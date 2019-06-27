Кого українці бачать наступним прем'єр-міністром: несподівані результати опитування

Напередодні парламентських виборів соціологи провели нове дослідження, у якому визначили "прем'єрські" симпатії українців. Дізнайтеся, кого ж респонденти бачать наступним главою Кабміну.

Відповідне дослідження провела соціологічна група "Рейтинг". Упродовж 12-20 червня фахівці опитали 6 000 респондентів. Помилка репрезентативності становить не більше ніж 1,3%.

До теми: У якому порядку будуть розташовані партії у виборчому бюлетені

Результати показали, що серед можливих кандидатів найчастіше майбутнім прем'єр-міністром респонденти бачать Юрія Бойка (13%), Юлію Тимошенко (11%) та Володимира Гройсмана (10%). При цьому чинного главу уряду частіше хочуть бачити на цій посаді на Галичині і в Центрі, очільника Опозиційної платформи – на Сході й Донбасі, лідерку "Батьківщини" – на Заході, Півночі, у Центрі та в столиці.

Крім того, 7% опитаних бачать майбутнім прем'єром Ігоря Смешка (Сила і честь), 6% – Дмитра Разумкова (Слуга народу), 5% – Святослава Вакарчука (Голос), по 4% – Петра Порошенка (Європейська Солідарність), Анатолія Гриценка (Громадянська позиція) та Михаїла Саакашвілі (Рух нових сил), 3% – Олега Ляшка (Радикальна партія), по 2% – Андрія Садового (Самопоміч) і Олександра Вілкула (Опоблок). 7% опитаних не розглядають жодного з цих кандидатів, а 14% – не змогли визначитися з "прем'єрськими" симпатіями.

Це цікаво: Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019