350 г звичайного борошна
  • 5 г соди
  • 10 г меленого імбиру
  • 5 г кориці
  • 125 г несолоного масла
  • 175 г коричневого цукру
  • 1 яйце
  • 60 г золотого сиропу

Для глазурі:

  • 2 яєчних білка
  • 600 г цукрової пудри
  • харчовий барвник на ваш вибір

Готуємо печиво:

  • Розігрійте духовку до 170 С
  • Змішайте борошно, соду і спеції в мисці
  • Додайте нарізане кубиками масло і перемішайте до утворення крихти
  • Додайте цукор і розмішайте
  • Додайте яйце і золотий сироп
  • Замісіть тісто
  • Розкачайте тісто завтовшки 5 міліметрів і виріжте печиво за допомогою спеціальних формочок
  • Перекладіть печиво на пергамент і запікайте протягом 12-15 хвилин до золотистого кольору
  • Повністю остудіть перед тим, як прикрашати глазур'ю

Для глазурі:

  • Додайте 1 яєчний білок до 600 г цукрової пудри і збийте до однорідної маси

Прикрасьте печивко глазур'ю, зверху можна використовувати ще і різнобарвну присипку, – і почувайтесь як у Букінгемському палаці. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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