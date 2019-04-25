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Рецепти паски у фото і відео: як приготувати випічку на Пасху 2019

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Смачна пасха - фото 1
Смачна пасха

Паска – традиційна святкова випічка, без якої не обійдеться Великдень 2019. Радіо МАКСИМУМ пропонує найкращі рецепти приготування смачних пасок в домашніх умовах. До вашої уваги прості інструкції з фото та відео.

Сучасна паска 2019: куліч з нутелою

Інгредієнти:

  • яйце 3 шт.
  • жовтки 4 шт.
  • сіль 1 ч. л.
  • цукор дрібний 1,5 ст. л.
  • мед рідкий 1,5 ст. л.
  • дріжджі сухі 10 г
  • масло вершкове 150 г
  • борошно 450-500 г
  • молоко 200 мл
  • паста шоколадна нутела 4 ст. л.
  • глазур цукрова для декору
  • шоколад для декору

Паска з нутелою: простий рецепт у відео

Як приготувати:

У великій ємності змішати 2 легко збитих з сіллю яйця, жовтки, молоко, цукор, мед і дріжджі. Додати розм'якшене вершкове масло, перемішати. Ввести просіяне борошно і вимісити тісто до зникнення грудочок. Воно повинно стати м'яким, як бісквітне. Накрити і залишити в теплому місці на 2-2,5 години. За цей час тісто має збільшитися вдвічі.

Сучасна паска 2019: куліч з нутелою - фото 323865
Сучасна паска 2019: куліч з нутелою / Cakes.by

Розділити тісто на три частини. Найменшу (2 ст. л.) частину змішати з пастою нутела. На дно форми викласти другий шматок тіста, в його центр кремову масу і закрити її тістом, що залишилося. Залишити в теплому місці ще на 1,5 години. Змастити паску сумішшю зі збитого яйця і 1 ст. л. води, поставити в розігріту до 185°С духовку на 35-40 хвилин. Потім повністю остудити, вийняти з форми. Прикрасити паску цукровою глазур'ю і невеликими шматочками шоколаду.

Великодня паска з родзинками: рецепт

Інгредієнти:

  • 250 мл молока
  • 200 г вершкового масла
  • 1 ст. л. рослинної олії
  • 8 яєць
  • 10 г ванільного цукру
  • 250 г цукру
  • 600 г борошна
  • пакетик сухих дріжджів, родзинки, сіль

Для глазурі:

  • білки 2 яєць
  • 150 г цукру
  • лимонний сік
  • 2/3 склянки води

Як приготувати:

Нагрійте молоко до кімнатної температури, додайте пів столової ложки цукру, дріжджі та 100 г борошна. Добре перемішайте, накрийте і поставте в тепле місце, щоб опара збільшилася. Білки відокремте від жовтків і приберіть в холодильник. Жовтки збийте з цукром і ваніліном. Родзинки замочіть на кілька годин у холодній воді, потім промийте, обсушіть і присипте борошном. Масло розтопіть і почекайте, щоб воно охололо.

Додайте в опару збиті жовтки, масло, всипте дрібку солі. Поступово додаючи борошно, вимішуйте тісто, поки воно не почне відставати від рук і стінок миски. Охолоджені білки збийте в піну і додайте до тіста разом з борошном. Перемішайте.

Великодня паска з родзинками: рецепт приготування - фото 234567
Великодня паска з родзинками/ Mamadama.info

Готове тісто накрийте і поставте в тепле місце, його об'єм повинен збільшитися в два рази. Підготовлені родзинки додайте в тісто і залиште на кілька хвилин. Змастіть рослинною олією форми для паски. Заповніть їх на третину тістом і дайте йому піднятися. Випікайте в розігрітій до 180°С духовці 40-45 хвилин.

Для глазурі поставте воду на слабкий вогонь, додайте цукор і лимонний сік. Варіть до стану густого сиропу. Білки збийте в міцну піну. Змастіть готові паски, прикрасивши їх кондитерською присипкою.

Великодня паска в хлібопічці: традиційний рецепт

Інгредієнти:

  • Молоко домашнє 250 мл
  • Борошно пшеничне 650 г
  • Яйця домашні 2 шт.
  • Цукор 160 г
  • Масло вершкове розтоплене 180 г
  • Родзинки 120 г
  • Коньяк 50 г
  • Сіль 1, 5 ч. л.
  • Дріжджі швидкорозчинні 2 ч. л.

