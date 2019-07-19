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Парламентські вибори 2019: фінальний рейтинг партій, які балотуються у Раду
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Дочасні парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019. Рейтинг соціологів показав, які ж партії мають найбільше шансів пройти у Верховну Раду України. До вашої уваги фінальний прогноз!
Соціологи оприлюднили рейтинг партій на дочасні парламентські вибори 2019. До вашої уваги результати опитування громадської думки групою "Рейтинг", на основі якого склали фінальний прогноз. У рамках дослідження було опитано 2500 респондентів усіх регіонів України (крім АР Крим).
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Нагадаємо, що для того, аби пройти в Раду, партіям потрібно подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Таким чином за списками партій депутатський мандат отримають 225 осіб. А от іншу половину парламенту складуть кандидати в нардепи, які балотуються по мажоритарці та зможуть отримати найбільшу підтримку на своїх округах.
Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу", яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Друге місце соціологи віддають партії "Опозиційна платформа – "За Життя" (Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук) з 10,5%. Третю сходинку посідає "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яку підтримує 7,7% респондентів.
Також прохідний бар'єр долають "Батьківщина" (6,9%) та "Голос" (5,9%). Враховуючи похибку 2%, шанси потрапити у Раду мають партії "Сила і честь" (3,8%) і "Опозиційний блок" (3,1%).
|РЕЙТИНГ ПАРТІЙ НА ВИБОРИ 2019
|% серед усіх респондентів
|% серед тих, хто голосуватиме
|% серед тих, хто визначився
|Слуга народу
|38.2
|41.8
|49.5
|Опозиційна платформа – "За життя"
|7.9
|8.8
|10.5
|Європейська солідарність (БПП)
|5.7
|6.5
|7.7
|Батьківщина
|5.1
|5.8
|6.9
|Голос
|4.6
|5.0
|5.9
|Сила і Честь
|2.9
|3.3
|3.8
|Опозиційний блок – Партія миру та розвитку
|2.4
|2.6
|3.1
|Радикальна партія Ляшка
|1.9
|2.0
|2.3
|ВО Свобода
|1.6
|1.8
|2.2
|Партія Шарія
|1.5
|1.7
|2.0
|Українська стратегія
|1.4
|1.4
|1.7
|Громадянська позиція
|1.1
|1.2
|1.4
|Зіпсув бюлетень, проти всіх
|0.7
|0.5
|0.6
|Важко відповісти
|15.8
|15.8
|-
|Не брав би участі
|7.3
|-
|-
Опитування, проведене Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко, продемонструвало дещо інші дані. Згідно з ним, "Слугу народу" готові підтримати 42,5% респондентів серед тих, хто визначився, і буде голосувати, "Опозиційну платформу – За життя" – 15,1%, "Європейську солідарність" – 8,1%, ВО "Батьківщина" – 7,6% опитаних. З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати бар'єр партії "Голос" Вакарчука (4,8%), "Громадянська позиція" Гриценка (4,8%) та "Сила і честь" Смешка (4,6%).
Натомість дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) свідчать, що "Слуга народу" може набрати понад 50% голосів. Такі результати показало дослідження 3-13 липня 2019 року серед 2004 респондентів. Ось який прогноз дають соціологи цієї установи:
- 52,3% – проголосували б за партію "Слуга народу",
- 10,3% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя"
- 7,9% – за партію "Європейська Солідарність"
- 5,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
- 5,1% – за партію "Сила і Честь"
- 4% – за партію "Голос"
- 3% – за партію "Опозиційний блок"
- 2,5% – за партію "Громадянська позиція"
- 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка
- 1,5% – за Партію Шарія
- 1,5% – за партію "Свобода"
- 1,3% – за "Українську стратегію Гройсмана"
- за інші партії – загалом 2,4%
% серед тих, хто визначився з партією
Ось як розподіляється підтримка партій у регіонах України:
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