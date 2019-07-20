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Парламентські вибори 2019: графік і години, коли працюють дільниці в Україні
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В Україні 21 липня відбудуться парламентські вибори. Дізнайтеся, коли потрібно прийти на виборчу дільницю, щоб проголосувати.
Попередньо перевірте, чи ви є у списку виборців. Також можете знайти на мапі свою виборчу дільницю.
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В обов'язки депутатів ВР входить контроль та впровадження економічної, фінансової, податкової та митної політики. Нардепи встановлюють тарифи ЖКГ, покращують прибуток та якість життя. Парламентарії забезпечують соціальний захист громадян.
Графік. Виборчі дільниці працюватимуть 21 липня 2019 протягом дванадцяти годин. Розклад їхньої роботи – з 8:00 до 20:00. У день виборів вам потрібно взяти паспорт, прийти на дільницю та проголосувати.
Що не можна робити на виборчій дільниці:
- Заборонено агітувати за чи проти конкретного кандидата.
- Заборонені всі грошові обміни за агітацію.
- Заборонено перешкоджати голосуванню інших виборців.
- Заборонено отримувати бюлетень без паспорта громадянина України.
- Заборонено отримувати бюлетень замість іншого виборця.
- Заборонено фотографувати або знімати на відео бюлетень, а також показувати заповнений бюлетень перед вкиданням у скриньку.
- Заборонено виносити бюлетень за межі дільниці.
- Заборонено голосування за чи проти конкретного кандидата за гроші.
КАЛЕНДАР ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2019
- 25 червня – закінчення реєстрації кандидатів ЦВК
- 26 червня – жеребкування, яке визначає номер партій у бюлетені
- 5 липня – створені дільничі виборчі комісії
- до 8 липня – партії та кандидати можуть знятися з перегонів
- 15 липня – останній день зміни місця голосування
- 18 липня – останній день оприлюднення політичних рейтингів
- 20 липня – День тиші
- 21 липня з 8:00 до 20:00 – день виборів
- до 5 серпня – ЦВК має встановити результати виборів
- до 9 вересня – перше засідання новообраної ВР
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