Паска в хлібопічці дивитися відео рецепту:

Як приготувати:

Залийте коньяком родзинки і залиште на 30 хвилин. Викладіть їх на паперовий рушник, просушіть і обваляйте в борошні. Зайве борошно приберіть. В окремому посуді збийте яйця. Додайте до них розтоплене тепле вершкове масло, цукор, сіль і тепле молоко. Перемішайте і перелийте в ємність хлібопічки.

Великодня паска в хлібопічці: традиційний рецепт - фото 234568
Великодня паска в хлібопічці / Ivona

Додайте просіяне борошно, зробіть в муці поглиблення і додайте туди дріжджі. По краях посипте куркуму.

Поставте ємність в хлібопічку та оберіть програму "Солодкий хліб" ( "Французький хліб" або "Хліб-бріош"), режим "Світлий колір кірки", розмір буханки 1 кг. Після сигналу додайте родзинки. Випікайте годину. Якщо паска готова, поставте програму "Тільки випічка" або "Підігрів" ще 20-30 хвилин. Традиційна паска в хлібопічці готова.

Рецепт заварної паски

Інгредієнти:

  • 9 склянок борошна
  • 1/2 пачки дріжджів
  • 10 яєць
  • 1/2 склянки цукру
  • 3/4 склянки топленого масла
  • 1,5 склянки молока і сіль за смаком
Паска заварна: рецепт приготування - фото 234569
Паска заварна: рецепт приготування / SLOVO TODAY

Як приготувати:

Півтори склянки борошна заварити півтора склянками гарячого молока, розмішати. Коли охолоне, додати 1/2 пачки дріжджів і дати піднятися. Потім 10 жовтків розтерти до білого кольору з 1/2 склянки цукру, збити білки в піну, і те, і інше покласти в тісто, дати тісту ще раз піднятися. Влити 3/4 склянки розпушеного масла, всипати решту борошна, вибити якомога краще тісто, покласти його у форму, промазану зсередини маслом, дати тістові піднятися і пекти.

Сирна паска

Інгредієнти:

  • 5 яєць
  • 1 кг сиру
  • 200 г вершкового масла
  • 200 г цукру
  • 200 г сметани
  • лимонна цедра
  • цукати
  • ваніль
  • родзинки
  • мигдаль​
Сирна паска: рецепт приготування - фото 234570
Сирна паска / Ivona

Як приготувати:

Сир протерти через сито, змішати його з маслом, яйцями і сметаною. Скласти все в каструлю, перемішати і поставити на невеликий вогонь. Постійно помішувати дерев'яною ложкою. Як тільки маса дійде до кипіння, зняти з плити і поставити на лід або в таз з холодною водою. Постійно помішувати, поки суміш не охолоне. Додати цукор, ваніль, родзинки, сухофрукти за смаком. Все ретельно перемішати, викласти в підготовлену форму і залишити в холодному місці на 12 годин.

Рецепт великодньої паски в мультиварці

Інгредієнти:

  • 2,5 склянки борошна
  • 2 яйця
  • 75 г вершкового масла
  • 2 ст.л. рослинної олії
  • 100 мл молока
  • 20 г свіжих пресованих дріжджів
  • 50 г родзинок
  • дрібка солі
  • ваніль

Великодня паска в мультиварці: відео-рецепт

Як приготувати:

Дріжджі розвести в теплому молоці з чайною ложкою цукру і залишити на 15-20 хвилин. Збити білки з цукром, додати в дріжджі разом зі склянкою борошна і залишити опару підходити в теплі. Вона повинна збільшитися в 2-3 рази. Розм'якшене вершкове масло розтерти з сіллю і жовтками, додати до опари, всипати просіяне борошно і вимісити тісто. Накрити серветкою і дати підійти в теплому місці. Тим часом запарити родзинки, злити з них воду, обсушити і злегка обваляти в борошні.

Рецепт великодньої паски в мультиварці - фото 234571
Рецепт великодньої паски в мультиварці / YouTube

Покласти родзинки в тісто, що підійшло, додати ваніль, перемішати і дати постояти протягом 30 хвилин. Потім змастити тісто олією і вимішувати його протягом не менше 20 хвилин. Викласти в чашу мультиварки, дати піднятися під кришкою, встановити режим "Випічка" на 60-65 хвилин, потім залишити на підігріві протягом 20-30 хвилин (кришку не відкривати).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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