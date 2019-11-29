Ось чому не варто недооцінювати дефіцит сну

Нове дослідження показало, що позбавлення сну потроює ймовірність помилок при запам'ятовуванні, а кількість провалів уваги збільшує вдвічі. Фахівці Мічиганського університету стверджують, що психічний вплив недосипання значно серйозніший, ніж вважалося раніше.

Під час дослідження 77 випробовуваних не спали всю ніч, а 61 спали у себе вдома. Їх здатність виконати два типи розумових завдань оцінювалася напередодні ввечері і знову на наступний ранок.

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Один тест оцінював час реакції на подразник, а другий вимірював здатність утримувати проміжну інформацію у пам'яті – це означає, що учасників переривали при виконанні завдання, а потім вони повинні були повернутися до того, на чому зупинилися.

Наступного ранку рівень помилок, пов'язаних з утриманням інформації при перемиканні уваги, в групі позбавленій сну, зріс утричі, а час реакції збільшився, щонайменше, удвічі, – коментує автор дослідження Кімберлі Фенн, керівник лабораторії сну і навчання в Мічиганському університеті.

Результати спростовують відому теорію, згідно з якою увага є єдиною когнітивною функцією, яка страждає при дефіциті сну.

Дефіцит сну негативно вплине на концентрацію уваги

"Ми розуміємо, що деякі люди здатні нормально працювати навіть при серйозному недосипі. Але це стосується рутинних завдань – наприклад, лікар може успішно проводити діагностику, – пояснює доктор Фенн. – Однак виконання багатоетапних дій, пов'язаних з перемиканням (наприклад, хірургічної операції) при нестачі сну загрожує численними помилками. Водіння машини – теж. Деякі з цих помилок призводять до трагічних наслідків".

Є кілька типів завдань, які люди можуть виконувати на автопілоті, проте, недосип сильно обмежує можливість ефективної діяльності в усіх аспектах життя.

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