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Учені розповіли, про що свідчать селфі зі спортзалу
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Якщо ваша стрічка соцмереж буквально засипана світлинами друзів, які хизуються своїми "досягненнями" після відвідування спортзалу, – не починайте сумувати. Науковці дійшли до цікавого висновку, після проведення дослідження!
Отже, виявилося, що люди, які обожнюють публікувати фотографії зі своїх тренувань, мають певні психологічні проблеми. Як учені дійшли до такого висновку – читайте далі!
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Науковці з Brunel University London зібрали дані 555 користувачів соцмережі Facebook. Вони викладали селфі з тренажерних залів, аби показати свої досягнення. Учені вивчили світлини та дійшли згоди, що у цих користувачів спостерігається "типовий нарцисизм".
Кожному учаснику запропонували заповнити онлайн-опитування, яке мало виміряти почуття власної гідності, а також рівень нарцисизму. Дослідження показало, що люди, які були самозакохані в себе, публікували більше інформації про свою дієту, а також звичайні тренування. Також вони частіше переглядали свою сторінку в очікуванні нових позитивних відгуків.
Водночас дослідники відзначили, що їх статуси отримали чимало вподобань та коментарів, які "підживлювали" їх потребу в максимальній увазі. Також вчені відзначають, що частина реакції на такі фото може свідчити про спробу підтримати людину, яка вирішила зайнятися спортом.
Якщо ви теж викладаєте фото з кожного тренування у соцмережі – задумайтесь, а для чого ви це робите. Якщо вам просто хочеться закарбувати свої зміни – не зупиняйтесь. Втім, якщо ви це робите лише задля лайків і коментарів – вам слід задуматися!
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