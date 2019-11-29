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Ось чому не варто недооцінювати дефіцит сну

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Дефіцит сну ви дарма недооцінюєте - фото 1
Дефіцит сну ви дарма недооцінюєте

Нове дослідження показало, що позбавлення сну потроює ймовірність помилок при запам'ятовуванні, а кількість провалів уваги збільшує вдвічі. Фахівці Мічиганського університету стверджують, що психічний вплив недосипання значно серйозніший, ніж вважалося раніше.

Під час дослідження 77 випробовуваних не спали всю ніч, а 61 спали у себе вдома. Їх здатність виконати два типи розумових завдань оцінювалася напередодні ввечері і знову на наступний ранок.

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Один тест оцінював час реакції на подразник, а другий вимірював здатність утримувати проміжну інформацію у пам'яті – це означає, що учасників переривали при виконанні завдання, а потім вони повинні були повернутися до того, на чому зупинилися.

Наступного ранку рівень помилок, пов'язаних з утриманням інформації при перемиканні уваги, в групі позбавленій сну, зріс утричі, а час реакції збільшився, щонайменше, удвічі, – коментує автор дослідження Кімберлі Фенн, керівник лабораторії сну і навчання в Мічиганському університеті.

Результати спростовують відому теорію, згідно з якою увага є єдиною когнітивною функцією, яка страждає при дефіциті сну.

Дефіцит сну негативно вплине на концентрацію уваги - фото 371056
Дефіцит сну негативно вплине на концентрацію уваги

"Ми розуміємо, що деякі люди здатні нормально працювати навіть при серйозному недосипі. Але це стосується рутинних завдань – наприклад, лікар може успішно проводити діагностику, – пояснює доктор Фенн. – Однак виконання багатоетапних дій, пов'язаних з перемиканням (наприклад, хірургічної операції) при нестачі сну загрожує численними помилками. Водіння машини – теж. Деякі з цих помилок призводять до трагічних наслідків".

Є кілька типів завдань, які люди можуть виконувати на автопілоті, проте, недосип сильно обмежує можливість ефективної діяльності в усіх аспектах життя.

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Джерело: Med Vesti
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