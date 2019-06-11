Ці 7 чинників позитивно впливають на здоров'я серця

Учені назвали сім визначальних чинників здорової серцево-судинної системи. Їх контроль дозволяє знизити ризик хвороб серця на 80%. Рекомендуємо дотримуватися цих порад, аби ваше серце було вам вдячне!

Фахівці Американської кардіологічної асоціації здійснили дослідження за участю понад 74 тисяч осіб, під час якого фахівці сформулювали сім положень, які забезпечують найефективнішу профілактику серцево-судинних захворювань. Ці правила були визначені після аналізу даних кількох масштабних досліджень.

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У публікації Medical News Today дослідники констатували що вони ретельно вивчили вплив на здоров'я всіх семи факторів, щоб з'ясувати, які з них найбільш важливі для підтримки здорової активності серцево-судинної системи. Однак, за їхніми словами, виділити якийсь окремий показник, який би був особливо значущий у плані профілактики хвороб серця не змогли.

Фахівці радять контролювати всі сім факторів, щоб забезпечити максимальне зниження ризику хвороб органів судинної системи. За їх словами, такий контроль дозволяє домогтися зниження ризику серцевих захворювань аж на 80%.

Список чинників, які знижують ризик виникнення хвороб серця:

відмова від куріння,

підтримання здорової ваги,

збалансоване харчування,

фізична активність,

нормальний кров'яний тиск,

здоровий рівень холестерину,

невисокий рівень цукру в крові.

Також фахівці відзначили, що у США тільки 2% людей контролюють на практиці всі сім перерахованих факторів. А яких із цих пунктів дотримуєтесь ви?

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